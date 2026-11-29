Προκλητικές δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, που βιώνουν καθημερινά εκατομμύρια Έλληνες, πραγματοποίησαν πρόσφατα οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Γιάννης Μασούτης, και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, εξέφρασαν απόψεις που ερμηνεύουν το πρόβλημα ως «υπερβολική γκρίνια» των καταναλωτών. Οι τοποθετήσεις τους έγιναν κατά τη διάρκεια συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ και έχουν προκαλέσει συζητήσεις.

Διαφορετικές αντιλήψεις για το πρόβλημα

Οι δηλώσεις των δύο ισχυρών επιχειρηματιών αναδεικνύουν μια διαφορετική αντίληψη για το φαινόμενο της ακρίβειας σε σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών. Ενώ οι άνθρωποι μετρούν τα ευρώ στο ταμείο, περιορίζουν τις αγορές τους και αγωνιούν εάν ο μισθός ή η σύνταξη θα φτάσει μέχρι το τέλος του μήνα, οι επιχειρηματίες εκφράζουν μια άλλη οπτική.

Σύμφωνα με αυτή την οπτική, το πρόβλημα ερμηνεύεται από τους επιχειρηματίες που πλουτίζουν από την ακρίβεια, ως υπερβολική γκρίνια των καταναλωτών. Παράλληλα, αποδίδονται ευθύνες στα μέσα ενημέρωσης, καθώς θεωρείται ότι δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις, ενώ τα πρόστιμα που επιβάλλονται, υποστηρίζεται, χαλούν τη φήμη των επιχειρήσεων.

Οι δηλώσεις Μασούτη για το μαρούλι και τις συναυλίες

Ο Γιάννης Μασούτης, πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, προσέφερε ίσως την πιο χαρακτηριστική στιγμή αυτής της επιχειρηματικής αντίληψης. Ο ίδιος αναρωτήθηκε, ουσιαστικά, πώς γίνεται οι καταναλωτές να διαμαρτύρονται επειδή το μαρούλι ακριβαίνει κατά πέντε λεπτά.

Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε, κάποιοι πληρώνουν 200 και 300 ευρώ για εισιτήρια συναυλιών ή δίνουν σημαντικά ποσά για ποδοσφαιρικούς αγώνες. Αυτή η τοποθέτηση υποδηλώνει ότι η αγωνία των ανθρώπων για τις τιμές των τροφίμων αντιμετωπίζεται περίπου ως αποτέλεσμα κακής καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Η πραγματικότητα των νοικοκυριών απέναντι στην ακρίβεια

Η εξήγηση για την ακρίβεια, σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, δεν είναι ότι το καλάθι του σούπερ μάρκετ έχει γίνει δυσβάσταχτο, ούτε ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί σωρευτικά τα τελευταία χρόνια. Επίσης, δεν είναι ότι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες έχουν περιορίσει δραστικά τις δαπάνες τους.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να πληρώσει 300 ευρώ για να παρακολουθήσει έναν δημοφιλή καλλιτέχνη δεν σημαίνει, προφανώς, ότι η οικογένεια που ζει με 1.000 ή 1.200 ευρώ τον μήνα δεν δυσκολεύεται να αγοράσει γάλα, λάδι, κρέας και απορρυπαντικό. Η ακρίβεια δεν μετριέται σε ένα προϊόν, αλλά στο άθροισμα εκατοντάδων αγορών, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα.

Οι επιχειρήσεις ως «θύματα» και η έλλειψη ευαισθησίας

Οι δηλώσεις των εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, όπως αυτές που ακούστηκαν στο συνέδριο του ΙΕΛΚΑ, θα μπορούσαν να αποτελούν υλικό σατιρικής επιθεώρησης, εάν δεν αφορούσαν ένα τόσο οδυνηρό κοινωνικό πρόβλημα. Χρειάζεται μια εντυπωσιακή απόσταση από την καθημερινότητα των ανθρώπων για να αντιμετωπίζεις την αγωνία τους για τις τιμές των τροφίμων με αυτό τον τρόπο.

Επιπλέον, χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας για να εμφανίζονται οι επιχειρήσεις περίπου ως τα μεγάλα θύματα μιας κατάστασης από την οποία εκατομμύρια πολίτες προσπαθούν απλώς να επιβιώσουν. Αυτή η στοιχειώδης διάκριση φαίνεται πως χάθηκε κάπου ανάμεσα στα επιχειρηματικά συνέδρια και στους ισολογισμούς.

Με πληροφορίες από: Topontiki