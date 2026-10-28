Ο Ολυμπιακός νίκησε την Μπεσίκτας στην Euroleague: «Ήρθαμε για να κερδίσουμε χωρίς δικαιολογίες» δήλωσε ο Μπαρτζώκας

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε ακόμα ένα διπλό τη φετινή σεζόν, επικρατώντας εκτός έδρας της Μπεσίκτας με σκορ 81-73. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να επιστρέφουν από την Πόλη με μια σημαντική νίκη. Ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Μπαρτζώκας, εμφανίστηκε πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος από την εικόνα των παικτών του, παρά τις σημαντικές απουσίες που αντιμετώπισε η ομάδα.

Η νίκη στην Πόλη και οι δηλώσεις Μπαρτζώκα

Μετά το τέλος του αγώνα στην έδρα της Μπεσίκτας, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν ακόμη ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι», δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός, προσθέτοντας ότι η ομάδα δίνει πάρα πολλούς αγώνες μακριά από την έδρα της.

Ο κόουτς των «ερυθρολεύκων» υπογράμμισε τη σημασία της νίκης, τονίζοντας πως «ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε, χωρίς να ψάχνουμε δικαιολογίες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό». Η δήλωση αυτή αντανακλά το πνεύμα της ομάδας, η οποία κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα, παρά τις δυσκολίες.

Οι απουσίες και η προσπάθεια των παικτών

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε στην αναμέτρηση χωρίς τέσσερις σημαντικούς παίκτες. Συγκεκριμένα, απουσίαζαν οι Μιλουτίνοφ, Μοντέρο, Φουρνιέ και Ντόρσεϊ, γεγονός που καθιστούσε το έργο της ομάδας ακόμα πιο δύσκολο. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναγνώρισε ότι και οι δύο ομάδες είχαν σημαντικές απουσίες, ωστόσο οι παίκτες του Ολυμπιακού ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις.

Ο Έλληνας τεχνικός είδε τους παίκτες του να δίνουν τα πάντα, ξεπερνώντας τα εμπόδια που δημιουργούσαν οι ελλείψεις. Παρά τις δυσκολίες, το ομαδικό πνεύμα παρέμεινε εξαιρετικό, κάτι που φάνηκε καθαρά στην απόδοση της ομάδας μέσα στο γήπεδο. Η προσπάθεια αυτή, όπως ανέφερε ο Μπαρτζώκας, τους κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους.

Η άμυνα ως κλειδί της επιτυχίας

Ένα από τα βασικά σημεία στα οποία στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν η αμυντική λειτουργία της ομάδας του. «Φυσικά. Η άμυνα είναι πάντα το κλειδί», υπογράμμισε ο προπονητής, εξηγώντας ότι δεν μπορείς να κερδίσεις στη EuroLeague αν παραμελείς την αμυντική πλευρά του παιχνιδιού. Η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν σταθερή, με εξαίρεση κάποιες λεπτομέρειες και ορισμένα προβλήματα επικοινωνίας που παρουσιάστηκαν.

Ο Μπαρτζώκας τόνισε την ανάγκη για σταθερότητα στην άμυνα, από την οποία η ομάδα βρίσκει αυτοπεποίθηση. Η ικανοποίηση του προπονητή ήταν εμφανής, καθώς πολλοί παίκτες έδωσαν τα πάντα στην άμυνα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση επί της Μπεσίκτας. Ειδική μνεία έγινε και στους ψηλούς της ομάδας, οι οποίοι έκαναν πολύ καλή δουλειά στο παιχνίδι.

Εξαιρετική δημιουργία και ομαδικό πνεύμα

Πέρα από την άμυνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήρε και την επιθετική δημιουργία του Ολυμπιακού. Η ομάδα είχε εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, με αποτέλεσμα να καταγράψει 26 ασίστ. Αυτή η επίδοση επέτρεψε στους «ερυθρόλευκους» να εκθέσουν την άμυνα της Μπεσίκτας και να βρουν λύσεις στο σκοράρισμα.

Παρόλα αυτά, ο προπονητής επισήμανε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. «Το μόνο που χρειάζεται είναι να είμαστε λίγο πιο έξυπνοι, ώστε να τελειώνουμε τα παιχνίδια νωρίτερα», δήλωσε, υποδεικνύοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις κρίσιμες στιγμές. Το ομαδικό πνεύμα, παρά τις απουσίες, παραμένει ένα από τα δυνατά σημεία της ομάδας.

Το δύσκολο πρόγραμμα και οι πέντε νίκες εκτός έδρας

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε επίσης στο εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός από την αρχή της σεζόν. «Γνωρίζαμε από την αρχή της σεζόν ότι το πρόγραμμά μας ήταν τρελό. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για εμάς και χρειάστηκε να ξεπεράσουμε πολλά εμπόδια», σημείωσε ο προπονητής, περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αγωνίζεται η ομάδα.

Παρά τις δυσκολίες και τις ελλείψεις σε παίκτες, ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να σημειώσει πέντε νίκες σε έξι εκτός έδρας αναμετρήσεις, γεγονός που αναδεικνύει την ανθεκτικότητα και την ποιότητα της ομάδας. Αυτή η επίδοση, σε συνδυασμό με το εξαιρετικό ομαδικό πνεύμα, επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα των παικτών να κερδίζουν χωρίς να αναζητούν δικαιολογίες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko