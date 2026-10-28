Ο Μαλίκ Μπίσλι, το στοίχημα για τα ριμπάουντ και η υπόθεση απάτης στο NBA

Ο Μαλίκ Μπίσλι, πρώην παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς, αποφάσισε να δηλώσει ένοχος σε κατηγορίες που συνδέονται με υπόθεση χειραγώγησης των επιδόσεων για στοιχηματικούς σκοπούς. Η εξέλιξη αυτή επανέφερε στο προσκήνιο ένα βίντεο από την αναμέτρηση των Μπακς με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, η οποία διεξήχθη στις 10 Μαρτίου 2024. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δείχνει τον 29χρονο Αμερικανό γκαρντ να προσπαθεί να φτάσει τα ριμπάουντ που απαιτούνταν για την επιβεβαίωση ενός στοιχήματος για Over 3,5.

Η ομολογία του Μπίσλι και οι κατηγορίες

Ο Μαλίκ Μπίσλι είχε αρχικά δηλώσει αθώος την 1η Ιουλίου 2026, σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε για παράνομο τζόγο. Ωστόσο, στις 27 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, έγινε γνωστό ότι συμφώνησε να δηλώσει ένοχος στις ομοσπονδιακές κατηγορίες. Η υπόθεση συνδέεται με τις μεγάλες απώλειες που φέρεται να είχε υποστεί από τον τζόγο.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι επιδόσεις του Μπίσλι σε τουλάχιστον τέσσερα παιχνίδια των Μιλγουόκι Μπακς κατά τη σεζόν 2023-24 αποτέλεσαν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου, το οποίο αποσκοπούσε στην εξυπηρέτηση στοιχηματικών συμφερόντων. Η απόφαση του παίκτη να δηλώσει ένοχος σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το κρίσιμο παιχνίδι με τους Κλίπερς

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο από την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, στις 10 Μαρτίου 2024. Αυτός ο αγώνας περιλαμβάνεται στα παιχνίδια που εξετάστηκαν από τις αρχές. Ο Μπίσλι χρειαζόταν ένα ακόμη ριμπάουντ για να ξεπεράσει το όριο των 3,5 που είχε οριστεί από τις στοιχηματικές εταιρείες, δηλαδή να φτάσει τα τέσσερα ριμπάουντ για να επιβεβαιωθεί το Over.

Η αναμέτρηση είχε εξελιχθεί σε έναν αγώνα δρόμου για τον Μπίσλι. Με τους Μπακς να προηγούνται με επτά πόντους, ο παίκτης διεκδίκησε την μπάλα μετά από προσπάθεια των Κλίπερς και κατάφερε να πάρει το τέταρτο ριμπάουντ του. Αυτό συνέβη κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς απέμενε μόλις 1,1 δευτερόλεπτο για τη λήξη του αγώνα. Το στοίχημα πέρασε έτσι στο φινάλε, με τον ίδιο να φαίνεται στο βίντεο να παλεύει με μεγάλη ένταση για να πετύχει τον σκοπό του.

Ο ρόλος του πρώην συμπαίκτη Εντ Ντέιβις

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαλίκ Μπίσλι φέρεται να είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τον πρώην συμπαίκτη του, Εντ Ντέιβις, για την πρόθεσή του να ξεπεράσει το όριο των ριμπάουντ. Ο Εντ Ντέιβις, με τον οποίο ο Μπίσλι είχε υπάρξει συμπαίκτης στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, φέρεται να μετέφερε αυτή την πληροφορία σε άλλα πρόσωπα. Αυτά τα πρόσωπα, στη συνέχεια, τοποθέτησαν στοιχήματα αξιοποιώντας την συγκεκριμένη πληροφόρηση.

Οι αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι ο Εντ Ντέιβις είχε δανείσει χρήματα στον Μπίσλι, καθώς ο τελευταίος φέρεται να είχε υποστεί σημαντικές απώλειες από τον τζόγο. Η εμπλοκή του Ντέιβις αναδεικνύει ένα δίκτυο προσώπων που φέρεται να συμμετείχαν στην υπόθεση χειραγώγησης των επιδόσεων για στοιχηματικούς σκοπούς.

Το βίντεο που έγινε viral

Το βίντεο από την αναμέτρηση των Μπακς με τους Κλίπερς, που διεξήχθη τον Μάρτιο του 2024, επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο μετά την ομολογία του Μπίσλι. Το στιγμιότυπο αυτό παρουσιάζεται ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της υπόθεσης που έχει φέρει τον άλλοτε παίκτη των Μπακς στο μικροσκόπιο των ερευνών.

Στο βίντεο, το οποίο κοινοποιήθηκε από τον χρήστη MD (@mikedaddino), ο Μπίσλι φαίνεται να καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διεκδικήσει το ριμπάουντ που του χρειαζόταν. Η εικόνα του παίκτη να παλεύει με νύχια και με δόντια για να πετύχει τον σκοπό του, λίγο πριν την εκπνοή του αγώνα, έχει γίνει κεντρικό σημείο αναφοράς στην υπόθεση στοιχηματικής απάτης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta