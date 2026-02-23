Μετά το τριήμερο: Οδηγός ολικής επαναφοράς – Πώς να κάνετε detox από το αλκοόλ και την κραιπάλη

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, ειδικά με το «ντόμινο» των πάρτι από την Πάτρα μέχρι την Έδεσσα, συχνά αφήνει το σώμα μας σε κατάσταση... hangover. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη: η αποτοξίνωση δεν είναι μια μαγική δίαιτα μιας ημέρας, αλλά μια σειρά από κινήσεις που θα βοηθήσουν το συκώτι και τα νεφρά σας να επεξεργαστούν το αλκοόλ και το αλάτι του τριημέρου.

Αν νιώθετε κόπωση, πρήξιμο ή πονοκέφαλο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να επιστρέψετε αύριο στο γραφείο με καθαρό μυαλό.

1. Ενυδάτωση: Ο κανόνας του 3 προς 1

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Το αλκοόλ προκαλεί αφυδάτωση, η οποία είναι η κύρια αιτία του πονοκεφάλου.

Η λύση: Μην πίνετε απλώς νερό. Προσθέστε ηλεκτρολύτες ή μια φέτα λεμόνι και λίγο αλάτι Ιμαλαΐων.

Το μυστικό: Για κάθε φλιτζάνι καφέ ή τσάι που πίνετε σήμερα, καταναλώστε τρία ποτήρια νερό. Το σώμα σας πρέπει να «ξεπλύνει» το πλεονάζον νάτριο από τον ταραμά και τα τουρσιά.

2. Ενίσχυση του Ήπατος (Συκώτι)

Αυτό που δεν ειπώθηκε όσο συχνά θα έπρεπε, είναι ότι το συκώτι σας δούλεψε «υπερωρίες» το τριήμερο.

Πράσινα φυλλώδη λαχανικά: Το σπανάκι, η ρόκα και το μπρόκολο περιέχουν χλωροφύλλη που βοηθά στην απομάκρυνση των τοξινών.

Κουρκουμάς: Ένα ρόφημα με ζεστό νερό και κουρκουμά έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση και βοηθά στην ανάπλαση των ηπατικών κυττάρων.

3. Η «νηστεία» από τη ζάχαρη

Μετά τον χαλβά και τα γλυκά των ημερών, το σάκχαρό σας πιθανότατα κάνει «σλάλομ».

Στρατηγική: Για τις επόμενες 24 ώρες, αποφύγετε τελείως την επεξεργασμένη ζάχαρη και το λευκό αλεύρι. Επιλέξτε πρωτεΐνη (έστω και φυτική, αν συνεχίζετε τη νηστεία) και καλά λιπαρά όπως το αβοκάντο, για να σταθεροποιήσετε την ενέργειά σας.

4. Ύπνος και «Digital Detox»

Η αποτοξίνωση είναι και πνευματική. Το hangover εντείνεται από την έκθεση στις οθόνες.

Η συμβουλή: Απόψε κοιμηθείτε τουλάχιστον 8 ώρες. Ο ύπνος είναι η μοναδική στιγμή που ο εγκέφαλος ενεργοποιεί το δικό του σύστημα καθαρισμού (γλυμφικό σύστημα).

Η επιστροφή στην καθημερινότητα δεν χρειάζεται να είναι επώδυνη. Λίγη προσοχή σήμερα θα σας γλιτώσει από την «ομίχλη» του εγκεφάλου (brain fog) της Τρίτης.

