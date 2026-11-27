Η Μπενφίκα υπέστη μια βαριά ήττα με 4-0 από τη Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Ο Έλληνας επιθετικός της ομάδας, Βαγγέλης Παυλίδης, μετά το τέλος της αναμέτρησης, εξέφρασε τη δυσκολία του να εξηγήσει τι συνέβη στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παυλίδης δεν αναζήτησε δικαιολογίες για την εικόνα των «αετών» και έστειλε μήνυμα για άμεση αντίδραση, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από τους οπαδούς.

Η βαριά ήττα στην Τσεχία

Η αναμέτρηση στην Τσεχία αποδείχθηκε εφιαλτική για την Μπενφίκα, η οποία γνώρισε τη συντριβή με τέσσερα γκολ διαφορά. Ο Βαγγέλης Παυλίδης, μιλώντας στο Sport TV, περιέγραψε την κατάσταση ως «πολύ δύσκολο να εξηγήσω τι συνέβη», προσθέτοντας ότι η ομάδα «δεν ήταν καλή».

Ο Έλληνας επιθετικός υπογράμμισε τη σοβαρότητα του αποτελέσματος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ακόμη και σε μια κακή μας ημέρα μπορούμε να δεχτούμε ένα ή δύο γκολ, αλλά δεν γίνεται να χάνουμε με αυτόν τον τρόπο». Η ήττα αυτή έθεσε σε προβληματισμό την ομάδα, η οποία καλείται να διαχειριστεί ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα σε μια κρίσιμη φάση της διοργάνωσης.

Η αυτοκριτική και η ευθύνη

Ο Παυλίδης δεν προσπάθησε να δικαιολογήσει την απόδοση της Μπενφίκα, αλλά στάθηκε στα προβλήματα που παρουσίασε η ομάδα του. Εστίασε στην αδυναμία των παικτών να αντιδράσουν, ειδικά μετά την επίτευξη δύο γκολ από την Πλζεν σε διάστημα μόλις δύο λεπτών. «Δεν μπορούμε να δεχόμαστε δύο γκολ σε δύο λεπτά», τόνισε με έμφαση.

Παράλληλα, αναγνώρισε την αξία της αντίπαλης ομάδας, λέγοντας: «Η Πλζεν έπαιξε πολύ καλά και άξιζε τη νίκη». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η ευθύνη βαρύνει την Μπενφίκα, η οποία «πρέπει να κοιτάξουμε τι δεν κάναμε σωστά» και να γίνει «πιο δυνατοί στις μονομαχίες». Ο Παυλίδης τόνισε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά και τη νοοτροπία και τον χαρακτήρα της ομάδας, επισημαίνοντας την ανάγκη για αλλαγή.

Το μήνυμα στους φιλάθλους και η συγγνώμη

Ο Έλληνας επιθετικός απηύθυνε δημόσια συγγνώμη στους οπαδούς της Μπενφίκα για την εμφάνιση της ομάδας. «Ζητάμε συγγνώμη από τους οπαδούς μας, γιατί δεν δείξαμε ούτε το 10% των δυνατοτήτων μας», ανέφερε. Η δήλωσή του υπογραμμίζει την απογοήτευση για την απόδοση που δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες.

Ο Παυλίδης αναφέρθηκε επίσης στο μέγεθος του συλλόγου, τονίζοντας: «Η Μπενφίκα είναι μεγαλύτερη από εμένα και από ολόκληρη την ομάδα. Το 4-0 είναι απαράδεκτο». Με αυτά τα λόγια, θέλησε να τονίσει την ευθύνη που φέρουν όλοι για την εικόνα της ομάδας και την ανάγκη να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Η ανάγκη για άμεση αντίδραση

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έστειλε σαφές μήνυμα για την άμεση βελτίωση της ομάδας. «Έχουμε σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας και πρέπει να βελτιωθούμε το συντομότερο δυνατό», δήλωσε. Υπογράμμισε ότι η Μπενφίκα δεν έχει περιθώρια για ανάλογες εμφανίσεις και χρειάζεται να αλλάξει άμεσα πρόσωπο.

Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη για ισορροπία μεταξύ των αγώνων. «Πρέπει να βρούμε ισορροπία ανάμεσα στα παιχνίδια. Δεν γίνεται να παίζουμε έτσι», είπε. Ο Παυλίδης δεσμεύτηκε πως η ομάδα θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις επιτυχίες, δίνοντας τα πάντα για τη νίκη στις επόμενες αναμετρήσεις.

Επόμενη αναμέτρηση με τη Φαμαλικάο

Πλέον, η ομάδα του Μάρκο Σίλβα καλείται να αφήσει πίσω της το αρνητικό αποτέλεσμα και να προετοιμαστεί για την επόμενη αναμέτρηση. Το παιχνίδι με τη Φαμαλικάο είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, και αποτελεί μια ευκαιρία για την Μπενφίκα να ανακάμψει.

Ο Παυλίδης ζήτησε τη στήριξη των φιλάθλων για το επερχόμενο παιχνίδι. «Ελπίζω οι οπαδοί να έρθουν στο επόμενο παιχνίδι και να μας στηρίξουν. Καταλαβαίνω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά υπόσχομαι πως θα δώσουμε τα πάντα για τη νίκη», κατέληξε, καλώντας τον κόσμο να σταθεί δίπλα στην ομάδα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Με πληροφορίες από: Athletiko