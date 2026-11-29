Ένας προβληματισμός αναπτύσσεται σχετικά με τον τρόπο κάρπωσης της εξοχής στη χώρα, θέτοντας το ερώτημα αν ένα μεγάλο μέρος των εξοχικών κατοικιών θα μπορούσε να υποκατασταθεί από ξενοδοχειακές υπηρεσίες σε διάφορες περιοχές. Η συζήτηση εστιάζει στις επιπτώσεις που έχουν οι διάσπαρτες εξοχικές κατοικίες στο φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα του βιώματος, καθώς και στην ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση.

Η διττή φύση της εξοχικής κατοικίας

Η εξοχική κατοικία θεωρείται από πολλούς ως ένας τρόπος για να απολαύσει κανείς την εξοχή, τον καθαρό αέρα, τα «άλλα» τοπία, την ηρεμία και την καθαριότητα που συχνά απουσιάζουν από το αστικό περιβάλλον. Ωστόσο, αυτή η μορφή κατοικίας μπορεί να οδηγήσει σε ρουτίνα και στην πτώχευση του βιώματος. Παράλληλα, εκτιμάται ότι προδίδει την «ταξιδιάρικη ανθρώπινη φύση» και συμβάλλει στην απαρτίωση του φυσικού περιβάλλοντος.

Η διάσπαρτη εξοχική κατοικία, σε αντίθεση με την κατοικία που ενσωματώνεται στις χωριάτικες κοινωνίες, συνεχίζει το έργο του κατακερματισμού των τοπίων. Επιπλέον, οδηγεί στην εμβολή παράταιρων υποδομών σε ευαίσθητα σημεία της φύσης, προκαλώντας προβληματισμό για τη βιωσιμότητα του μοντέλου.

Οι επιπτώσεις της διάσπαρτης δόμησης

Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί συχνά πωλούν ολόκληρες περιοχές, υποσχόμενοι τη δημιουργία παραδείσιων μικροπεριβάλλοντων. Στην πραγματικότητα, όμως, δημιουργούν υπολειτουργικούς οικισμούς που προορίζονται κυρίως για καλοκαιρινή χρήση. Αυτοί οι οικισμοί χαρακτηρίζονται από τεράστια σπατάλη πόρων και υποβαθμίζουν το ίδιο το «βίωμα» των «χρηστών» της φύσης.

Επισημαίνεται ότι οι Έλληνες βιώνουν πλέον μια κατάσταση υπερτουρισμού, ζώντας σε μια «μεταπαρθένα» χώρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να νοσταλγούν όλο και περισσότερο τα όσα προηγήθηκαν της «αποπλάνησης» του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, τελούνται αλλεπάλληλα «μνημόσυνα» για τη φύση που έχει αλωθεί από τη μεγαλομεσαία κτητική μιζέρια.

Οικονομική δραστηριότητα και περιβαλλοντικό κόστος

Η εξοχική κατοικία, ιδίως η διάσπαρτη, προσφέρει πράγματι εργασίες σε εργολάβους, οικοδόμους, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους, συντηρώντας ή ακόμα και αυξάνοντας το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα αν αυτή η αύξηση του ΑΕΠ αντισταθμίζει το περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος.

Γίνεται σύγκριση με άλλες δραστηριότητες που επίσης συντηρούν ή αυξάνουν το ΑΕΠ, όπως η εργασία των φαναρτζήδων, των οδηγών ασθενοφόρων και των κατασκευαστών δρόμων. Αυτή η σύγκριση υποδηλώνει ότι η αύξηση του ΑΕΠ από μόνη της δεν πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο για την αξιολόγηση της επιθυμητότητας ενός μοντέλου ανάπτυξης.

Εναλλακτικές προσεγγίσεις και ιστορικές αναφορές

Προτείνεται η αναζήτηση μιας άλλης δυνατότητας συλλογικότερης «κάρπωσης» της εξοχής, η οποία θα συνεπάγεται λιγότερες υποδομές και επιβαρύνσεις για το περιβάλλον. Το ερώτημα τίθεται γιατί ένα μεγάλο μέρος των εξοχικών κατοικιών δεν θα μπορούσε να υποκατασταθεί από ποιοτικές ξενοδοχειακές υπηρεσίες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Μια πολιτική «αποανάπτυξης» θα μπορούσε να προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και κάρπωσης της εξοχής, με μειωμένα κόστη τόσο για τη φύση όσο και για τον «χρήστη» της φύσης. Η ποιοτική ξενοδοχία θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς συνιστούν εναλλακτική λύση έναντι της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων.

Στο παρελθόν, συγκεκριμένα το 1984, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε χαιρετήσει το Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων υποσχόμενος «εξοχικό» για όλους τους Έλληνες. Ωστόσο, σε αυτό είχε απαντήσει ένα πικρό σχόλιο στο περιοδικό «Νέα Οικολογία» με τον τίτλο: «Εξοχικό ή εξοχή για όλους;». Το σχόλιο αυτό υποστήριζε ότι η κατάτμηση του φυσικού χώρου παρέχει μπίζνες στους εργολάβους, αλλά ταυτόχρονα υποβαθμίζει ή απαλείφει την έννοια της «εξοχής», καθιστώντας τον «εξοχικούχο» τελικά φτωχότερο από τον «τουρίστα ελευθέρας βοσκής».

Με πληροφορίες από: Topontiki