Γιατί τα κουνούπια τσιμπάνε εσάς και όχι τους άλλους: Επιστημονικές εξηγήσεις

Ανακαλύψτε τους παράγοντες που καθορίζουν την προτίμηση των κουνουπιών και πώς μπορείτε να προστατευθείτε από αυτά.

Η επιστήμη πίσω από τις προτιμήσεις των κουνουπιών

Αν αναρωτιέστε γιατί τα κουνούπια φαίνεται να σας επιλέγουν για θύμα, ενώ άλλοι γύρω σας παραμένουν αδιάφοροι, η επιστήμη προσφέρει πλέον σαφείς απαντήσεις. Σύμφωνα με ερευνητές, τα κουνούπια δεν επιλέγουν τυχαία τα θύματα τους, αλλά βασίζονται σε ένα σύνθετο σύνολο χημικών και βιολογικών σημάτων που εκπέμπει κάθε άνθρωπος.

Ο Φρεντερίκ Σιμάρ από το Γαλλικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Ανάπτυξη επισημαίνει ότι δεν είναι μύθος πως ορισμένοι άνθρωποι έλκουν περισσότερο τα κουνούπια από άλλους. Ωστόσο, η ελκυστικότητα αυτή δεν είναι σταθερή και μπορεί να μεταβάλλεται. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπούν, καθώς χρειάζονται το αίμα για την αναπαραγωγή τους.

Αισθητηριακά ερεθίσματα που προσελκύουν τα κουνούπια

Τα κουνούπια χρησιμοποιούν διάφορα αισθητηριακά ερεθίσματα για να εντοπίσουν το επόμενο θύμα τους, χάρη σε ευαίσθητους υποδοχείς. Ο Σουηδός ερευνητής Ρίκαρντ Ίγκνελ εξηγεί ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι το πρώτο σήμα που κινητοποιεί τα έντομα από απόσταση αρκετών δεκάδων μέτρων.

Καθώς πλησιάζουν σε απόσταση περίπου δέκα μέτρων, αρχίζουν να ανιχνεύουν τις οσμές του σώματος, οι οποίες σε συνδυασμό με το διοξείδιο του άνθρακα ενισχύουν την έλξη. Σε ακόμη πιο κοντινές αποστάσεις, η θερμοκρασία του σώματος και η υγρασία του δέρματος γίνονται καθοριστικοί παράγοντες.

Ο μύθος με την ομάδα αίματος και το μικροβίωμα

Πολλές θεωρίες κυκλοφορούν σχετικά με τις ομάδες αίματος και την προτίμηση των κουνουπιών, όμως οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα κουνούπια προτιμούν συγκεκριμένες ομάδες αίματος. Οι σχετικές μελέτες είναι περιορισμένες και στηρίζονται σε μικρό αριθμό συμμετεχόντων. Αντίθετα, η οσμή του σώματος και το μικροβίωμα φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς παράγουν ένα σύνθετο κοκτέιλ πτητικών οργανικών ενώσεων.

Μια πρόσφατη μελέτη σε γυναίκες έδειξε ότι εκείνες που προσελκύουν περισσότερο τα κουνούπια παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες μιας συγκεκριμένης ένωσης από τη διάσπαση του σμήγματος, γνωστής ως «1-octen-3-ol» ή αλκοόλη των μανιταριών, η οποία επηρεάζει τη συμπεριφορά των εντόμων ακόμη και σε ελάχιστες συγκεντρώσεις.

Η επίδραση της μπύρας

Μια ενδιαφέρουσα διαπίστωση είναι ότι η κατανάλωση μπύρας αυξάνει την πιθανότητα τσιμπήματος από κουνούπια. Αυτό συμβαίνει διότι η μπύρα ανεβάζει τη θερμοκρασία του σώματος, αυξάνει την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που εκπνέεται και μεταβάλλει τη χημική οσμή του δέρματος. Έρευνες σε χώρες όπως η Μπουρκίνα Φάσο και η Ολλανδία έδειξαν ότι οι εθελοντές που είχαν καταναλώσει μπύρα ήταν κατά 35% πιο ελκυστικοί στα κουνούπια σε σύγκριση με τους υπόλοιπους.

Κλιματική αλλαγή και προστασία

Η κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν στην προτίμηση των κουνουπιών είναι ολοένα πιο κρίσιμη, καθώς η κλιματική αλλαγή επεκτείνει τις περιοχές όπου τα κουνούπια μπορούν να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κουνούπι τίγρης, φορέας του ιού chikungunya, το οποίο έχει επεκταθεί σε νέες γεωγραφικές περιοχές, φτάνοντας πέρυσι μέχρι την Αλσατία της Γαλλίας.

Για να προστατευθείτε αποτελεσματικά, οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση φαρδιών ρούχων που καλύπτουν το σώμα, κουνουπιέρων, κατάλληλων εντομοαπωθητικών, καθώς και τον περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ και την επιλογή ελαφρών γευμάτων.