3 αλήθειες και 1 μύθος για τη χρόνια φλεγμονή: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις viral «αντιφλεγμονώδεις» τάσεις

Η χρόνια φλεγμονή αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων στον τομέα της υγείας, αλλά συχνά παρερμηνεύεται. Συνδεδεμένη με πολλές σοβαρές παθήσεις, οι στρατηγικές που προτείνονται για την αντιμετώπισή της είναι συχνά υπεραπλουστευμένες ή ανακριβείς. Στο διαδίκτυο, κυκλοφορούν ισχυρισμοί σχετικά με τροφές που πρέπει να αποκλείσετε, καθώς και «θαυματουργές» επιλογές που υπόσχονται να εξαλείψουν τη φλεγμονή. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη.

Αλήθεια Νο 1: Δεν είναι κάθε φλεγμονή επιβλαβής

Αν και η φλεγμονία έχει κακή φήμη, δεν είναι πάντα κακή. Αντιθέτως, αποτελεί έναν από τους βασικούς αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού. Όταν τραυματίζεστε ή αρρωσταίνετε, το σώμα σας προκαλεί μια φλεγμονώδη αντίδραση για να καταπολεμήσει τη λοίμωξη και να ξεκινήσει τη διαδικασία επούλωσης. Χωρίς αυτή την αντίδραση, ακόμη και μικροί τραυματισμοί θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε σοβαρότερα προβλήματα. Το πρόβλημα προκύπτει όταν η φλεγμονώδης αντίδραση παραμένει ενεργοποιημένη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, προκαλώντας βλάβες στους υγιείς ιστούς. Αυτή η επίμονη φλεγμονή έχει συνδεθεί με παθήσεις όπως:

- οι καρδιοαγγειακές νόσοι, - ο διαβήτης τύπου 2, - ορισμένες μορφές καρκίνου, - τα αυτοάνοσα νοσήματα, - η γνωστική εξασθένηση.

Στόχος είναι να υποστηριχθεί η ικανότητα του οργανισμού να ρυθμίζει σωστά τη φλεγμονή.

Αλήθεια Νο 2: Η συνολική διατροφή μετρά περισσότερο από μία τροφή

Με την αύξηση των τροφών που προβάλλονται ως «αντιφλεγμονώδη superfoods», είναι εύκολο να πιστέψει κανείς ότι ένα μόνο συστατικό μπορεί να μειώσει τη χρόνια φλεγμονή. Ωστόσο, καμία τροφή δεν μπορεί από μόνη της να προκαλέσει ή να θεραπεύσει τη φλεγμονή. Η φλεγμονώδης κατάσταση επηρεάζεται από το σύνολο των τροφών που καταναλώνετε μακροχρόνια. Έρευνες δείχνουν ότι συγκεκριμένα διατροφικά πρότυπα, όπως η Μεσογειακή Διατροφή, συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονωδών δεικτών. Αυτές οι διατροφές περιλαμβάνουν:

- λαχανικά, - φρούτα, - δημητριακά ολικής άλεσης, - όσπρια, - ξηρούς καρπούς, - σπόρους, - ψάρια, - υγιεινά λιπαρά.

Αντίθετα, οι διατροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και πρόσθετα σάκχαρα τείνουν να σχετίζονται με αυξημένους δείκτες φλεγμονής. Συνεπώς, η προσθήκη ενός αντιφλεγμονώδους τροφίμου σε μια μη ισορροπημένη διατροφή δεν θα έχει ουσιαστική επίδραση.

Αλήθεια Νο 3: Ο τρόπος ζωής είναι εξίσου σημαντικός με τη διατροφή

Οι διατροφικές σας συνήθειες είναι σημαντικές, αλλά και οι επιλογές που κάνετε εκτός κουζίνας επηρεάζουν τη φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού. Η τακτική σωματική δραστηριότητα, ο επαρκής ύπνος και η διαχείριση του στρες είναι κρίσιμες για τη μείωση της φλεγμονής. Έρευνες δείχνουν ότι η μέτρια άσκηση, σε συνδυασμό με επαρκείς περιόδους αποκατάστασης, υποστηρίζει τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και προσφέρει αντιφλεγμονώδη οφέλη. Ωστόσο, η απότομη έναρξη έντονης άσκησης μπορεί να προκαλέσει επιπλέον φλεγμονή. Εάν έχετε παραμείνει αδρανείς, είναι καλύτερο να ξεκινήσετε σταδιακά.

Επιπλέον, το χρόνιο στρες και η κακή ποιότητα ύπνου σχετίζονται με τη χρόνια φλεγμονή. Γι' αυτό, η προτεραιότητα στον ποιοτικό ύπνο και η εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης του στρες μπορούν να βελτιώσουν τη φλεγμονώδη αντίδραση και την ευεξία σας. Τέτοιες στρατηγικές περιλαμβάνουν:

- τις βαθιές αναπνοές, - τον διαλογισμό, - την παραμονή στη φύση, - τις ουσιαστικές κοινωνικές επαφές.

Ο μεγάλος μύθος για τη φλεγμονή

Συχνά, προβάλλεται η ιδέα ότι ο αποκλεισμός των γαλακτοκομικών προϊόντων ή της γλουτένης είναι μια γρήγορη λύση για τη φλεγμονή. Ωστόσο, αυτός ο ισχυρισμός δεν έχει επιστημονική βάση και πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά.