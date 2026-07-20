Η Ισπανία κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, νικώντας την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του τελικού του Μουντιάλ 2026.

Κυριαρχία της Ισπανίας

Η «Ρόχα» κυριάρχησε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, επιδεικνύοντας απόλυτη αγωνιστική υπεροχή. Το καθοριστικό γκολ σημειώθηκε στο 106ο λεπτό από τον Φεράν Τόρες, εκμεταλλευόμενος το αριθμητικό πλεονέκτημα που προήλθε από την αποβολή του Έντσο Φερνάντες στο τέλος της κανονικής διάρκειας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι ολοκλήρωσε τα 90 λεπτά του αγώνα χωρίς να καταγράψει ούτε μία τελική προσπάθεια, κάτι που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου από την αρχή της καταγραφής στατιστικών.

Πρώτο ημίχρονο: Έλεγχος και ευκαιρίες

Η Ισπανία μπήκε στο παιχνίδι με σκοπό να επιβάλει τον ρυθμό της. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε μόλις στο 5′, όταν ο Λαμίν Γιαμάλ βρέθηκε απέναντι από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος αντέδρασε εντυπωσιακά. Παρά την πίεση της Ισπανίας, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με την Αργεντινή να μην έχει καν μία τελική.

Δεύτερο ημίχρονο: Αλλαγές και αποβολές

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, με την Ισπανία να διατηρεί την κατοχή και να πιέζει συνεχώς. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε δραματικά όταν ο Έντσο Φερνάντες αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την Αργεντινή με δέκα παίκτες. Παρά την απογοητευτική της εικόνα, η Αργεντινή κράτησε το μηδέν μέχρι την παράταση, με τον Μαρτίνες να πραγματοποιεί σημαντικές αποκρούσεις.

Η λύση ήρθε στην παράταση

Με το αριθμητικό πλεονέκτημα, η Ισπανία έγινε ακόμα πιο επιθετική. Ο Μερίνο και ο Νίκο Γουίλιαμς είχαν ευκαιρίες, αλλά το γκολ ήρθε τελικά από τον Φεράν Τόρες στο 106′, ο οποίος νίκησε τον Μαρτίνες και έδωσε το τρόπαιο στην Ισπανία.

Η ομάδα διαχειρίστηκε το προβάδισμά της με άνεση μέχρι το τέλος, πανηγυρίζοντας την επιστροφή της στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Σύνθεση ομάδων

**Ισπανία (Λουίς ντε λα Φουέντε):** Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (99′ Ερικ Γκαρσία), Κουκουρέγια, Ρόδρι (99′ Θουμπιμέντι), Ρουίθ (62′ Πέδρι), Μπαένα (75′ Ν. Γουίλιαμς), Όλμο (75′ Μερίνο), Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ (62′ Φεράν Τόρες).

**Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι):** E. Μαρτίνες, Μοντιέλ (58′ Μολίνα), Ρομέρο (70′ Μεδίνα), Λ. Μαρτίνες (44′ λ.τρ. Οταμέντι), Ταλιαφίκο, Ντε Πολ (70′ Σιμεόνε), Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, N. Γκονζάλες (46′ Παρέδες), Άλβαρες (102′ Σενέσι), Μέσι.