Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, σε ηλικία 96 ετών. Ο θάνατός του ήρθε έπειτα από ένα ατύχημα που είχε στο σπίτι του, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα έναν σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η νοσηλεία και το εξιτήριο

Ο σπουδαίος ηθοποιός είχε υποστεί ατύχημα και πτώση στο σπίτι του στις 3 Νοεμβρίου, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Έπειτα από τον τραυματισμό του, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του. Αρχικά διασωληνώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βουγιουκλάκειου νοσοκομείου.

Την Τετάρτη, λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η απόφαση για το εξιτήριο ελήφθη κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του, αλλά και του ίδιου του ηθοποιού. Μετά από τραχειοστομία, ο ηθοποιός μπορούσε να αναπνέει μόνος του και έτσι επέστρεψε στο σπίτι του, όπου και απεβίωσε.

Η πορεία του στον χώρο του θεάματος

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς γεννήθηκε στην Κυψέλη, στην Αθήνα, στις 30 Ιουλίου 1930. Έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο το 1954, συμμετέχοντας στον χορό της «Ορέστειας» του Αισχύλου στο Ηρώδειο. Ακολούθησαν τρία χρόνια στο Εθνικό Θέατρο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μακράς και επιτυχημένης διαδρομής σε σημαντικές θεατρικές σκηνές και θιάσους.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς συμμετείχε συνολικά σε 95 θεατρικά έργα, τόσο του ελληνικού όσο και του παγκόσμιου δραματολογίου, καλύπτοντας κωμωδίες και δράματα, κλασικά και σύγχρονα. Παράλληλα, έλαβε μέρος σε 38 κινηματογραφικές ταινίες, ελληνικές και ξένες, καθώς και σε πολλές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές, συμπεριλαμβανομένων θεατρικών έργων στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και της ΥΕΝΕΔ.

Αξέχαστοι ρόλοι στον κινηματογράφο

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, ο τζέντλεμαν της μεγάλης οθόνης, έλαμψε στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο με το γοητευτικό παρουσιαστικό και την αυθεντική ευγένειά του. Έδωσε τη δική του, αξέχαστη «πινελιά» σε θρυλικές ταινίες, κατακτώντας τη συμπάθεια του κοινού μέσα από τις ερμηνείες του.

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς του ρόλους ήταν αυτός του «Ιάσονα παρλαπίπα» στη θρυλική ταινία «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», όπως τον φώναζε χαρακτηριστικά ο πρωταγωνιστής «Αντωνάκης». Επίσης, συμμετείχε σε αριστουργήματα του παλιού ελληνικού σινεμά όπως «Μερικοί το προτιμούν κρύο», «Μια τρελή τρελή οικογένεια», «Τζένη Τζένη» και «Μια Ελληνίδα στο χαρέμι», όπου υποδύθηκε χαρακτηριστικούς ρόλους.

Τα πρώτα του βήματα και οι σπουδές

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς μεγάλωσε σε αστική οικογένεια, με τον πατέρα του να είναι γιατρός. Παρόλο που η υποκριτική τον κέρδισε από μικρή ηλικία, η ιδέα αυτή δεν άρεσε αρχικά στον πατέρα του. Έτσι, ο Καλλιβωκάς γράφτηκε αρχικά στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, καθώς είχε κλίση και στη ζωγραφική.

Κρυφά από τους γονείς του, έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή «Κουνελάκη», όπου πέρασε πρώτος, εξασφαλίζοντας έτσι σπουδές χωρίς δίδακτρα. Σταδιακά εγκατέλειψε τη Σχολή Καλών Τεχνών για να αφοσιωθεί στις σπουδές υποκριτικής. Όταν τελικά οι γονείς του έμαθαν την επιλογή του, την αποδέχθηκαν και τον ενθάρρυναν να κάνει τις καλύτερες δυνατές σπουδές. Έτσι, έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου έγινε δεκτός.

Όταν έμαθε ότι ο καθηγητής Δημήτρης Ροντήρης μετακινείται στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς άλλαξε γνώμη. Έδωσε κι εκεί εξετάσεις, έγινε δεκτός και τελικά ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1954. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, είχε την ευκαιρία να μαθητεύσει με σπουδαίους δασκάλους όπως ο Δημήτρης Ροντήρης, ο Αιμίλιος Βεάκης και ο Γιάννης Σιδέρης.

Τιμητική διάκριση

Η προσφορά του Δημήτρη Καλλιβωκά στον πολιτισμό αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε. Το 2025, ο σπουδαίος ηθοποιός τιμήθηκε από το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την πολυετή και σημαντική του συνεισφορά στον χώρο της τέχνης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit