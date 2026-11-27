Η αρχισυντάκτρια της εκπομπής «10 παντού» του Open, Βάσω Μητρομάρα, υπέβαλε την παραίτησή της, επιβεβαιώνοντας προς το τέλος της Πέμπτης όσα νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε διαψεύσει. Το γεγονός αυτό εκτυλίχθηκε ως ένα μίνι σίριαλ στη διάρκεια της Πέμπτης, προκαλώντας «μετασεισμικές» δονήσεις στην εκπομπή του καναλιού. Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από ένα νέο περιστατικό που έγινε γνωστό μεταξύ των παρουσιαστών της εκπομπής «10 παντού».

Οι πρώτες πληροφορίες και η άμεση διάψευση

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, κυκλοφόρησε η πληροφορία, προφανώς από το κανάλι της Παιανίας, ότι η Βάσω Μητρομάρα, η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, είχε υποβάλει την παραίτησή της. Αυτό φέρεται να συνέβη έπειτα από ένα νέο περιστατικό που σημειώθηκε μεταξύ των παρουσιαστών της εκπομπής.

Η αντίδραση της δημοσιογράφου ήταν σχεδόν άμεση. Με γραπτό μήνυμα που απέστειλε στον αρχισυντάκτη της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» του Mega, Παύλο Σταματόπουλο, διέψευσε κατηγορητικά τα περί παραίτησης. Οι πληροφορίες αυτές είχαν αναφερθεί νωρίτερα από τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μελά, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως μία από τις παλιές καραβάνες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ.

Η δημόσια τοποθέτηση και η αποκατάσταση της επαγγελματικής υπόστασης

Ο Παύλος Σταματόπουλος, στον «αέρα» της εκπομπής του, μετέφερε το περιεχόμενο του μηνύματος που έλαβε από την κυρία Μητρομάρα. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Είναι η τελευταία εξέλιξη. Μου έστειλε η κυρία Μητρομάρα ένα μήνυμα με αφορμή αυτό που είπαμε ότι έχει υποβάλει την παραίτησή της. Θέλει να μου διευκρινίσει με πολύ ευγενικό τρόπο ότι “δεν έχω υποβάλει ποτέ την παραίτησή μου. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και θα ήθελα να το αναφέρετε για να αποκατασταθεί και η επαγγελματική μου υπόσταση”».

Ο Σταματόπουλος υπογράμμισε την υποχρέωση των δημοσιογράφων, με βάση τη δημοσιογραφική δεοντολογία, ειδικά απέναντι σε συνάδελφο, να αναφέρουν την διάψευση της πληροφορίας.

Οι επιπλέον πληροφορίες από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ

Ο Γρηγόρης Μελάς, ο οποίος είχε αρχικά μεταδώσει την πληροφορία περί παραίτησης, ανέφερε στη συνέχεια πως η πληροφόρηση που είχε ήταν ότι η Βάσω Μητρομάρα, μετά το περιστατικό μεταξύ των παρουσιαστών, είχε θέσει την παραίτησή της στη διάθεση του γενικού διευθυντή Ειδήσεων-Ενημέρωσης, Χρήστου Παναγιωτόπουλου.

Επίσης, η τηλεοπτική ρεπόρτερ Τίνα Μεσσαροπούλου είχε αναφερθεί στα περί παραίτησης νωρίς το πρωί, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Happy day» του Alpha. Η κυρία Μεσσαροπούλου είχε προσθέσει ότι η παραίτηση δεν είχε γίνει αποδεκτή από τη διοίκηση του καναλιού.

Η τελική επιβεβαίωση μέσω κοινωνικών δικτύων

Παρά τις αρχικές διαψεύσεις που είχαν κυκλοφορήσει και τις δημόσιες τοποθετήσεις, προς το τέλος της ίδιας ημέρας, η δημοσιογράφος Βάσω Μητρομάρα επιβεβαίωσε τελικά όσα το πρωί είχε διαψεύσει. Η επιβεβαίωση της παραίτησής της έγινε μάλιστα με ανάρτηση που πραγματοποίησε στα σόσιαλ μίντια.

Αυτή η εξέλιξη ολοκλήρωσε το «μίνι σίριαλ» της Πέμπτης, αναδεικνύοντας τις «μετασεισμικές» δονήσεις και τις αναταράξεις που σημειώνονται στην εκπομπή «10 παντού» του Open.

Με πληροφορίες από: Topontiki