Η Euroleague επιστρέφει στο Άμπου Ντάμπι για τα Final Four του 2027 και του 2029

Η EuroLeague ανακοίνωσε την Τρίτη (27/10) ότι τα Final Four των διοργανώσεων του 2027 και του 2029 θα διεξαχθούν στο Άμπου Ντάμπι. Η κοινή αυτή ανακοίνωση προήλθε από τη διοργανώτρια Αρχή και το Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού του εμιράτου (DCT Abu Dhabi), επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική διεθνούς επέκτασης της EuroLeague, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της εκτός των παραδοσιακών ευρωπαϊκών αγορών.

Το Final Four του 2027 στην Etihad Arena

Η διοργάνωση του Final Four του 2027 έχει προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί στην Etihad Arena, μια σύγχρονη εγκατάσταση που βρίσκεται στο νησί Γιας του Άμπου Ντάμπι. Στην αρένα αυτή θα υποδεχθούν τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες που θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στην τελική φάση της διοργάνωσης. Οι δύο ημιτελικοί έχουν οριστεί για την Παρασκευή 28 Μαΐου 2027, όπου οι ομάδες θα αναμετρηθούν για ένα εισιτήριο στον μεγάλο τελικό.

Ο τελικός της EuroLeague, που θα αναδείξει τον πρωταθλητή της σεζόν, θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Μαΐου 2027. Την ίδια ημέρα, πριν από τον αγώνα των ανδρών, θα διεξαχθεί και ο τελικός του Adidas NextGen EuroLeague. Σε αυτή τη διοργάνωση, τα πιο λαμπρά νεαρά ταλέντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν, αναδεικνύοντας τους ανερχόμενους παίκτες.

Η επιτυχημένη παρουσία του 2025 και η συνέχεια

Η νέα αυτή συμφωνία προβλέπει δύο ακόμη διοργανώσεις στο Άμπου Ντάμπι, ερχόμενη σε συνέχεια της πρώτης παρουσίας του Final Four στην πόλη τον Μάιο του 2025. Η προηγούμενη διοργάνωση είχε στεφθεί με μεγάλη επιτυχία, καθώς η Φενέρμπαχτσε είχε κατακτήσει το τρόπαιο μπροστά σε ένα κοινό 12.000 θεατών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της EuroLeague, το Final Four του 2025 σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης και ψηφιακής απήχησης, αποδεικνύοντας την τεράστια παγκόσμια απήλαυση και το ενδιαφέρον που προκαλεί η εμπειρία της EuroLeague.

Η επιστροφή στο Άμπου Ντάμπι αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής διεθνούς επέκτασης της EuroLeague, με τη διοργανώτρια αρχή να επιδιώκει την ενίσχυση της παρουσίας της εκτός των παραδοσιακών ευρωπαϊκών αγορών. Όσον αφορά τη διοργάνωση του 2029, το Άμπου Ντάμπι έχει επιβεβαιωθεί ως πόλη φιλοξενίας, ωστόσο, στην ανακοίνωση δεν έχουν αναφερθεί συγκεκριμένες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή των αγώνων.

Οι δηλώσεις των επικεφαλής για τη συνεργασία

Ο πρόεδρος της Euroleague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, εξέπρασε τη μεγάλη του χαρά για τη συνέχιση της συνεργασίας με το Άμπου Ντάμπι. «Είναι τεράστια χαρά μου να ανακοινώσω ότι το Final Four θα επιστρέψει στο Άμπου Ντάμπι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μποντιρόγκα ευχαρίστησε το Άμπου Ντάμπι για τη συνεχή υποστήριξη και την εμπιστοσύνη που δείχνει, τονίζοντας ότι μαζί κατάφεραν να διοργανώσουν «ένα από τα καλύτερα Final Four στην 26χρονη ιστορία μας». Πρόσθεσε ότι αυτό το νέο ορόσημο καταδεικνύει την κοινή δέσμευση για την ανάπτυξη του μπάσκετ και τη δημιουργία αξέχαστων εμπειριών για τους φιλάθλους της διοργάνωσης.

Από την πλευρά του Τμήματος Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι, ο Εξοχότατος Σαλέχ Μοχάμεντ Αλ Γκεζιρί, Γενικός Διευθυντής Τουρισμού, δήλωσε ότι η επιστροφή του Final Four το 2027 και το 2029 αντικατοπτρίζει τη δύναμη της συνεργασίας με την Euroleague Basketball. Επίσης, υπογράμμισε το αυξανόμενο κύρος του εμιράτου ως έδρας για το μπάσκετ στην ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Αλ Γκεζιρί τόνισε ότι η αξία των εκδηλώσεων αυτής της κλίμακας εκτείνεται πολύ πέρα από το γήπεδο, καθώς προσελκύουν επενδύσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας και υποστηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, αυτές οι διοργανώσεις εμπνέουν μια νέα γενιά παικτών και οπαδών σε όλες τις κοινότητες, προσδίδοντας πραγματική σημασία σε στιγμές όπως αυτές λόγω του διαρκούς αντίκτυπου στην οικονομία και τους ανθρώπους.

Το Άμπου Ντάμπι ενισχύει τη θέση του στον παγκόσμιο αθλητισμό

Η επιλογή του Άμπου Ντάμπι για τη φιλοξενία των Final Four της EuroLeague το 2027 και το 2029 αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης επένδυσης του εμιράτου σε αθλητικές διοργανώσεις παγκόσμιας κλάσης. Αυτή η στρατηγική κίνηση στοχεύει στην προσέλκυση παγκόσμιου κοινού, στην ενίσχυση της οικονομίας των επισκεπτών και στην περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης του Άμπου Ντάμπι ως κορυφαίου προορισμού για το διεθνές μπάσκετ και τον αθλητισμό γενικότερα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Ieidiseis