«Ερυθρόλευκο» πάρτι στο Βελιγράδι με... θύμα τη Μακάμπι

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με εμφατικό τρόπο της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τελικό σκορ 100-78, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο Βελιγράδι. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου έψαχναν αντίδραση μετά την ήττα τους από την Παρτίζαν και βρήκαν στο πρόσωπο των Ισραηλινών το «τέλειο θύμα» για την όγδοη αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο κυριάρχησε από την αρχή, μετατρέποντας τον αγώνα σε έναν άνετο περίπατο.

Η κυριαρχία του Ερυθρού Αστέρα

Οι Σέρβοι παρουσιάστηκαν αποφασισμένοι και μετέτρεψαν το παιχνίδι με την Μακάμπι Τελ Αβίβ σε έναν πραγματικό περίπατο, χάρη στην τρομερή επιθετική τους λειτουργία και το εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο. Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε τη νίκη με σκορ 100-78, ανεβάζοντας το ρεκόρ του σε 5-3 στον βαθμολογικό πίνακα της EuroLeague. Αντίθετα, η «Ομάδα του Λαού» υποχρεώθηκε σε ήττα, πέφτοντας στο 2-6 και στις τελευταίες θέσεις.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης αναδείχθηκαν ο Τάισον Κάρτερ και ο Κρις Τζόουνς. Ο Αμερικανός γκαρντ, Τάισον Κάρτερ, έκανε «όργια» στο παρκέ, σημειώνοντας 24 πόντους και αποδεικνύοντας ασταμάτητος πίσω από τα 6.75, με 6 στα 10 τρίποντα. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Κρις Τζόουνς, ο οποίος σε ρόλο «μαέστρου» οργάνωσε υποδειγματικά το παιχνίδι, μοιράζοντας 9 ασίστ.

Το εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με δύο γρήγορα καλάθια από το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ερυθρού Αστέρα, Κρίστιαν Κολόκο. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ προσπάθησε να απαντήσει με δύο σουτ από τους Γουάλας και Μαντάρ, ωστόσο λίγο μετά ξεκίνησε ένας «ερυθρόλευκος» μονόλογος που οδήγησε σε ένα σερί 14 πόντων για τους γηπεδούχους.

Με το σκορ να φτάνει στο 22-5, οι Ισραηλινοί μείωσαν προσωρινά με τους Σόρκιν και Χορντ. Ωστόσο, η ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο συνέχισε να «πυροβολεί» από τα 6.75, σημειώνοντας τέσσερα διαδοχικά τρίποντα που ανέβασαν περαιτέρω τη διαφορά. Στη δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχοι έριξαν ελαφρώς τις στροφές τους στην επίθεση, αλλά η εξαιρετική τους άμυνα κράτησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ σε χαμηλά επίπεδα. Παρόλο που το σύνολο του Όντεντ Κάτας βρήκε νωρίς μερικά εύκολα καλάθια στο ζωγραφιστό, ο Ερυθρός Αστέρας απάντησε με ένα δικό του ξέσπασμα, στέλνοντας τη διαφορά και πάλι σε υψηλά επίπεδα πριν την ανάπαυλα.

Η διαχείριση στο δεύτερο μέρος

Η αρχή του δεύτερου ημιχρόνου παρουσίασε ένα διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με το πρώτο μέρος της αναμέτρησης, καθώς οι δύο ομάδες «κονταροχτυπήθηκαν» στα ίσα. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανέβασε ρυθμό, προσπαθώντας να μειώσει την εις βάρος της διαφορά, όμως ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε να βρίσκει συνεχώς απαντήσεις σε κάθε καλάθι των Ισραηλινών.

Αυτή η αποτελεσματικότητα των Σέρβων δεν επέτρεψε ποτέ στους φιλοξενούμενους να μειώσουν την ήδη μεγάλη διαφορά που είχε χτιστεί. Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες να ανταλλάσσουν συνεχώς καλάθια. Ωστόσο, η απόσταση που είχε δημιουργηθεί νωρίτερα ήταν τόσο μεγάλη, που είχε μετατρέψει το παιχνίδι σε τυπική διαδικασία. Ο Ερυθρός Αστέρας διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο και δεν επέτρεψε σε κανένα σημείο στη Μακάμπι να πλησιάσει και να απειλήσει την επικράτησή του.

Το ρεκόρ και οι επόμενες κινήσεις

Με αυτή τη νίκη, ο Ερυθρός Αστέρας του προπονητή Ιμπόν Ναβάρο αύξησε το ρεκόρ του σε πέντε νίκες και τρεις ήττες (5-3) στην EuroLeague, εδραιώνοντας τη θέση του στον βαθμολογικό πίνακα. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα μετά την προηγούμενη ήττα της από την Παρτίζαν, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της κατάσταση.

Από την άλλη πλευρά, η Μακάμπι Τελ Αβίβ του Όντεντ Κάτας είδε το ρεκόρ της να πέφτει σε δύο νίκες και έξι ήττες (2-6), γεγονός που την κατατάσσει στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Η εμφάνιση στο Βελιγράδι δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν οι Ισραηλινοί, οι οποίοι καλούνται να βρουν λύσεις για να ανακάμψουν στην πορεία της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko