Βόμβα από τους Times: Η FIFA πουλάει το Μουντιάλ σε ιδιώτες

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, προγραμματίζει να πουλήσει μετοχές του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές. Αυτή η κίνηση έρχεται μετά από πολλές επικρίσεις που δέχθηκε κατά τη διάρκεια του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου και φαίνεται να είναι μια πρωτοβουλία που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί.

Η πρόταση του Ινφαντίνο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας εταιρείας που θα αναλάβει τη διοργάνωση τόσο του Μουντιάλ Ανδρών και Γυναικών όσο και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Η νέα αυτή εταιρεία θα προχωρήσει στην πώληση ποσοστών μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύουν οι Times, άτομα που σχετίζονται με τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν ενημερωθεί για το σχέδιο αυτό. Κάθε μία από τις 211 εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA θα έχει μετοχές αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ομοσπονδίες θα έχουν την επιλογή είτε να διατηρήσουν το ποσοστό τους είτε να το πουλήσουν, προκειμένου να ενισχύσουν τα έσοδά τους.

Ο Τζάνι Ινφαντίνο θα αναλάβει τον ρόλο του «επιτρόπου» στην εταιρεία και θα την διοικεί μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην προεδρία της FIFA το 2031. Οι ετήσιες απολαβές του αναμένεται να ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια ευρώ, ακολουθώντας το μοντέλο των επικεφαλής του NFL.