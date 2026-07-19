Τελικός Μουντιάλ 2026: Χρηματικό έπαθλο και νέες παραδόσεις

Ο τελικός του Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου, δεν θα κρίνει μόνο την επόμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια, αλλά θα προσφέρει και το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στην ιστορία της διοργάνωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Euronews, η Ισπανία και η Αργεντινή θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στη Νέα Υόρκη, με το ποσό των 51 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (περίπου 44,6 εκατομμύρια ευρώ) να είναι αυξημένο σε σχέση με το 2022. Η FIFA θα καταβάλει αυτά τα χρήματα στην ομοσπονδία της νικήτριας χώρας, η οποία θα αποφασίσει πώς θα τα διανείμει στους ποδοσφαιριστές και τα μέλη της αποστολής.

Τα ποσά που μοιράζει η FIFA

Η νικήτρια ομάδα θα λάβει 51 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, έναντι των 42 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που είχε κερδίσει η Αργεντινή το 2022 στο Κατάρ. Όπως συμβαίνει με όλες τις προηγούμενες διοργανώσεις, η αυθεντική κούπα θα παραμείνει στην κατοχή της FIFA, ενώ οι πρωταθλητές θα παραλάβουν ένα επιχρυσωμένο αντίγραφο.

Δαχτυλίδια για τους πρωταθλητές

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι νικητές θα παραλάβουν και δαχτυλίδια, ακολουθώντας την παράδοση που επικρατεί στα μεγάλα αμερικανικά αθλητικά πρωταθλήματα. Σύμφωνα με τη FIFA, τα δαχτυλίδια θα φέρουν χαραγμένο το τρόπαιο του Μουντιάλ και θα προσαρμοστούν ώστε να αντανακλούν την ταυτότητα της ομάδας που θα κατακτήσει τον τίτλο.

Οικονομικά στοιχεία του Μουντιάλ 2026

Η FIFA θα διαθέσει συνολικά 871 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (περίπου 761 εκατομμύρια ευρώ) στις 48 εθνικές ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των αποστολών. Κάθε ομάδα εξασφάλισε τουλάχιστον 12,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για τη συμμετοχή της, εκ των οποίων τα 10 εκατομμύρια δολάρια αφορούν την πρόκριση και τη συμμετοχή στη φάση των ομίλων, ενώ τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια καλύπτουν την προετοιμασία και τα έξοδα πριν από την έναρξη του τουρνουά.

Οι ομάδες που ολοκλήρωσαν τη διοργάνωση πίσω από τους φιναλίστ θα λάβουν επίσης χρηματικά έπαθλα. Η Αγγλία, που κατέκτησε την τρίτη θέση, θα εισπράξει 30 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ενώ η τέταρτη Γαλλία θα λάβει 28 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Παρά το γεγονός ότι τα 51 εκατομμύρια δολάρια αποτελούν το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί σε νικητή Παγκοσμίου Κυπέλλου, το ποσό παραμένει μικρό σε σύγκριση με τα οικονομικά δεδομένα του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Για παράδειγμα, η πρόσφατη μεταγραφή του Λούκα Βούσκοβιτς στην αγγλική ομάδα της Μπράιτον ανήλθε σε περίπου 61,9 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ποσό που είναι υψηλότερο από το έπαθλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας.