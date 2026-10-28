Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο: Νίκη θρίλερ με Ναν και Λεσόρ για την κορυφή της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μια δύσκολη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο με σκορ 80-75, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Με πρωταγωνιστές τους Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ, οι «πράσινοι» διατηρήθηκαν στην κορυφή της διοργάνωσης. Η επικράτηση αυτή τους ανέβασε στο ρεκόρ 7-1, αφήνοντάς τους μόνους στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Νίκη θρίλερ για την 8η αγωνιστική

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Αρμάνι Μιλάνο για την όγδοη αγωνιστική της Euroleague. Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό θρίλερ, με τους «πράσινους» να επικρατούν τελικά με σκορ 80-75. Αυτή ήταν η έβδομη νίκη του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση, η οποία τον διατήρησε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όπως αναφέρεται, έπαιξε με τη «φωτιά» σε ένα ακόμα θεωρητικά βατό εντός έδρας παιχνίδι. Παρά τη δυσκολία, οι «πράσινοι» κατάφεραν να μην «καούν» και να πάρουν το πολύτιμο ροζ φύλλο αγώνα, λυγίζοντας τη μαχητική Αρμάνι Μιλάνο.

Η εξέλιξη του αγώνα: Από ντέρμπι σε αγωνία

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι από το ξεκίνημά του, με καμία ομάδα να μην μπορεί να χτίσει σημαντική διαφορά στο πρώτο ημίχρονο. Η Αρμάνι Μιλάνο προηγήθηκε με 19-18 στο πρώτο δεκάλεπτο, δείχνοντας τις διαθέσεις της. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περάσει μπροστά στο ημίχρονο, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 40-37.

Οι Ιταλοί πήραν ξανά το προβάδισμα στην τρίτη περίοδο, φτάνοντας το σκορ στο 60-61. Η μαχητική Αρμάνι Μιλάνο κράτησε το προβάδισμα μέχρι και το 73-74, μόλις 1 λεπτό και 49 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης, ανεβάζοντας την αγωνία στα ύψη.

Οι πρωταγωνιστές της πράσινης επικράτησης

Ο Κέντρικ Ναν πραγματοποίησε μια MVP εμφάνιση, αναδεικνυόμενος σε πρώτο σκόρερ του αγώνα με 20 πόντους. Ο Αμερικανός γκαρντ ανέλαβε την πιο καθοριστική επίθεση του τριφυλλιού, ευστοχώντας σε ένα μεγάλο καλάθι που διαμόρφωσε το σκορ σε 77-74. Αργότερα, με 1/2 βολές, έκανε το 78-75, δίνοντας σημαντική ανάσα στην ομάδα του.

Δίπλα στον Ναν, ο Ματίας Λεσόρ κυριάρχησε για ακόμα μία φορά κάτω από τα καλάθια, σημειώνοντας ένα φοβερό double-double με 13 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ο Λεσόρ ήταν αυτός που, μετά από μια «τρελή περιπέτεια», έκανε το σκορ 75-74. Την τριάδα των κορυφαίων σκόρερ για τον Παναθηναϊκό συμπλήρωσε ο Χουάντσο, ο οποίος συνέβαλε με 11 πόντους.

Η αντίσταση της Αρμάνι και οι κρίσιμες στιγμές

Η ιταλική ομάδα, αν και παρατάχθηκε χωρίς τον Άλεκ Πίτερς, πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Λίγο έλειψε μάλιστα να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, αλλά ο Μάθιους αστόχησε απελπιστικά στο τελευταίο σουτ του αγώνα. Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο Χολ με 15 πόντους και 5 ασίστ. Ο Αμερικανός γκαρντ έχασε ωστόσο μία κρίσιμη βολή στο φινάλε, η οποία στοίχησε στην ομάδα του.

Η Αρμάνι Μιλάνο υποχώρησε στο 1-7 μετά την ήττα της στο ΟΑΚΑ, έχοντας δείξει παρόλα αυτά ένα μαχητικό πρόσωπο απέναντι στον πρωτοπόρο της διοργάνωσης.

Μόνος στην κορυφή της Euroleague

Με την επικράτηση αυτή, ο Παναθηναϊκός διατηρήθηκε στην κορυφή της Euroleague με ρεκόρ 7-1. Οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον μόνοι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Αυτό συνέβη καθώς η Φενέρμπαχτσε, με την οποία ισοβαθμούσαν μέχρι πρότινος, ηττήθηκε από τη Βαλένθια σε αγώνα που διεξήχθη στην Ισπανία, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό στην κορυφή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta