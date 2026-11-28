Μια πεντανόστιμη συνταγή για τραγανές σκοπελίτικες στριφτές πίτες, γεμιστές με πράσο, σπανάκι και τυρί, είναι πλέον διαθέσιμη για όσους αγαπούν τις παραδοσιακές γεύσεις. Η συνταγή αυτή ξεχωρίζει για το σπιτικό φύλλο αέρος, μια τεχνική που, με λίγη εξάσκηση, μπορεί να κατακτηθεί και να προσφέρει ένα αξέχαστο αποτέλεσμα.

Τα απαραίτητα υλικά για την παρασκευή

Για την παρασκευή αυτών των ξεχωριστών πιτών, θα χρειαστείτε συγκεκριμένα υλικά. Στην καρδιά της ζύμης βρίσκεται το αλεύρι, και συγκεκριμένα 500 γραμμάρια αλεύρι γενικής χρήσης με υψηλή πρωτεΐνη, κοσκινισμένο. Μαζί με το αλεύρι, θα χρειαστείτε νερό και ενάμιση κουταλάκι του γλυκού αλάτι, με την επισήμανση να μειώσετε την ποσότητα αν η φέτα είναι πολύ αλμυρή.

Για την πλούσια γέμιση, θα χρειαστείτε πράσα, καρότα και φρέσκο σπανάκι, τα οποία θα σοταριστούν σε ελαιόλαδο. Το τυρί που θα δώσει την κρεμώδη και αλμυρή νότα είναι η τριμμένη φέτα. Τέλος, για το άλειμμα της ζύμης και των πιτών, θα χρησιμοποιηθεί ένα μείγμα λιωμένου βουτύρου και λαδιού, ενώ προαιρετικά, για ένα χρυσαφένιο χρώμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κρόκο αυγού και να πασπαλίσετε με σουσάμι, τόσο άσπρο όσο και μαύρο.

Η προετοιμασία της μοναδικής ζύμης

Το πρώτο και βασικό βήμα είναι η προετοιμασία της ζύμης. Σε ένα μπολ, ανακατέψτε το κοσκινισμένο αλεύρι με το νερό και το αλάτι. Ζυμώστε με επιμέλεια για περίπου δέκα λεπτά, μέχρι να έχετε μια λεία ζύμη που δεν θα κολλάει. Χωρίστε την ελαφρώς σφιχτή ζύμη σε έξι ίσα μέρη και πλάστε τα σε μπάλες.

Ανοίξτε κάθε μπάλα με έναν πλάστη στο μέγεθος ενός πιάτου του γλυκού. Τοποθετήστε τις στρώσεις ζύμης σε ένα πιάτο, αλείφοντας καλά παντού με το μείγμα λιωμένου βουτύρου και λαδιού ανάμεσα σε κάθε στρώση. Είναι σημαντικό τα ζυμαράκια να μην στεγνώσουν. Σκεπάστε με πλαστική μεμβράνη και αφήστε να ξεκουραστούν σε θερμοκρασία δωματίου για μία ώρα.

Η γέμιση που απογειώνει τη γεύση

Ενώ η ζύμη ξεκουράζεται, ετοιμάστε τη γέμιση. Σοτάρετε τα πράσα σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο. Προσθέστε τα καρότα και το σπανάκι ανά δύο με τρία λεπτά, μαγειρεύοντας και ανακατεύοντας μέχρι το σπανάκι να αποβάλει τα υγρά του και να τα απορροφήσει έπειτα. Αλατοπιπερώστε, μεταφέρετε τη γέμιση σε ένα μπολ και αφήστε την να κρυώσει.

Το άνοιγμα του φύλλου και το χαρακτηριστικό τύλιγμα

Πάρτε μία από τις ξεκουρασμένες ζύμες και τοποθετήστε την σε ένα σεντόνι ή βαμβακερό τραπεζομάντιλο. Χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας, τεντώστε απαλά τη ζύμη από μέσα προς τα έξω, με ήπιες κινήσεις, τραβώντας την και κάνοντάς την όσο το δυνατόν πιο λεπτή. Απλώστε μια σειρά από τη γέμιση στην άκρη της ανοιχτής ζύμης, βάλτε και την τριμμένη φέτα, τυλίξτε την σε ρολό και στριφογυρίστε την σαν σαλίγκαρο. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλες τις μπάλες ζύμης.

Το ψήσιμο και το τελικό αποτέλεσμα

Τοποθετήστε τους «σαλιγκάρους» σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και αλείψτε ξανά τον καθένα με λιωμένο βούτυρο. Αλείψτε την επιφάνεια με κρόκο αυγού, αν θέλετε, και πασπαλίστε με σουσάμι, άσπρο και μαύρο.

Ψήστε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου (με αέρα) για 30-40 λεπτά, ελέγχοντας τις πίτες συχνά. Όταν αποκτήσουν ένα όμορφο χρυσαφένιο χρώμα και γίνουν τραγανές, είναι έτοιμες να τις απολαύσετε.

Με πληροφορίες από: Topontiki