Το InfinityGreece, τα «ΚΑΠΗ» των νέων: Ένας οργανισμός για την ανάπτυξη νέων στη Θεσσαλονίκη

Το InfinityGreece, τα «ΚΑΠΗ» των νέων: Ένας οργανισμός για την ανάπτυξη νέων στη Θεσσαλονίκη

Το InfinityGreece αποτελεί έναν οργανισμό νεολαίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη νέων ατόμων. Ο οργανισμός στοχεύει να προσφέρει ένα πλαίσιο όπου οι νέοι, ηλικίας 16 έως 35 ετών, μπορούν να εξελιχθούν σε προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Μέσα από τις δράσεις του, το InfinityGreece επιδιώκει να καλύψει ανάγκες που αφορούν τα media, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενδυνάμωση της νεολαίας.

Τι προσφέρει το InfinityGreece στους νέους

Όπως περιγράφεται, το InfinityGreece είναι ένα μέρος που βοηθάει νέα άτομα να αναπτυχθούν προσωπικά, επαγγελματικά και κοινωνικά. Ο οργανισμός παρέχει ένα περιβάλλον όπου οι νέοι μπορούν να περάσουν ωραία, ενώ παράλληλα αποκτούν νέες γνώσεις και δεξιότητες. Η φιλοσοφία του είναι να υποστηρίζει την ολιστική ανάπτυξη των συμμετεχόντων.

Οι τομείς στους οποίους εξειδικεύεται το InfinityGreece περιλαμβάνουν τα media, το μάρκετινγκ και τις επιχειρηματικές δεξιότητες. Επομένως, ένας νέος που συμμετέχει στις δράσεις του οργανισμού μπορεί να εξελιχθεί σε δεξιότητες που είναι χειροπιαστές και άμεσα εφαρμόσιμες στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στην εσωτερική ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση των ατόμων, ενισχύοντας την προσωπική τους εξέλιξη.

Η παρομοίωση με τα ΚΑΠΗ για τους νέους

Ο Γιάννης Χαρχαντής, πρόεδρος και ιδρυτής του InfinityGreece, εξήγησε στο MEGA την ιδιαιτερότητα του όρου «οργανισμός νεολαίας» στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, σε κάποιες χώρες ο όρος αυτός είναι τόσο οικείος όσο το «σχολείο». Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν είναι πολύ διαδεδομένος στην καθημερινότητα, όπως επίσης και το επάγγελμα του youth worker που τον συνοδεύει.

Για να γίνει πιο κατανοητό το έργο του οργανισμού, ο Γιάννης Χαρχαντής χρησιμοποιεί μια χαρακτηριστική παρομοίωση. Όπως ανέφερε, όταν εξηγούν τι κάνουν, ρωτούν: «πώς είναι τα ΚΑΠΗ;». Στη συνέχεια, διευκρινίζουν ότι «είναι το ίδιο πράγμα, αλλά για νέους, δεν είναι για ηλικιωμένους». Αυτή η παρομοίωση βοηθάει το κοινό να αντιληφθεί άμεσα τη φύση και τον σκοπό του InfinityGreece, δηλαδή τη δημιουργία ενός χώρου συνάντησης, ανάπτυξης και δραστηριοποίησης, προσαρμοσμένου στις ανάγκες της νεολαίας.

Η απήχηση και η συμβολή του οργανισμού

Κατά τη διάρκεια των ετών λειτουργίας του, το InfinityGreece έχει υποδεχθεί χιλιάδες άτομα, γεγονός που υπογραμμίζει την απήχηση και την ανάγκη για τέτοιου είδους δομές στην ελληνική κοινωνία. Η δυνατότητα που προσφέρεται στους νέους να έρθουν, να περάσουν ωραία και παράλληλα να αναπτυχθούν, έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο οργανισμός, με την εξειδίκευσή του στα media, το μάρκετινγκ και τις επιχειρηματικές δεξιότητες, συμβάλλει στην προετοιμασία των νέων για τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Πέρα από τις πρακτικές δεξιότητες, το InfinityGreece ενθαρρύνει την κοινωνικοποίηση και την προσωπική εξέλιξη, δημιουργώντας ολοκληρωμένους ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν ενεργά στην κοινωνία.

Με πληροφορίες από: megatv.com