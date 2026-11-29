Η Ιρλανδή συγγραφέας Louise O’Neill, σήμερα 41 ετών, πήρε μια ασυνήθιστη απόφαση μετά το τέλος μιας πενταετούς σχέσης: να βγει σε περισσότερα από 100 πρώτα ραντεβού μέσα σε έναν χρόνο. Αυτή η εμπειρία, που την οδήγησε να ταξιδέψει σε διάφορες πόλεις, άλλαξε ριζικά τις πεποιθήσεις της για τον έρωτα και τη ζωή, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα που την ώθησε να επανεξετάσει τις προτεραιότητές της.

Η αρχή μιας νέας αναζήτησης

Η Louise O’Neill δεν είχε φανταστεί ότι, λίγο πριν τα 40 της χρόνια, θα ξεκινούσε μια τέτοια περιπέτεια γνωριμιών. Όταν η πενταετής σχέση της έληξε, επέστρεψε στο πατρικό της σπίτι, ενώ παράλληλα άρχισε να σκέφτεται έντονα το μέλλον της. Οι σκέψεις της επικεντρώθηκαν στην πιθανότητα να αποκτήσει παιδιά και στην πίεση που ένιωθε καθώς πλησίαζε τα 40.

Όπως περιέγραψε η ίδια σε συνέντευξή της στην Independent, αρχικά ένιωθε την ανάγκη να βιαστεί, να βρει έναν σύντροφο και να προλάβει όσα πίστευε ότι έπρεπε να έχουν συμβεί μέχρι εκείνη την ηλικία. Ωστόσο, σε κάποια στιγμή αποφάσισε να σταματήσει αυτή την πίεση και να αναρωτηθεί τι ήθελε πραγματικά η ίδια από τη ζωή της. Η απάντηση που βρήκε ήταν απλή: ήθελε να διασκεδάσει.

Ένας χρόνος γεμάτος ραντεβού και ταξίδια

Μετά από ένα ταξίδι σε ένα retreat ευεξίας στην Ταϊλάνδη, η O’Neill ξεκίνησε μια περίοδο εντατικών γνωριμιών. Ταξίδεψε σε διάφορες πόλεις, όπως το Παρίσι, το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη και η Ρώμη, όπου γνώρισε ανθρώπους και βγήκε σε περισσότερα από 100 πρώτα ραντεβού μέσα σε έναν χρόνο. Τα περισσότερα από αυτά τα ραντεβού πραγματοποιήθηκαν μέσω εφαρμογών γνωριμιών, με το Hinge να είναι η κύρια πλατφόρμα που χρησιμοποίησε, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έκανε χρήση και του Raya.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η συγγραφέας συνέχιζε παράλληλα να εργάζεται πάνω στο μυθιστόρημά της. Γνώρισε άνδρες ηλικίας από 27 έως 56 ετών, οι οποίοι είχαν διαφορετικές προσωπικότητες, επαγγέλματα και τρόπο ζωής. Κάποια από τα ραντεβού ήταν ενδιαφέροντα, άλλα χαρακτηρίστηκαν ως αμήχανα, ενώ ορισμένα έμειναν ιδιαίτερα αξιομνημόνευτα στη μνήμη της.

Αξέχαστες στιγμές και ιδιαίτερες γνωριμίες

Ανάμεσα στις ιστορίες που περιγράφει η Louise O’Neill από αυτή την περίοδο, ξεχωρίζει εκείνη ενός δισεκατομμυριούχου. Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε εμμονή με τη μακροζωία και, μετά το πρώτο τους ραντεβού, προσφέρθηκε να εξετάσει ακίνητα στην περιοχή του West Cork, στην Ιρλανδία. Μια άλλη εμπειρία αφορούσε έναν Ιρλανδό άνδρα, ο οποίος μίλησε με ειλικρίνεια για το γεγονός ότι έχανε τον έλεγχο της ούρησης μετά από βραδιές με πολύ ποτό, μια αποκάλυψη που σίγουρα άφησε την εντύπωσή της.

Επίσης, η συγγραφέας αναφέρει ότι ορισμένοι Γάλλοι γνωστοί της ήθελαν να της δείξουν τη θέα του Πύργου του Άιφελ, προσφέροντας μια πιο ρομαντική πτυχή στις γνωριμίες της. Όλες αυτές οι ποικίλες εμπειρίες, τόσο οι αστείες όσο και οι πιο σοβαρές, αποτέλεσαν ένα πλούσιο υλικό για το νέο της βιβλίο.

Το βιβλίο "A Bigger Life" και το μήνυμά του

Οι εμπειρίες που αποκόμισε η Louise O’Neill από αυτή την περίοδο εντατικών γνωριμιών αποτέλεσαν τη βάση για το βιβλίο της με τίτλο «A Bigger Life». Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2026 και καταγράφει λεπτομερώς την περίοδο των ραντεβού, αλλά και τη βαθύτερη διαδικασία μέσα από την οποία η ίδια επαναπροσδιόρισε τις επιθυμίες και τις προτεραιότητές της στη ζωή.

Μέσα από το έργο της, η O’Neill επιθυμεί να αμφισβητήσει την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι οι γυναίκες μετά την ηλικία των 35 ή των 40 έχουν χάσει τις ευκαιρίες τους στον έρωτα. Στόχος της είναι να ανατρέψει την ιδέα ότι σε αυτή την ηλικία οι γυναίκες πρέπει να συμβιβαστούν στις προσωπικές τους σχέσεις. Όπως εξηγεί η ίδια, στη διάρκεια της εμπειρίας της γνώρισε ενδιαφέροντες, αξιοπρεπείς και ελκυστικούς άνδρες, διαπιστώνοντας ότι οι ευκαιρίες για ουσιαστικές γνωριμίες παραμένουν ανοιχτές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta