Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, ένας από τους αγαπημένους ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, απεβίωσε το βράδυ της Πέμπτης στο σπίτι του. Ο θάνατός του επήλθε σε ηλικία 96 ετών, έπειτα από μια πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η νοσηλεία μετά την πτώση

Ο ηθοποιός είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομείο μετά από ένα ατύχημα που είχε συμβεί στο σπίτι του. Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς υπέστη πτώση, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε στο κεφάλι. Αυτός ο τραυματισμός οδήγησε στην εισαγωγή του στο νοσοκομείο για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Εξιτήριο και επιστροφή στο σπίτι

Την Τετάρτη, λίγο πριν τον θάνατό του, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Επέστρεψε στο σπίτι του, μια απόφαση που ελήφθη έπειτα από επιθυμία της οικογένειάς του. Σύμφωνα με δηλώσεις του πνευμονολόγου-εντατικολόγου Ανδρέα Στράτη στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο ηθοποιός δεν είχε παρουσιάσει νευρολογική βελτίωση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Ωστόσο, οι οικείοι του επέλεξαν να σεβαστούν μια επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος ο Δημήτρης Καλλιβωκάς πριν από το ατύχημα. Έτσι, ο αγαπημένος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού του.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr