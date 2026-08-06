Ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου: 23 νέα κρούσματα σε μία εβδομάδα. 6 θάνατοι και 20 νοσηλείες

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η κατάσταση με τον ιό του Δυτικού Νείλου παραμένει ανησυχητική, καθώς έχουν ανακοινωθεί 23 νέα εγχώρια κρούσματα κατά την τελευταία εβδομάδα. Συνολικά, από την αρχή της περιόδου επιτήρησης έως τις 5 Αυγούστου, έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα στην Ελλάδα.

Από τα κρούσματα αυτά, τα 54 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση. Τα υπόλοιπα 11 κρούσματα είχαν ήπια συμπτώματα ή δεν παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Θάνατοι και νοσηλείες

Από τα κρούσματα, έχουν καταγραφεί έξι θάνατοι ασθενών άνω των 65 ετών, οι οποίοι παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από τον ιό. Αυτή τη στιγμή, 20 άτομα νοσηλεύονται, εκ των οποίων οκτώ βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και τέσσερις σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας.

Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων

Κατά τη διάρκεια του 2026, τα κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε 25 Δήμους, δέκα Περιφερειακές Ενότητες και τρεις Περιφέρειες της χώρας. Οι περιοχές με κρούσματα περιλαμβάνουν την Αττική, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία.

Συγκεκριμένα, τα κρούσματα έχουν καταγραφεί στις εξής Περιφερειακές Ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Πέλλας και Σερρών.

Αναλυτική κατανομή κρουσμάτων ανά Δήμο

Τα καταγεγραμμένα κρούσματα κατανέμονται ως εξής:

- Αχαρνών: 2 - Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης: 3 - Κρωπίας: 2 - Λαυρεωτικής: 1 - Μαραθώνος: 1 - Μαρκοπούλου Μεσογαίας: 7 - Παιανίας: 1 - Παλλήνης: 5 - Ραφήνας – Πικερμίου: 1 - Σπάτων – Αρτέμιδος: 11 - Αγίας Παρασκευής: 3 - Νέας Ιωνίας: 1 - Παπάγου – Χολαργού: 1 - Χαλανδρίου: 2 - Φυλής: 1 - Αθηναίων – 6η Δημοτική Κοινότητα: 1 - Αθηναίων – 3η Δημοτική Κοινότητα: 1 - Αθηναίων – 2η Δημοτική Κοινότητα: 1 - Ηλιούπολης: 1 - Γλυφάδας: 2 - Παλαμά: 1 - Λαρισαίων: 3 - Τεμπών: 1 - Τρικκαίων: 1 - Πέλλας: 3 - Σκύδρας: 2 - Νέας Ζίχνης: 1

Επιπλέον, ένα κρούσμα βρίσκεται υπό διερεύνηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ τέσσερα περιστατικά διερευνώνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Περιοχές υψηλού κινδύνου

Ορισμένες περιοχές έχουν χαρακτηριστεί ως «υψηλού κινδύνου» βάσει επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων. Αυτές περιλαμβάνουν:

- Δήμοι Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Φιλοθέης – Ψυχικού και Μεταμόρφωσης στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών. - Η 1η και 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων. - Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών. - Δήμος Αμφίπολης στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. - Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.

Μέχρι στιγμής, σε αυτές τις περιοχές δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα, ωστόσο οι παράγοντες που τις καθιστούν επικίνδυνες είναι η εγγύτητα σε ήδη επηρεαζόμενους Δήμους και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά.

Συστάσεις του ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ τονίζει τη σημασία της επιδημιολογικής επιτήρησης και της υλοποίησης προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών, καθώς και της εφαρμογής μέτρων ατομικής προστασίας. Επισημαίνεται η ανάγκη εγρήγορσης από τους επαγγελματίες υγείας και τις αρχές, καθώς η επιδημιολογία του ιού μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες.

Συστήνεται η πιστή τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας τους.