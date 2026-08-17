Η Εσπανιόλ απέρριψε την πρόταση του ΠΑΟΚ για τον Ρούμπεν Σάντσεθ

Η Εσπανιόλ απέρριψε την πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Ρούμπεν Σάντσεθ, με την υπόθεση του Ισπανού δεξιού μπακ να παραμένει ανοικτή. Η ομάδα της Βαρκελώνης δεν έμεινε ικανοποιημένη από τους όρους που περιλάμβανε η προσφορά των «ασπρόμαυρων», κάτι που οδήγησε στην αρνητική της απάντηση.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αναζητά ακόμη μία λύση για το δεξί άκρο της άμυνας, θα πρέπει πλέον να αποφασίσει αν θα επιστρέψει με βελτιωμένη πρόταση ή αν θα στραφεί σε άλλη περίπτωση για την ενίσχυση του ρόστερ του.

Η απόρριψη της πρότασης και οι λόγοι

Η Εσπανιόλ, στην οποία ανήκει ο Ρούμπεν Σάντσεθ, απέρριψε την προσφορά του ΠΑΟΚ, καθώς δεν πλησίαζε τα οικονομικά «θέλω» του ισπανικού συλλόγου. Το ποσό που φέρεται να πρότεινε ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ποσό που δεν κρίθηκε επαρκές από την ομάδα της Βαρκελώνης.

Την απόρριψη της πρότασης επιβεβαίωσε και η δημοσιογράφος Αντρεα ντε λα Τόρε μέσω ανάρτησής της στο «X», όπου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η προσφορά του ΠΑΟΚ δεν πλησιάζει τις οικονομικές απαιτήσεις της Εσπανιόλ.

Ο Ρούμπεν Σάντσεθ στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ

Ο 25χρονος Ρούμπεν Σάντσεθ αποτελεί τον πρώτο στόχο του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνάς του. Το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ισπανό ποδοσφαιριστή προέκυψε έπειτα από το «ναυάγιο» της μεταγραφής ενός άλλου στόχου, του Μικελμπρενσίς, με τον «Δικέφαλο» να συνεχίζει την αναζήτηση για την κάλυψη αυτής της θέσης.

Ο ΠΑΟΚ έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για τον Σάντσεθ, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Εσπανιόλ, και επιθυμεί να «τρέξει» άμεσα τις εξελίξεις στα μεταγραφικά του μέτωπα, παράλληλα με άλλες κινήσεις όπως ο δανεισμός του Εντιαγέ.

Ο ρόλος του προπονητή και τα χαρακτηριστικά του παίκτη

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, γνωρίζει καλά τον Ρούμπεν Σάντσεθ από την κοινή τους θητεία στη Μιραντές, γεγονός που οδήγησε στην εισήγησή του για την απόκτηση του Ισπανού μπακ. Ο Σάντσεθ είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να καλύψει ολόκληρη τη δεξιά πλευρά, προσφέροντας ευελιξία στην ομάδα.

Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Εσπανιόλ έως το 2027. Η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το «Transfermarkt», ανέρχεται στο 1,8 εκατομμύριο ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει την αξία του στην αγορά.

Η πορεία του Ισπανού αμυντικού

Ο Ρούμπεν Σάντσεθ προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Μπανταλόνα και έχει ενισχύσει τις ομάδες Νέων της Εσπανιόλ, πριν ενταχθεί στην πρώτη ομάδα. Έχει αγωνιστεί επίσης ως δανεικός σε άλλες ομάδες, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες.

Συγκεκριμένα, έχει περάσει ως δανεικός από τη Γρανάδα, όπου κατέγραψε 33 συμμετοχές και σημείωσε 1 γκολ, καθώς και από τη Μιραντές, με 21 εμφανίσεις. Με τη δεύτερη ομάδα της Εσπανιόλ, ο απολογισμός του ήταν 53 ματς και 3 γκολ, ενώ με την πρώτη ομάδα του συλλόγου της Βαρκελώνης έχει αγωνίστηκαν σε 51 παιχνίδια, προσφέροντας 4 ασίστ.

Οι επόμενες κινήσεις του «Δικεφάλου»

Παρά την αρνητική απάντηση της Εσπανιόλ, η υπόθεση του Ρούμπεν Σάντσεθ δεν θεωρείται λήξασα για τον ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει με μία βελτιωμένη οικονομικά πρόταση προς την ισπανική ομάδα, στην προσπάθειά του να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, ο ΠΑΟΚ θα στραφεί σε άλλες περιπτώσεις παικτών που βρίσκονται στη μεταγραφική του λίστα για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας. Η ομάδα έχει ήδη ανακοινώσει τον δανεισμό του Εντιαγέ από τη Σαμσουνσπόρ για τη γραμμή κρούσης, δείχνοντας την πρόθεσή της να ολοκληρώσει άμεσα τις μεταγραφικές της κινήσεις.

Πηγή: Gazzetta