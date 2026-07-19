Ο τελικός του Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου, θα προσφέρει ένα μοναδικό μουσικό θέαμα στο New York / New Jersey Stadium, με τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών. Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, θα πραγματοποιηθεί halftime show με τους Madonna, Shakira, BTS και Justin Bieber να μοιράζονται τη σκηνή. Η τελετή λήξης θα έχει τον Post Malone στο επίκεντρο, ενώ θα συμμετάσχουν επίσης οι Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Scherzinger και Robbie Williams.

Η διοργάνωση ολοκληρώνεται μετά από έναν μήνα αγώνων στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Η Αργεντινή θα προσπαθήσει να διατηρήσει τον τίτλο της, ενώ η Ισπανία επιδιώκει την επιστροφή της στην κορυφή του κόσμου, μετά την τελευταία της νίκη το 2010.

Χρονοδιάγραμμα και συμμετοχές

Η τελετή λήξης θα ξεκινήσει στις 20:30 [ώρα Ελλάδας], 90 λεπτά πριν από την έναρξη του τελικού. Η Jennifer Hudson θα ερμηνεύσει τον Εθνικό Ύμνο των ΗΠΑ, ενώ ο Post Malone θα είναι το κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης, πλαισιωμένος από τους Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams και τον IShowSpeed. Επίσης, αναμένεται να εμφανιστεί και ο Tom Cruise.

Ο Χάιμο Σίργκι, επικεφαλής επιχειρησιακής λειτουργίας του Μουντιάλ 2026, δήλωσε ότι η τελετή θα συνδέσει τη μουσική και τον πολιτισμό με το ποδόσφαιρο, ολοκληρώνοντας συμβολικά τη διαδρομή της διοργάνωσης στις τρεις χώρες που φιλοξενούν.

Halftime Show και φιλανθρωπικός σκοπός

Το halftime show, το οποίο έχει σχεδιαστεί από τον Chris Martin των Coldplay, θα υποστηρίξει το FIFA Global Citizen Education Fund. Οι Justin Bieber, Madonna, Shakira και BTS θα είναι οι επικεφαλής του προγράμματος, με συμμετοχή και άλλων καλλιτεχνών όπως οι Coldplay, Burna Boy και Gustavo Dudamel, καθώς και η παιδική χορωδία PS22 Chorus. Στο θέαμα θα συμμετάσχουν και χαρακτήρες από το «Sesame Street» και το «The Muppets».

Ο στόχος του ταμείου είναι να συγκεντρώσει 100 εκατ. δολάρια ΗΠΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης παιδιών σε ποιοτική εκπαίδευση και ποδοσφαιρικές δραστηριότητες παγκοσμίως. Από κάθε εισιτήριο της διοργάνωσης, ένα δολάριο ΗΠΑ θα διατίθεται για κοινωνικά προγράμματα.

Ο Justin Bieber δήλωσε: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο φέρνει τον κόσμο κοντά με έναν τρόπο που τίποτα άλλο δεν μπορεί. Είμαι ευγνώμον που συμμετέχω σε αυτό το halftime show και ακόμη περισσότερο επειδή γνωρίζω ότι ήδη βοηθά να διευρυνθεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση για παιδιά σε όλο τον κόσμο».

Διάρκεια του Halftime Show

Αρχικά, είχε αναφερθεί ότι το μουσικό μέρος θα διαρκούσε περίπου 11 λεπτά, αλλά νεότερες πληροφορίες υποδεικνύουν συνολική διάρκεια 17 λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου για την τοποθέτηση και απομάκρυνση της σκηνής. Κανονικά, η διάρκεια του ημιχρόνου στους ποδοσφαιρικούς αγώνες δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 λεπτά, και οποιαδήποτε αλλαγή απαιτεί άδεια από τον διαιτητή, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου.

Με αυτά τα δεδομένα, η φετινή παραγωγή μετατρέπει τον τελικό σε ένα γεγονός που ξεπερνά τα αγωνιστικά όρια, μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής να εμφανίζονται πριν από την αναμέτρηση της Αργεντινής με την Ισπανία για το τρόπαιο.