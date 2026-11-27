Με την αγορά να κινείται στους ρυθμούς της Black Friday, ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, το μεγαλύτερο εκπτωτικό γεγονός της χρονιάς. Οι προσδοκίες για άνοδο του τζίρου είναι αυξημένες, με τις εκπτωτικές προσφορές να φτάνουν έως και το 70% στα εμπορικά καταστήματα. Οι καταναλωτές αναζητούν συμφέρουσες, έξυπνες και ασφαλείς αγορές, ειδικά ενόψει των χριστουγεννιάτικων δώρων.

Εκπτώσεις και προσδοκίες για την αγορά

Τα εμπορικά καταστήματα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, προσφέροντας εκπτώσεις που αγγίζουν το 70% σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων. Η Black Friday αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τα νοικοκυριά να πραγματοποιήσουν αγορές σε καλύτερες τιμές, ενισχύοντας παράλληλα τον τζίρο των εμπορικών επιχειρήσεων πριν από την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Στο πλαίσιο του εκπτωτικού δεκαημέρου, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά σε όλη την επικράτεια και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Η κορύφωση των προσφορών αναμένεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με την Cyber Monday, οπότε και η εμπορική κίνηση μεταφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στα ψηφιακά καταστήματα.

Δηλώσεις του προέδρου του ΕΒΕΠ

Ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του ΕΒΕΠ, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η Black Friday και η Cyber Monday του Νοεμβρίου αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία. Τόνισε πως αυτή η περίοδος είναι ευεργετική τόσο για τους καταναλωτές που μπορούν να αγοράσουν σε καλύτερες τιμές, όσο και για τις εμπορικές επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τον τζίρο τους πριν από τα Χριστούγεννα.

Ο κύριος Κορκίδης επισήμανε επίσης ότι η αυξημένη φετινή πρόθεση για αγορές δημιουργεί περιθώρια αισιοδοξίας. Το τελικό ύψος του τζίρου, όπως ανέφερε, θα εξαρτηθεί από το πόσες από αυτές τις προθέσεις θα μετατραπούν σε πραγματικές συναλλαγές.

Στοιχεία από έρευνες και περυσινός απολογισμός

Σύμφωνα με τη φετινή έρευνα της EY, το 67% των καταναλωτών σχεδιάζει να πραγματοποιήσει αγορές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με το 63% που καταγράφηκε το 2025 και το 50% το 2024. Περίπου οι μισοί από τους καταναλωτές που σκοπεύουν να ψωνίσουν έχουν ήδη προγραμματίσει συγκεκριμένες αγορές.

Για την ελληνική αγορά, σημείο αναφοράς παραμένει η περυσινή εκτίμηση για τζίρο περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ, με περίπου 3 εκατομμύρια συναλλαγές και μέση αξία απόδειξης κοντά στα 100 ευρώ. Αναφορικά με τις ηλεκτρονικές αγορές, ο απολογισμός για την εβδομάδα της Black Friday του 2025 έδειξε αύξηση του τζίρου κατά 37% μέσω της πλατφόρμας στην Ελλάδα. Οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 25% και η μέση αξία παραγγελίας έφτασε τα 104 ευρώ, από 94 ευρώ το 2024.

Οι προτιμήσεις των καταναλωτών

Οι φετινές προτιμήσεις των καταναλωτών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, δείχνουν ότι στην πρώτη θέση βρίσκονται τα ρούχα και τα αξεσουάρ, συγκεντρώνοντας το 61% του ενδιαφέροντος. Πολύ κοντά ακολουθούν η τεχνολογία και οι ηλεκτρονικές συσκευές, με ποσοστό 59%.

Στη συνέχεια της λίστας των προτιμήσεων βρίσκονται οι ηλεκτρικές συσκευές με 42%, τα προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας με 31%, καθώς και τα είδη σπιτιού και κουζίνας με 27%. Αξίζει να σημειωθεί ότι 2 στους 10 καταναλωτές θα εκμεταλλευτούν τις εκπτωτικές τιμές για να αγοράσουν τα χριστουγεννιάτικα δώρα τους.

Ψηφιακές αγορές και μέθοδοι πληρωμής

Η πλειονότητα των καταναλωτών σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τις αγορές της αξιοποιώντας ψηφιακές πληρωμές. Παράλληλα, παρατηρείται μια τάση χρήσης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη των αγοραστικών τους επιλογών.

Η στροφή προς τις ψηφιακές συναλλαγές, ειδικά κατά την Cyber Monday, υπογραμμίζει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη και εξοικείωση του κοινού με τις online αγορές και τις σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις στον τομέα του εμπορίου.

Με πληροφορίες από: Enikos