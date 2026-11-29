Η κακοκαιρία «Άργος» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, περνώντας στη δεύτερη και πιο δύσκολη φάση της, με το επίκεντρο των έντονων φαινομένων να μετατοπίζεται στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Η Αττική έχει τεθεί σε Red Code, ενώ μπαράζ προειδοποιητικών μηνυμάτων από το 112 έχουν ηχήσει σε πολλές περιφερειακές ενότητες, καλώντας τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο και εκτεταμένες ζημιές σε διάφορες περιοχές.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας και οι προειδοποιήσεις του 112

Τα φαινόμενα της κακοκαιρίας «Άργος», με τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, ξεκίνησαν να εκδηλώνονται από τις πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου. Το κύμα των έντονων βροχοπτώσεων, το οποίο τις προηγούμενες ημέρες έπληξε τη δυτική Ελλάδα, κινείται πλέον προς τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με τη σημερινή ημέρα, Κυριακή, να θεωρείται η πιο δύσκολη.

Το βράδυ του Σαββάτου, ήχησαν τα πρώτα μηνύματα από το 112, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής εκτίμησης κινδύνου. Συνολικά εκδόθηκαν τρία μηνύματα για τις περιοχές της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας και της Εύβοιας. Η σύσταση προς τους πολίτες ήταν να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα εστάλησαν σε πέντε περιφερειακές ενότητες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επαγρύπνηση.

Η Αττική στο επίκεντρο των φαινομένων

Σήμερα, Κυριακή, η Αττική βρίσκεται σε Red Code, καθώς αναμένεται να δεχθεί τα εντονότερα φαινόμενα της κακοκαιρίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή, οι καταιγίδες ήταν ιδιαίτερα ισχυρές στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού. Έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν σε περιοχές όπως η Μαλακάσα, η Δροσιά, ο Παπάγου, η Μάνδρα, το Ψυχικό, τα Καλύβια, ο Άγιος Στέφανος και το Περιστέρι.

Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε δυσχέρειες στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Χαρακτηριστικό ήταν το περιστατικό στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην περιοχή της Βούλας, όπου λόγω συσσώρευσης υδάτων διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της συμβολής με την οδό Ιωάννη Μεταξά. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο αποκαταστάθηκε πλήρως.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, στον νομό Αττικής προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται από το μεσημέρι έως το απόγευμα, με έμφαση στο διάστημα από τις 13:00 έως τις 19:00, κυρίως στα βόρεια και δυτικά τμήματα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί με σταδιακή ενίσχυση, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας αισθητή πτώση.

Εκτεταμένες ζημιές και περιοχές σε Red Code

Πριν φτάσει στα ανατολικά, η κακοκαιρία «Άργος» άφησε πίσω της εκτεταμένες ζημιές στη Δυτική Ελλάδα. Σε Κέρκυρα, Θεσπρωτία και Αιτωλοακαρνανία καταγράφηκαν πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, κατολισθήσεις και σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία χρειάστηκε να προχωρήσει σε απεγκλωβισμούς πολιτών. Στην Ήπειρο, καταπτώσεις φερτών υλικών προκάλεσαν διακοπές κυκλοφορίας σε τμήματα του οδικού δικτύου.

Σήμερα, Κυριακή, σε κατάσταση Red Code βρίσκονται οι Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Για τη Δευτέρα, το καθεστώς κινητοποίησης επεκτείνεται και στην Κρήτη. Συνολικά, οκτώ Περιφέρειες τίθενται διαδοχικά σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Στην υπόλοιπη χώρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, καθώς και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο. Παράλληλα, προβλέπονται χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στο Αιγαίο οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους τα 9 με 10 μποφόρ.

Μέτρα προστασίας και εκκλήσεις προς τους πολίτες

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, υπογράμμισε μετά το Συντονιστικό Όργανο του Σαββάτου ότι ο μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι, καθώς μπορεί να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων και βλάβες στα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Ο υπουργός ζήτησε άμεση κινητοποίηση των συνεργείων για αντλήσεις υδάτων, απομάκρυνση δέντρων και αποκατάσταση βλαβών.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη διέλευση από ρέματα και πλημμυρισμένους δρόμους, με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ασφάλεια των πολιτών να αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα.

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Εργασίας προχώρησε στην ανακοίνωση εκτάκτων μέτρων για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τα ακραία φαινόμενα. Συγκεκριμένα, σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας τίθενται σήμερα σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, με υποχρεωτική αναστολή υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών και διανομών με δίκυκλα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki