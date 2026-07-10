Άντζελα Γκερέκου: Αποχαιρετά την Αθηνά μετά από πέντε χρόνια στη «Γη της Ελιάς»

Η Άντζελα Γκερέκου, μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση, αποχαιρέτησε τον χαρακτήρα της, Αθηνά, που υποδύθηκε για πέντε χρόνια στη σειρά του MEGA, «Γη της Ελιάς». Η σειρά ολοκλήρωσε τον κύκλο της και η ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά της με τους ακολούθους της στα social media.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Γκερέκου ανάρτησε φωτογραφίες από τη σειρά και περιέγραψε την εμπειρία της, λέγοντας: «Κάποιες διαδρομές δεν τις μετράς με τα χρόνια, αλλά με τα συναισθήματα που σου αφήνουν. Ολοκληρώνεται ένα ταξίδι πέντε χρόνων. Ένα ταξίδι γεμάτο στιγμές, συγκινήσεις, προκλήσεις, γέλια, απώλειες, δάκρυα και αληθινούς ανθρώπους».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Angela Gerekou official (@angela_gerekou)

Η σημασία του ρόλου

Η ηθοποιός τόνισε ότι η Αθηνά δεν ήταν απλώς ένας ρόλος, αλλά μια γυναίκα με τραύματα, δύναμη και ευαισθησία. «Ήταν μια γυναίκα που μου επέτρεψε να την κατανοήσω, να τη συμπονέσω και να της δανείσω ένα κομμάτι από την ψυχή μου. Και εκείνη, με τη σειρά της, άφησε μέσα μου κάτι πολύτιμο. Η Αθηνά αγάπησε με πάθος την Μάνη και την Γη της Ελιάς, όπως και εγώ».

Ευχαριστίες στους συνεργάτες

Η Άντζελα Γκερέκου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της σε όλους τους συντελεστές της σειράς, από τους δημιουργούς μέχρι τους ηθοποιούς και τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες. «Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι δημιουργήσαμε μαζί αυτή την όμορφη ιστορία. Και πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ εσάς. Για την αγάπη που χαρίσατε στη Γη της Ελιάς, για την εμπιστοσύνη, τη συγκίνηση και την παρουσία σας όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς εσάς, καμία ιστορία δεν αποκτά πραγματική ζωή».

Κλείνοντας, δήλωσε: «Κλείνει ένας όμορφος κύκλος. Όμως οι άνθρωποι που συναντιούνται μέσα από τις ιστορίες δεν αποχαιρετιούνται ποτέ πραγματικά. Κρατούν ο ένας κάτι από τον άλλον και συνεχίζουν τον δρόμο τους, λίγο πιο πλούσιοι. Αντίο, αγαπημένη μου Αθηνά. Θα σε θυμάμαι πάντα με τρυφερότητα. Με όλη μου την αγάπη και την ευγνωμοσύνη».