Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Ναϊμέγκεν στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, με στόχο την πρόκριση στα Play-offs της διοργάνωσης.

Η κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα έφερε την ομάδα της Ολλανδίας ως αντίπαλο, η οποία είχε μια εντυπωσιακή σεζόν στη χώρα της, αν και δεν διαθέτει την αντίστοιχη ευρωπαϊκή εμπειρία.

Χρονοδιάγραμμα αγώνων

Το πρώτο παιχνίδι των Πειραιωτών είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 4 ή 5 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα, στις 11 Αυγούστου. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να προκριθεί, θα γνωρίζει ήδη τον αντίπαλό του για τα Play-offs, καθώς η τελευταία κλήρωση για τα προκριματικά θα πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου, δηλαδή μία ημέρα πριν από τον πρώτο αγώνα. Σε περίπτωση που οι «Ερυθρόλευκοι» δεν προχωρήσουν, δεν θα χρειαστεί να δώσουν άλλον προκριματικό αγώνα, καθώς έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στη League Phase του Europa League.

Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να ξεπεράσει ακόμη ένα εμπόδιο, στα play offs (θα είναι στο γκρουπ των ανίσχυρων), προκειμένου να βρεθεί στη League Phase του Champions League. Θα παίξει είτε με το νικητή του ζευγαριού της Λιόν είτε με το νικητή του ζευγαριού της Μπόντο Γκλιμτ. Στο ενδεχόμενο αποκλεισμού είτε σε αυτό τον γύρο, είτε στα playoffs, θα βρεθεί αυτόματα στη League Phase του Europa League.

Συνοπτικά, τα τέσσερα ζευγάρια στο League Path

Ολυμπιακός - Ναϊμέχεν

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ

Φενέρμπαχτσε ή Γκόρνικ - Στουρμ Γκρατς ή Χαρτς

Σπάρτα Πράγας - Λιόν

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΣΤΟ CHAMPIONS PATH

Tα ζευγάρια είναι τα εξής:

Τουν - Ντίναμο Ζάγκρεμπ VS Κλάβσικ - Ζάλγκιρις

Μιάλμπι - Λίνκολντ Ρεντ Ιμπς VS Ιμπίρια - Σλόβαν Μπρατισλάβας

Λέφσκι Σόφιας - Κραϊόβα VS Ομόνοια - Καϊράτ Αλμάτι

Αάρους - Λεχ Πόζναν VS Σάμπαχ - Κουπς Κουόπιο

Αραράτ - Σάμροκ Ρόβερς VS Εγκνάτια - Τσέλιε

Βίκινγκουρ - Χαποέλ Μπερ Σεβά VS Λάρνε - Ερυθρός Αστέρας