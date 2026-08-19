Ξενύχτι και διαβήτης: Πώς οι λίγες ώρες ύπνου «τινάζουν» τη γλυκόζη στον αέρα

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open αποκαλύπτει ότι η έλλειψη ύπνου, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με καθυστερημένη ώρα κατάκλισης, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τη γλυκαιμική μεταβλητότητα, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη και άλλων μεταβολικών διαταραχών.

Ακόμη και ένα μόνο βράδυ κακής ποιότητας ύπνου ή ξενυχτιού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επόμενη ημέρα, προκαλώντας πτώση της ενέργειας και εκνευρισμό, καθώς και επιθυμία για ανθυγιεινές τροφές. Ωστόσο, οι συνέπειες της έλλειψης ύπνου επεκτείνονται και στην ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, επηρεάζοντας τη συνολική μεταβολική υγεία.

Η μελέτη και τα ευρήματα

Η μελέτη, που διεξήχθη από ερευνητές του Westlake Laboratory of Life Sciences and Biomedicine στην Κίνα, ανέλυσε τη σχέση μεταξύ της διάρκειας και της ποιότητας του ύπνου και της γλυκαιμικής μεταβλητότητας. Η ερευνητική ομάδα αξιολόγησε τις συνήθειες ύπνου 1.156 συμμετεχόντων ηλικίας από 46 έως 83 ετών, χρησιμοποιώντας συσκευές συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM) για 14 ημέρες.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι συμμετέχοντες που κοιμόντουσαν λιγότερο από 4,7 ώρες παρουσίασαν 2,87% μεγαλύτερη αστάθεια στα επίπεδα σακχάρου σε σύγκριση με εκείνους που κοιμόντουσαν πάνω από 8 ώρες. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες που κοιμόντουσαν αργά είχαν 1,18% υψηλότερη γλυκαιμική διακύμανση.

Ο ρόλος του ποιοτικού ύπνου

Η χρόνια γλυκαιμική αστάθεια δεν είναι απλώς μια εργαστηριακή παρατήρηση, αλλά προκαλεί κυτταρικό στρες και φλεγμονή, οδηγώντας σε εξασθένηση της ινσουλινοευαισθησίας. Τα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι η επαρκής διάρκεια ύπνου, περίπου 8 ώρες καθημερινά, σε συνδυασμό με μια σταθερή και έγκαιρη κατάκλιση πριν από τα μεσάνυχτα, είναι κρίσιμοι παράγοντες για τη διατήρηση της γλυκαιμικής ισορροπίας και την πρόληψη του διαβήτη.