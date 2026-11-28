Ένα πρωτοφανές σε έκταση μέτωπο αντιφασιστικών αντιδράσεων έχει αναπτυχθεί στην Κρήτη, καλύπτοντας την περιοχή από τα Χανιά έως το Λασίθι. Οι αντιδράσεις αυτές στρέφονται κατά της προγραμματισμένης εμφάνισης του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η εκδήλωση έχει οριστεί για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 14:00, στο ξενοδοχείο Belvedere στον Λιμένα Χερσονήσου Ηρακλείου.

Ευρύ μέτωπο αντιδράσεων από 110 φορείς

Συνολικά 110 εργατικά σωματεία, Εργατικά Κέντρα, ομοσπονδίες, αγροτικοί και φοιτητικοί σύλλογοι, καθώς και οργανώσεις γονέων και άλλες συλλογικότητες, έχουν συνυπογράψει ένα κοινό ψήφισμα. Με αυτό το ψήφισμα, καταδικάζουν την προγραμματισμένη εκδήλωση στη Χερσόνησο. Η κινητοποίηση αυτή χαρακτηρίζεται από τους υπογράφοντες ως ιδιαίτερα σημαντική, λόγω της πολιτικής και ιστορικής της βαρύτητας.

Οι φορείς τονίζουν ότι η παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια συνηθισμένη πολιτική εκδήλωση. Αντιθέτως, θεωρούν ότι πρόκειται για μια προσπάθεια δημόσιας επανεμφάνισης ενός από τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, μιας οργάνωσης που η ελληνική Δικαιοσύνη έχει χαρακτηρίσει ως εγκληματική.

Ανεπιθύμητος σε τόπο ιστορικής μνήμης

Το κοινό ψήφισμα των 110 φορέων ξεκινά με μια σαφή αναφορά στα μαρτυρικά χωριά της Κρήτης, συνδέοντας άμεσα τη σημερινή κινητοποίηση με την ιστορική εμπειρία της ναζιστικής κατοχής. Οι υπογράφοντες διαμηνύουν ότι οι εκπρόσωποι του φασισμού είναι ανεπιθύμητοι στο νησί, καταγγέλλοντας την προσπάθεια πραγματοποίησης της συγκέντρωσης.

Η επιλογή των Ανωγείων, της Βιάννου και της Κανδάνου στην αναφορά δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για τόπους που γνώρισαν την καταστροφή και τις μαζικές εκτελέσεις από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής, με τη μνήμη των ναζιστικών εγκλημάτων να παραμένει ζωντανή στην περιοχή.

Σύνδεση με εργασιακά δικαιώματα και κοινωνικές διεκδικήσεις

Πέρα από την ιστορική διάσταση, το ψήφισμα συνδέει τη δράση της ακροδεξιάς με σύγχρονα ζητήματα. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, την εχθρότητα απέναντι στο οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα και την προσπάθεια απαξίωσης των κοινωνικών διεκδικήσεων. Οι φορείς υπογραμμίζουν ότι η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται μόνο στο παρελθόν της Χρυσής Αυγής.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στη στάση του Ηλία Κασιδιάρη απέναντι στις πρόσφατες πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις. Οι υπογράφοντες τον κατηγορούν ότι ειρωνεύτηκε μαθητές, φοιτητές και απεργούς εκπαιδευτικούς, δείχνοντας ότι η αντίθεση αφορά και τη σημερινή πολιτική του δραστηριότητα.

Το ξενοδοχείο Belvedere και το βεβαρημένο παρελθόν

Η επιλογή του ξενοδοχείου Belvedere στον Λιμένα Χερσονήσου για την εκδήλωση έχει επίσης προκαλέσει αντιδράσεις. Το εν λόγω ξενοδοχείο φέρεται να έχει ένα βεβαρημένο παρελθόν, σύμφωνα με τις αναφορές των εργατικών σωματείων και των συλλογικοτήτων που αντιδρούν. Αυτό το στοιχείο προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο στην κριτική που ασκείται για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης.

Η παρουσία του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης σε έναν τέτοιο χώρο, σε συνδυασμό με το ιστορικό υπόβαθρο της Κρήτης και τις ευρύτερες πολιτικές του θέσεις, εντείνει την κινητοποίηση των αντιφασιστικών δυνάμεων στο νησί.

Με πληροφορίες από: Topontiki