Καλοκαίρι και ουρολογικά προβλήματα: Κίνδυνοι που δεν πρέπει να αγνοήσουμε

Το καλοκαίρι, με τις διακοπές και τις εξωτερικές δραστηριότητες, φέρνει μαζί του και αυξημένους κινδύνους για την υγεία, ιδίως όσον αφορά τα ουρολογικά προβλήματα. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνιση παθήσεων όπως οι ουρολοιμώξεις, οι μυκητιάσεις, η λιθίαση του ουροποιητικού και οι νεφρικοί κωλικοί, με αύξηση της συχνότητας έως και 30%.

Ο κ. Βασίλειος Αργυρόπουλος, Ουρολόγος και Αναπληρωτής Διευθυντής της Α΄ Ουρολογικής Κλινικής Metropolitan General, αναφέρει ότι η αυξημένη εφίδρωση οδηγεί σε αφυδάτωση, ενώ η παρατεταμένη παραμονή με βρεγμένο μαγιό ή η συσσώρευση υγρασίας στην ευαίσθητη περιοχή δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μικροβίων και μυκήτων.

Μυκητιάσεις: Ο «κρυφός» εχθρός του καλοκαιριού

Οι μυκητιάσεις είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στους άνδρες, εκδηλώνονται συνήθως ως βαλανίτιδα, ενώ στις γυναίκες ως κολπίτιδα.

Γιατί αυξάνονται το καλοκαίρι;

Η ανάπτυξη των μυκήτων ευνοείται σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία. Παράγοντες όπως η παραμονή με βρεγμένο μαγιό, η έντονη εφίδρωση και η ανεπαρκής υγιεινή της περιοχής συμβάλλουν στην εμφάνισή τους.

Συμπτώματα μυκητίασης

- Ερυθρότητα στην ουρογεννητική περιοχή - Έντονος κνησμός (φαγούρα) - Αίσθημα καύσου ή ερεθισμού - Δύσοσμες εκκρίσεις ή υγρά

Αντιμετώπιση και προφυλάξεις

Η θεραπεία περιλαμβάνει αντιμυκητιασικές κρέμες, κολπικά υπόθετα ή φαρμακευτική αγωγή από το στόμα, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του ειδικού. Για την προστασία, συνιστάται να αλλάζετε άμεσα το βρεγμένο μαγιό, να φοράτε βαμβακερά εσώρουχα, να διατηρείτε την περιοχή καθαρή και στεγνή και να αποφεύγετε τη μακροχρόνια παραμονή με ιδρωμένα ρούχα.

Ουρολοιμώξεις το καλοκαίρι: Γιατί είναι πιο συχνές στις γυναίκες;

Η κυστίτιδα είναι η πιο συχνή μορφή ουρολοίμωξης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, επηρεάζοντας κυρίως τις γυναίκες. Πρόκειται για λοίμωξη του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος, η οποία συνήθως δεν συνοδεύεται από πυρετό, αλλά προκαλεί έντονη δυσφορία.

Συμπτώματα ουρολοίμωξης

- Κάψιμο ή τσούξιμο κατά την ούρηση - Συχνουρία - Επιτακτική ανάγκη για ούρηση - Αίσθημα βάρους χαμηλά στην κοιλιά - Αίμα στα ούρα σε ορισμένες περιπτώσεις

Αίτια και πρόληψη

Κύριοι παράγοντες που οδηγούν σε ουρολοιμώξεις είναι η αφυδάτωση, η παραμονή με βρεγμένο μαγιό, η αναβολή της ούρησης, η ελλιπής ατομική υγιεινή και η αυξημένη σεξουαλική δραστηριότητα. Για την πρόληψη, είναι σημαντικό να πίνετε άφθονο νερό, να μην αναβάλλετε την ούρηση, να αλλάζετε συχνά το βρεγμένο μαγιό και να τηρείτε σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής.

Πέτρα στα νεφρά και κολικός νεφρού

Η λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος, δηλαδή η παρουσία πέτρας στα νεφρά, είναι πιο συχνή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, κυρίως λόγω της αφυδάτωσης.

Πώς η αφυδάτωση οδηγεί στη δημιουργία πέτρας

Η αφυδάτωση έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής ούρων, με συνέπεια τα ούρα να γίνονται πιο πυκνά και να αυξάνεται η συγκέντρωση ουσιών όπως το ασβέστιο, το ουρικό οξύ και τα οξαλικά άλατα, δημιουργώντας μικροκρύσταλλους που με την πάροδο του χρόνου σχηματίζουν λίθους.

Κολικός νεφρού: Ένα από τα πιο επώδυνα ουρολογικά επείγοντα

Ο κολικός νεφρού προκαλείται όταν ένας λίθος μετακινείται από τον νεφρό προς τον ουρητήρα, εμποδίζοντας τη φυσιολογική ροή των ούρων. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονο πόνο στη μέση ή στα πλευρά, πόνο που έρχεται κατά κύματα, ναυτία ή εμετό και αίμα στα ούρα.

Πρόληψη νεφρολιθίασης

Για την πρόληψη της λιθίασης, συνιστάται η κατανάλωση 2-3 λίτρων νερού ημερησίως, η περιορισμένη κατανάλωση αλατιού, η μείωση του κόκκινου κρέατος και των ζωικών πρωτεϊνών, η τακτική άσκηση και η κατανάλωση περισσότερων λαχανικών και φρούτων, ιδιαίτερα εσπεριδοειδών.

«Το καλοκαίρι αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ουρολοιμώξεων, μυκητιάσεων, νεφρολιθίασης και νεφρικού κωλικού, κυρίως λόγω της αφυδάτωσης και της αυξημένης υγρασίας στην ουρογεννητική περιοχή. Με σωστή ενυδάτωση, τήρηση των κανόνων υγιεινής και έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής βοήθειας όταν εμφανιστούν συμπτώματα, μπορείτε να προστατεύσετε αποτελεσματικά την υγεία του ουροποιητικού σας συστήματος και να απολαύσετε το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα», καταλήγει ο κ. Αργυρόπουλος.