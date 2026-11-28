Ο πλανήτης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια περίοδο αυξημένων ενόπλων συγκρούσεων, καθώς οι αριθμοί δείχνουν μια σημαντική κλιμάκωση της βίας σε διάφορες περιοχές. Σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, στις αρχές Νοεμβρίου του 2026 καταγράφονταν παγκοσμίως περισσότερες από 130 ένοπλες συγκρούσεις. Αυτές οι συγκρούσεις έχουν άμεσες επιπτώσεις στις γειτονικές χώρες, αλλά σύντομα οι συνέπειές τους γίνονται αισθητές σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η αύξηση των ενόπλων συγκρούσεων παγκοσμίως

Τα στοιχεία από διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστήμια υπογραμμίζουν την έκταση του φαινομένου. Το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI) κατέγραψε ένοπλες συγκρούσεις σε 49 κράτη το έτος 2025. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν την ευρεία εξάπλωση της ένοπλης βίας σε διάφορα σημεία του κόσμου.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο της Ουψάλας κατέγραψε 65 ένοπλες συγκρούσεις το 2025, στις οποίες τουλάχιστον μία από τις αντιμαχόμενες πλευρές ήταν κυβέρνηση κράτους. Από αυτές τις συγκρούσεις, οκτώ διεξήχθησαν απευθείας μεταξύ κρατών. Αυτά τα δεδομένα φανερώνουν πόσο συχνά εμπλέκονται πλέον απευθείας τα κράτη σε ένοπλες αντιπαραθέσεις, αναθεωρώντας τις προτεραιότητες των κυβερνήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες απειλές για την ασφάλειά τους και να προωθήσουν τα συμφέροντά τους.

Οι επιπτώσεις των πολέμων πέρα από τα μέτωπα

Οι συνέπειες των ενόπλων συγκρούσεων δεν περιορίζονται γεωγραφικά στα κύρια μέτωπα, αλλά επεκτείνονται και γίνονται αισθητές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτό παρατηρείται στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, στο κόστος των μεταφορών, καθώς και στη διαθεσιμότητα αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε σύγκρουση, παρά τη μοναδική της ιστορία, γεωγραφία και τους πρωταγωνιστές της, δημιουργεί ένα ντόμινο επιπτώσεων.

Για μια γειτονική χώρα, η απόσταση ανάμεσα στην απλή παρακολούθηση ενός πολέμου και στην ενεργή διαχείριση των συνεπειών του μπορεί να είναι εξαιρετικά μικρή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με επείγοντα περιστατικά και ταυτόχρονα καλούνται να λάβουν αποφάσεις για διπλωματική ή και στρατιωτική αντίδραση, συχνά με ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με την πραγματική ευθύνη για τα γεγονότα.

Περιστατικά στον Κόλπο της Φινλανδίας και τη Βεγγάζη

Πρόσφατα περιστατικά αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι συνέπειες ενός πολέμου μπορούν να εξαπλωθούν σε διαφορετικές θάλασσες, μακριά από το κύριο μέτωπο. Στις 21 Νοεμβρίου, το ρωσικό φορτηγό πλοίο «Sparta II» επλήγη σε διεθνή ύδατα στον Κόλπο της Φινλανδίας. Το φλεγόμενο πλοίο παρασύρθηκε στα φινλανδικά χωρικά ύδατα, όπου οι τοπικές αρχές ανέλαβαν την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Ο στρατός της Φινλανδίας εκτίμησε ότι πίσω από την επίθεση βρισκόταν πιθανότατα η Ουκρανία.

Την αμέσως επόμενη ημέρα, επλήγη η ρωσική κορβέτα «Merkury» στην πόλη της Βεγγάζης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις βύθισαν την κορβέτα και έπληξαν επίσης το ρωσικό φορτηγό πλοίο «Angara». Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, ο ίδιος πόλεμος υποχρέωσε δύο χώρες, τη Φινλανδία και τη Λιβύη, σε διαφορετικές θάλασσες, να διαχειριστούν τις συνέπειες πληγμάτων που σημειώθηκαν μακριά από το κύριο πεδίο των μαχών.

Διπλωματικές αντιδράσεις και ανησυχίες

Τα δύο αυτά επεισόδια προσφέρουν μια σαφή εικόνα του πώς οι συνέπειες ενός πολέμου μπορούν να εξαπλωθούν και να επηρεάσουν κράτη που δεν εμπλέκονται άμεσα στις συγκρούσεις. Η Φινλανδία, ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, χρειάστηκε να κινητοποιήσει τις υπηρεσίες της όταν το πλοίο «Sparta II» κατέληξε στα ύδατά της, αντιμετωπίζοντας ένα απρόβλεπτο περιστατικό.

Αντίστοιχα, στη Λιβύη, η κυβέρνηση της Τρίπολης εξέφρασε την ανησυχία της διότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των λιμανιών της χώρας. Αυτές οι περιπτώσεις αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα της διαχείρισης των διεθνών σχέσεων και της ασφάλειας σε ένα περιβάλλον πολλαπλών και διασυνδεδεμένων συγκρούσεων.

Η περιφερειακή διάσταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος που ξέσπασε στη Γάζα μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 απέκτησε γρήγορα περιφερειακή διάσταση. Η σύγκρουση αυτή, η οποία αρχικά επικεντρώθηκε στην περιοχή της Γάζας, επηρέασε ευρύτερα την ισορροπία στην περιοχή.

Μία από τις βασικές εκφάνσεις αυτής της περιφερειακής διάστασης είναι η αντιπαράθεση του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ, γεγονός που προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας και αστάθειας σε μια ήδη τεταμένη περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki