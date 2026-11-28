Μια νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα, αναδεικνύει τη στενή σχέση μεταξύ της οικονομικής κατάστασης ενός ατόμου και της ποιότητας του ύπνου του. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες με μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα παρουσίαζαν σημαντικά μικρότερη διακύμανση στη διάρκεια του ύπνου τους, ενώ κοιμούνταν και περισσότερες ώρες κάθε νύχτα.

Οικονομική κατάσταση και διάρκεια ύπνου

Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα για την υγεία των ατόμων. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 1% των ανδρών με τα υψηλότερα εισοδήματα ζει κατά μέσο όρο 15 χρόνια περισσότερο από το 1% με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτό το χάσμα αποδίδεται σε πολλούς λόγους, όπως η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, η επισιτιστική και στεγαστική ανασφάλεια, το άγχος.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε αυτό το μήνα στο περιοδικό JAMA Network Open και στην οποία συμμετείχαν πάνω από 12.000 άτομα, η διάρκεια του ύπνου συνδέεται άμεσα με την οικονομική κατάσταση. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν προηγούμενες αναλύσεις, όπως αυτή των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) το 2015, η οποία είχε διαπιστώσει ότι το 35% των ατόμων με εισόδημα κάτω από το ομοσπονδιακό όριο φτώχειας κοιμόταν λιγότερο από έξι ώρες τη νύχτα, σε σύγκριση με το 27% των ατόμων με οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο από το τριπλάσιο του ομοσπονδιακού ορίου φτώχειας.

Οι επιπτώσεις του κακού ύπνου στην υγεία

Η Ντέινα Τζόνσον, καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Εμορι και μία από τις συγγραφείς της νέας μελέτης, τόνισε ότι ο κακός ύπνος μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε πολλά συστήματα του οργανισμού. Όπως δήλωσε, «ο κακός ύπνος επηρεάζει τη ζωή μας, τα μέσα διαβίωσής μας».

Επιπλέον, ο κακός ύπνος συνδέεται με χειρότερη καρδιαγγειακή υγεία, παχυσαρκία, υπέρταση και διαβήτη. Υπάρχουν επίσης νέα στοιχεία που υποδεικνύουν σύνδεση με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, σύμφωνα με την ίδια.

Γιατί η οικονομική ανασφάλεια επηρεάζει τον ύπνο

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση μπορεί να δυσχεράνει τον σταθερό ύπνο. Η Λόρεν Χέιλ, καθηγήτρια προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Stony Brook, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, εξήγησε ότι ο ύπνος απαιτεί την «απενεργοποίηση» του ατόμου τη νύχτα.

«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν ανησυχείς για το τι θα φάει το παιδί σου αύριο ή πώς θα πας στη δουλειά σου», πρόσθεσε η Χέιλ, υπογραμμίζοντας το άγχος και την ανασφάλεια ως βασικούς παράγοντες που διαταράσσουν την ικανότητα για ποιοτικό και σταθερό ύπνο.

Με πληροφορίες από: kathimerini.gr