Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Γιώργο Λιανό

Με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων από την έναρξη της κοινής τους πορείας στο ραδιόφωνο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξέφρασε δημόσια τα συναισθήματά του για τον Γιώργο Λιανό. Ο γνωστός παρουσιαστής έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνοδευόμενη από μια κοινή φωτογραφία τους, όπου αποτύπωσε την αγάπη και την εκτίμηση που τρέφει για τον φίλο και συνεργάτη του.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιανός έχουν δημιουργήσει μια ισχυρή σχέση με τους ακροατές τους, με την πρωινή εκπομπή τους στον Sfera 102,2 να παραμένει στην κορυφή της ακροαματικότητας για χρόνια. Μαζί με τη Νάνσυ Αντωνίου, τον Παναγή Τζωρτζάτο και τον Νίκο Καλουδά, οι δύο παρουσιαστές έχουν διαμορφώσει μια δεμένη ραδιοφωνική παρέα, γεμάτη χιούμορ και αυθορμητισμό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Grigoris Arnaoutoglou (@grigorisarnaoutoglou.official)

Δημόσια εξομολόγηση και ευχαριστίες

Στο μήνυμά του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ευχαρίστησε τους ακροατές για τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια και αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον Γιώργο Λιανό: «15 χρόνια μαζί… Κάθε μέρα… Χτίσαμε μαζί το όνειρο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής που την έχετε για χρόνια τώρα στην 1η θέση ακροαματικότητας, μαζί με τη Νάνσυ, τον Παναγή και τον Νίκο… 102,2 Πρωινό Sfera. Σας ευχαριστούμε. Αυτός είναι ο Γιώργος, ο δικός μου Γιώργος, που εκτιμώ σαν αδερφό!!!»

Η δημόσια αυτή εξομολόγηση αποτυπώνει τη βαθιά φιλία που έχουν αναπτύξει οι δύο άνδρες, η οποία ξεπερνά την επαγγελματική τους συνεργασία. Η ανάρτηση συγκέντρωσε πολλά σχόλια από φίλους, συναδέλφους και ακροατές, οι οποίοι συνεχάρησαν τους δύο παρουσιαστές για τη μακρόχρονη πορεία τους και την ιδιαίτερη ραδιοφωνική χημεία τους.