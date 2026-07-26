Σνακ για την παραλία: Υγιεινές επιλογές από διαιτολόγο

Τα ενδιάμεσα σνακ αποτελούν κρίσιμο κομμάτι μιας ισορροπημένης διατροφής, καθώς προσφέρουν την απαραίτητη ενέργεια, διατηρούν τον μεταβολισμό ενεργό και αποτρέπουν την υπερκατανάλωση φαγητού στα κύρια γεύματα. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, η επιλογή των κατάλληλων σνακ στην παραλία εξελίσσεται συχνά σε στοίχημα.

Τι συμβαίνει όμως όταν δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, όπως φορητό ψυγειάκι ή τάπερ, ή όταν λείπει ο σωστός προγραμματισμός; Η διαιτολόγος Εύα Τσάκου δίνει τις καλύτερες λύσεις για υγιεινές επιλογές της τελευταίας στιγμής.

Γιατί τα σνακ στην παραλία χρειάζονται προσοχή

Ο συνδυασμός φρούτων ή λαχανικών με ξηρούς καρπούς ή τυρί θεωρείται ιδανικός, καθώς προσφέρει υψηλό αίσθημα κορεσμού και ενυδάτωση χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε νερό. Ωστόσο, οι λύσεις αυτές απαιτούν προετοιμασία από το κατάλυμα.

«Αγαπώ την οργάνωση, οπότε είναι δύσκολο να με πετύχεις χωρίς ψυγειάκι, εάν πρόκειται να κάτσω για πολλές ώρες στην παραλία», σημειώνει η Εύα Τσάκου. Όταν όμως οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, υπάρχουν έξυπνες εναλλακτικές από τα τοπικά καταστήματα.

Οδηγός επιβίωσης: Τι να επιλέξετε ανά σημείο στάσης

1. Από τον φούρνο της γειτονιάς

Κουλούρι Θεσσαλονίκης: Προτιμήστε το γεμιστό με τυρί κρέμα και καπνιστό σολομό. Το σουσάμι αποτελεί εξαιρετική υπερτροφή με ισχυρές αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Πολύσπορα κριτσίνια: Μια πρακτική λύση που διατηρείται εκτός ψυγείου.

Γιατί να το προτιμήσετε: Τα προϊόντα αρτοποιίας παρασκευάζονται συνήθως με φρέσκα υλικά και περιέχουν λιγότερα συντηρητικά σε σχέση με τα συσκευασμένα.

2. Από το mini market

Ξηροί καρποί & μπάρες δημητριακών: Σταθερή και ασφαλής αξία για ενέργεια.

Έτοιμα σάντουιτς ημέρας: Προτιμήστε άψητο τοστ ή τορτίγια σε σχήμα τρίγωνου από το ψυγείο.

Συσκευασμένα λαχανικά: Στα ψυγεία των mini market υπάρχουν συχνά έτοιμα καροτάκια ή φρούτα.

3. Από το beach bar

Τορτίγια με λαχανικά ή λιτό τοστ με τυρί: Αποτελούν τις πιο ασφαλείς επιλογές.

Τι να αποφύγετε: Αποφύγετε τα αλλαντικά, τις σάλτσες με μαγιονέζα, τα σφολιατοειδή και τα λιπαρά γεύματα (junk food), καθώς αλλοιώνονται εύκολα από τις υψηλές θερμοκρασίες και επιβαρύνουν την πέψη.

Χρυσός κανόνας: Ενυδάτωση και συχνότητα

Για να διατηρήσετε την ενέργειά σας σταθερή κάτω από τον ήλιο, φροντίστε να καταναλώνετε ένα ελαφρύ σνακ κάθε 3 με 4 ώρες. Παράλληλα, η επαρκής καταναλώση νερού παραμένει ο πιο κρίσιμος παράγοντας για την αποφυγή της αφυδάτωσης τις θερμές ημέρες του καλοκαιριού.