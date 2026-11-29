Ο Στέφανος Πατάκης, ο διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος, συγγραφέας, μεταφραστής και ιδρυτής των Εκδόσεων Πατάκη, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον ελληνικό εκδοτικό χώρο, στον οποίο αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του. Την θλιβερή είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν τα παιδιά του εκδότη, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στη σελίδα των εκδόσεων στο Facebook.

Οι τελευταίες στιγμές στο σπίτι

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του, ο Στέφανος Πατάκης άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο το απόγευμα, μετά τις 7μμ, στο σπίτι του. Είχε μόλις επιστρέψει από το γραφείο του, ακολουθώντας την καθημερινή του συνήθεια να ανεβαίνει τη σκάλα με τα πόδια. Τα παιδιά του περιέγραψαν τις στιγμές αυτές, αναφέροντας ότι ο πατέρας τους παραπάτησε την ώρα που ανέβαινε τη σκάλα, γεγονός που αποδείχθηκε μοιραίο.

Στο μήνυμά τους, τα παιδιά του εκλιπόντος σημείωσαν: «Σάββατο απόγευμα, μετά τις 7μμ, ο πατέρας μας επέστρεψε από το γραφείο στο σπίτι. Όπως πάντα, ανέβαινε τη σκάλα με τα πόδια. Παρ´ όλο που το καλοκαίρι πέρασε μια γερή δοκιμασία η υγεία του, την αντιμετώπισε παλικαρίσια και συνήλθε γρήγορα. Σήμερα παραπάτησε κι αυτό ήταν».

Η πορεία του Στέφανου Πατάκη στον εκδοτικό χώρο

Ο Στέφανος Πατάκης υπήρξε μία από τις πλέον σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού εκδοτικού χώρου. Αφιέρωσε τη ζωή του με πάθος στο βιβλίο και την ελληνική γλώσσα, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο έργο και μία ισχυρή εκδοτική κληρονομιά. Ως ιδρυτής των Εκδόσεων Πατάκη, κατάφερε να δημιουργήσει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και σεβαστούς εκδοτικούς οίκους στην Ελλάδα.

Η δράση του δεν περιορίστηκε μόνο στην έκδοση βιβλίων, καθώς ο ίδιος ήταν φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής. Η βαθιά του γνώση και αγάπη για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία τον καθιστούσαν έναν αληθινό πρεσβευτή του βιβλίου και της παιδείας.

Η ζωή και η καταγωγή του

Ο Στέφανος Πατάκης γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1939 στην Καλλιθέα. Η καταγωγή της οικογένειάς του ήταν πολυποίκιλη, με τον πατέρα του να είναι ουγγρικής καταγωγής και τη μητέρα του να προέρχεται από το Αίγιο. Ήταν το μικρότερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειάς του, βιώνοντας τα δύσκολα χρόνια της Κατοχής και της μεταπολεμικής περιόδου.

Οι εμπειρίες από αυτά τα χρόνια διαμόρφωσαν, αναμφίβολα, την προσωπικότητά του και την αφοσίωσή του στην παιδεία και το βιβλίο, ως μέσο προόδου και εξέλιξης.

Οι απόψεις του για την παιδεία

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Στέφανος Πατάκης είχε εκφράσει τις βαθιές του σκέψεις σχετικά με την εκπαίδευση στη χώρα μας. Τόνιζε τη σημασία της συμμετοχής ολόκληρης της κοινωνίας στην προσπάθεια για την καλλιέργεια της παιδείας, υπογραμμίζοντας ότι η εκπαίδευση δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο τους θεσμούς.

Είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Το πρόβλημα της εκπαίδευσης στη χώρα μας ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν στρέφουμε την προσοχή μας εκεί που πρέπει. Η παιδεία είναι κοινωνικό θέμα. Δεν προχωράει ούτε με νόμους ούτε με προγράμματα συνταγμένα σε κάποια γραφεία. Δηλαδή χρειάζεται η κοινωνία, ο εκπαιδευτικός, ο γονέας, ο μαθητής, το υπόλοιπο περιβάλλον και τελικά ο πολιτικός να συνειδητοποιήσουν την αξία της εκπαίδευσης».

Το συγκινητικό μήνυμα των παιδιών του

Τα παιδιά του Στέφανου Πατάκη, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του πατέρα τους, περιέγραψαν και την πρόσφατη μάχη του με την υγεία. Ανέφεραν ότι το καλοκαίρι είχε περάσει μια γερή δοκιμασία, την οποία όμως αντιμετώπισε «παλικαρίσια και συνήλθε γρήγορα», δείχνοντας τη δύναμη και την αντοχή του.

Το μήνυμά τους ολοκληρώνεται με μια ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά: «Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς και η μητέρα μας και τα εγγόνια του. Και όλοι οι συνεργάτες και συνοδοιπόροι τόσων χρόνων». Αυτή η φράση υπογραμμίζει όχι μόνο την προσωπική απώλεια για την οικογένεια, αλλά και την ευρύτερη θλίψη στον κύκλο των συνεργατών και φίλων που μοιράστηκαν μαζί του το πάθος του για το βιβλίο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki