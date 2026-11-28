Ένα βάζο, μερικά ξερά κλαδιά και ένα κερί μπορούν να αλλάξουν την εικόνα ενός δωματίου, σχεδόν χωρίς κόστος. Το ζητούμενο είναι να μην καταλήξουν όλα μαζί σε ένα μπερδεμένο σύνολο, αλλά να δημιουργήσουν μια αισθητικά ευχάριστη σύνθεση. Η πιο εύκολη προσέγγιση είναι να συνδυάσετε ένα ψηλό βάζο με κλαδιά σε μια γωνιά και κεριά σε χαμηλά γυάλινα βάζα στο τραπέζι, χρησιμοποιώντας δύο ύψη, δύο υλικά και ένα χρώμα.

Ψηλό βάζο στην είσοδο

Η είσοδος ενός σπιτιού χρειάζεται ένα αντικείμενο που να «ντύνει» τον τοίχο, χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο στο πάτωμα. Ένα ψηλό βάζο δαπέδου με λίγα μακριά κλαδιά αποτελεί ιδανική λύση για στενούς διαδρόμους ή εισόδους που δεν διαθέτουν κονσόλα. Για να διασφαλίσετε τη σταθερότητα του βάζου και να μην γέρνει όταν περνάτε βιαστικά, μπορείτε να προσθέσετε πέτρες ή άμμο στον πάτο του.

Ζεστασιά με κεριά στο τραπεζάκι

Για να δημιουργήσετε μια ζεστή γωνιά στο τραπεζάκι σας, χρησιμοποιήστε τρία βάζα διαφορετικού ύψους, τοποθετώντας ένα κερί μέσα σε κάθε ένα. Οι ομάδες από περιττό αριθμό αντικειμένων τείνουν να δείχνουν πιο φυσικές και αρμονικές από τα ζευγάρια. Αυτή η ιδέα είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για μικρά ή στρογγυλά τραπεζάκια. Ένα συχνό λάθος είναι η τοποθέτηση κεριών σε κάθε επιφάνεια. Καλό είναι να επιλέξετε μία ομάδα και να αφήσετε τα υπόλοιπα ράφια ελεύθερα. Είναι σημαντικό να μην αφήνετε ποτέ αναμμένα κεριά όταν λείπετε από το σπίτι ή κοιμάστε.

Κλαδιά και κεριά στην κονσόλα

Η τοποθέτηση ενός βάζου με κλαδιά στη μία πλευρά της κονσόλας και κεριών στην άλλη μπορεί να δημιουργήσει μια ισορροπημένη εικόνα. Αν υπάρχει καθρέφτης από πάνω, το φως των κεριών διπλασιάζεται, προσδίδοντας επιπλέον λάμψη στον χώρο. Αυτή η διακόσμηση ταιριάζει σε χώρους με κονσόλα ή συρταριέρα στο σαλόνι. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή, καθώς τα ξερά κλαδιά ανάβουν εύκολα. Είναι απαραίτητο να κρατάτε τη φλόγα των κεριών καλά μακριά από αυτά ή να χρησιμοποιήσετε κεριά LED δίπλα στα κλαδιά για ασφάλεια.

Φθινοπωρινή ατμόσφαιρα με δίσκο

Μια γρήγορη και εποχιακή ιδέα είναι να γεμίσετε ένα φαρδύ βάζο με άμμο, να στερεώσετε μέσα ένα κερί και να τοποθετήσετε γύρω του, πάνω σε έναν δίσκο, μικρά κλαδάκια και κουκουνάρια. Αυτή η σύνθεση προσδίδει μια φθινοπωρινή και χειμωνιάτικη αίσθηση στον χώρο. Είναι ιδανική αν αναζητάτε κάτι εύκολο, χρησιμοποιώντας υλικά που μπορείτε να συλλέξετε από έναν περίπατο. Αποφύγετε να βάλετε κλαδάκια μέσα στο βάζο, πολύ κοντά στη φλόγα, και κρατήστε τα έξω, στον δίσκο.

Χαμηλά βάζα στο τραπέζι φαγητού

Όταν πρόκειται για το τραπέζι φαγητού, είναι σημαντικό οι καλεσμένοι να μπορούν να βλέπουν ο ένας τον άλλον. Για τον λόγο αυτό, τα βάζα πρέπει να παραμένουν χαμηλά, με κοντά κλαδάκια, και τα κεριά μικρά. Το κέντρο του τραπεζιού μένει έτσι ελεύθερο για τα πιάτα. Αυτή η ρύθμιση είναι κατάλληλη για οικογενειακά γεύματα ή όταν έχετε καλεσμένους. Ένα συχνό λάθος είναι η χρήση ψηλών βάζων που κρύβουν τα πρόσωπα. Αν επιθυμείτε ύψος στη διακόσμηση, μπορείτε να τοποθετήσετε ένα ψηλό αντικείμενο στην κονσόλα πίσω από το τραπέζι.

Επιπλέον, για μικρές κουζίνες ή παράθυρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άδεια βάζα και μπουκάλια από το σπίτι. Μουλιάστε τα σε ζεστό νερό για να αφαιρέσετε εύκολα τις ετικέτες και να τα ενσωματώσετε στη διακόσμησή σας.

Με πληροφορίες από: exypnes-idees.gr