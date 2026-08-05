Μικρές κόκκινες κουκκίδες στο δέρμα: Πότε είναι αθώες και πότε επικίνδυνες;

Η εμφάνιση νέων σημαδιών στο δέρμα μπορεί να προκαλέσει ανησυχία, ειδικά αν είναι κάτι που δεν έχετε ξαναδεί. Αν έχετε παρατηρήσει μικρές κόκκινες κουκκίδες, είναι φυσικό να αναρωτιέστε αν πρόκειται για αθώες αλλοιώσεις ή για ένδειξη κάποιου προβλήματος υγείας.

Ο δερματολόγος Christopher J. Haas αναφέρει ότι οι κόκκινες αυτές κηλίδες μπορεί να προέρχονται από διάφορες δερματικές καταστάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι καλοήθεις και δεν ενέχουν κινδύνους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικό σημάδι για υποκείμενες παθήσεις που απαιτούν ιατρική αξιολόγηση.

Τι προκαλεί τις κόκκινες κουκκίδες;

Το δέρμα μας περιέχει χιλιάδες μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία, και οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτά μπορεί να γίνει ορατή στην επιφάνειά του. Η πιο συχνή αιτία για την εμφάνιση κόκκινων κουκκίδων είναι τα κερασοειδή αγγειώματα (cherry angiomas), τα οποία είναι μικρές αγγειακές βλάβες με έντονο κόκκινο ή μωβ χρώμα. Αυτές οι βλάβες εμφανίζονται κυρίως στον κορμό, στα χέρια και στα πόδια, και είναι πιο συχνές όσο μεγαλώνουμε. Περίπου οι μισοί ενήλικες εμφανίζουν κερασοειδή αγγειώματα μετά την ηλικία των 30 ετών. Είναι καλοήθη και δεν εξελίσσονται σε καρκίνο, συνήθως αποτελούν μόνο αισθητικό ζήτημα.

### Ο ρόλος της ηλιακής ακτινοβολίας

Μία άλλη συχνή αιτία είναι η χρόνια έκθεση στον ήλιο. Άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα που έχουν υποστεί σημαντικές βλάβες από την ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να εμφανίσουν τελαγγειεκτασίες, δηλαδή διατεταμένα επιφανειακά αιμοφόρα αγγεία που μοιάζουν με μικρές «αράχνες». Αυτές συχνά εντοπίζονται στο πρόσωπο, στον λαιμό, στο πάνω μέρος του θώρακα και στους ώμους.

Προσοχή στις πετέχειες

Μια άλλη κατηγορία κόκκινων κουκκίδων που απαιτεί προσοχή είναι οι πετέχειες. Αυτές είναι πολύ μικρές κόκκινες ή μωβ κουκκίδες που εμφανίζονται ξαφνικά και δεν ασπρίζουν όταν πιέζονται. Δημιουργούνται λόγω μικρής αιμορραγίας κάτω από το δέρμα και συχνά σχετίζονται με χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων. Η μείωση αυτή μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες, όπως:

- ιογενείς λοιμώξεις - ορισμένα φάρμακα - αυτοάνοσα νοσήματα - διαταραχές του μυελού των οστών - ορισμένες μορφές καρκίνου, όπως η λευχαιμία

Ωστόσο, οι πετέχειες δεν σημαίνουν πάντα σοβαρή πάθηση. Μπορεί να εμφανιστούν μετά από έντονο βήχα, φτέρνισμα, εμετό ή σωματική άσκηση, όταν η πίεση στα μικρά αιμοφόρα αγγεία αυξάνεται προσωρινά.

Διαφορετικά χαρακτηριστικά των κόκκινων σημαδιών

Η θέση και ο τρόπος εμφάνισης των κόκκινων σημαδιών προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες. Οι πετέχειες εμφανίζονται συχνότερα στα κάτω άκρα, κυρίως κάτω από τα γόνατα και γύρω από τους αστραγάλους, λόγω βαρύτητας. Συνήθως αναπτύσσονται γρήγορα και πολλές φορές συνοδεύονται από αίσθημα αδιαθεσίας. Αντίθετα, τα κερασοειδή αγγειώματα εμφανίζονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, ενώ οι τελαγγειεκτασίες εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές που εκτίθενται στον ήλιο.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οποιοδήποτε νέο σημάδι σε περιοχές με έντονη ηλιοφάνεια θα πρέπει να αξιολογείται από δερματολόγο για να αποκλειστεί η πιθανότητα καρκίνου του δέρματος.

Θεραπεία και πότε να επισκεφθείτε γιατρό

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν απαιτείται θεραπεία για τα κερασοειδή αγγειώματα και τις τελαγγειεκτασίες, εκτός αν προκαλούν αισθητική ενόχληση ή τραυματίζονται συχνά. Αν υπάρχει ανάγκη, ο δερματολόγος μπορεί να τα αφαιρέσει με ασφαλείς και αποτελεσματικές μεθόδους, όπως laser ή θερμικές τεχνικές.

Η ξαφνική εμφάνιση πετεχειών, ειδικά στα κάτω άκρα, απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση, καθώς μπορεί να υποδηλώνει σημαντική μείωση των αιμοπεταλίων ή άλλη σοβαρή διαταραχή. Αναζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια αν οι κόκκινες κουκκίδες συνοδεύονται από έντονη κόπωση, αίσθημα αδιαθεσίας, πονοκέφαλο, αιμορραγία ή πυρετό.

Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση

Οι τακτικοί προληπτικοί έλεγχοι από δερματολόγο είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για την έγκαιρη διάγνωση δερματικών παθήσεων. Αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε νέο σημάδι στο δέρμα σας και δεν είστε σίγουροι για την προέλευσή του, μην παραλείψετε να το εξετάσει ένας ειδικός. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά η έγκαιρη αξιολόγηση μπορεί να προσφέρει σωστή διάγνωση και μεγαλύτερη σιγουριά.