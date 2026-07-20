Europa League: Πιθανός αντίπαλος του ΠΑΟΚ η Χάμαρμπι ή η Άντερλεχτ

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Χάμαρμπι ή την Άντερλεχτ, εφόσον καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Η κλήρωση για τον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας, αποκαλύπτοντας τον πιθανό αντίπαλο για τον «Δικέφαλο του Βορρά». Οι Θεσσαλονικείς θα βρουν στον δρόμο τους τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι – Άντερλεχτ, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στην Τούμπα.

Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον αντίπαλό του στις 6 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 13 Αυγούστου, είτε στη Στοκχόλμη απέναντι στη Χάμαρμπι είτε στις Βρυξέλλες κόντρα στην Άντερλεχτ.

Ωστόσο, για να φτάσει σε αυτό το σημείο, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει το δύσκολο εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου, που αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις του καλοκαιριού.