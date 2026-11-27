Παρά το γεγονός ότι η χθεσινή πληρωμή αφορούσε συνολικά 932.652 δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου, χιλιάδες ενοικιαστές παραμένουν σε αναμονή, καθώς δεν είδαν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος των δικαιούχων διαπίστωσε ότι το ποσό που εισέπραξε ήταν μικρότερο από αυτό που περίμενε, δημιουργώντας νέα προβλήματα.

Τα προβλήματα αυτά, που αναδείχθηκαν μετά την πρόσφατη πληρωμή, αναγκάζουν χιλιάδες πολίτες να επανέλθουν σε μια χρονοβόρα διαδικασία. Συγκεκριμένα, καλούνται να υποβάλουν εκ νέου αιτήματα, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να προβούν σε διορθώσεις των στοιχείων τους στην ΑΑΔΕ. Στόχος είναι να καταφέρουν επιτέλους να εισπράξουν την οικονομική ενίσχυση που δικαιούνται, σε μια περίοδο όπου το κόστος στέγασης απορροφά ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού εισοδήματος, με την επιστροφή ενός ενοικίου να αποτελεί για πολλά νοικοκυριά μια πολυαναμενόμενη οικονομική ανάσα ενόψει των Χριστουγέννων.

Εκτός πληρωμής λόγω τραπεζικών λογαριασμών

Μια από τις πολυπληθέστερες κατηγορίες δικαιούχων που δεν πληρώθηκαν αφορά εκείνους που αντιμετώπισαν προβλήματα με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τα ζητήματα με τα στοιχεία των τραπεζών άφησαν εκτός πληρωμής 26.884 δικαιούχους. Αυτοί οι πολίτες είτε δεν είχαν δηλώσει καθόλου τραπεζικό λογαριασμό στην ΑΑΔΕ, είτε το IBAN που είχαν καταχωρίσει δεν επαληθεύτηκε επιτυχώς από τις τράπεζες.

Οι 26.884 δικαιούχοι δεν χάνουν τα χρήματά τους, ωστόσο απαιτείται να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες. Θα πρέπει να δηλώσουν εκ νέου ή να επικαιροποιήσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, επιλέγοντας την ενότητα «Μητρώο & Επικοινωνία – Δήλωση Λογαριασμού IBAN», ή εναλλακτικά μέσω του myAADEapp. Η καταβολή της ενίσχυσης για αυτούς τους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στον επόμενο κύκλο πληρωμών, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η επαλήθευση των στοιχείων τους.

Διαδικασία για λιγότερα χρήματα ή αποκλεισμό

Πιο σύνθετη είναι η διαδικασία που καλούνται να ακολουθήσουν όσοι ενοικιαστές εισέπραξαν μικρότερα ποσά από αυτά που δικαιούνταν ή αποκλείστηκαν εντελώς από την πληρωμή για άλλους λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ένα αίτημα στην ΑΑΔΕ, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την περίπτωση τους.

Τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται περιλαμβάνουν μισθωτήρια συμβόλαια, βεβαιώσεις σπουδών για φοιτητικές κατοικίες, καθώς και τραπεζικά αποδεικτικά πληρωμής των ενοικίων. Όλα αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» που είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πλατφόρμα myAADE.

Ειδικές περιπτώσεις: Εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί στην περιφέρεια

Προβλήματα έχουν προκύψει και στην καταβολή της διπλής επιστροφής ενοικίου, η οποία αφορά συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες που υπηρετούν στην περιφέρεια. Συγκεκριμένα, εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που δικαιούνται αυτή την ενίσχυση, δεν την έλαβαν ή αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πληρωμή.

Οι λόγοι για αυτά τα προβλήματα περιλαμβάνουν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία σχετικά με την περιοχή στην οποία υπηρέτησαν οι εν λόγω λειτουργοί. Επίσης, η απουσία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου σε ορισμένες περιπτώσεις συνέβαλε στην αδυναμία καταβολής της διπλής επιστροφής ενοικίου για αυτές τις ειδικές κατηγορίες δικαιούχων.

Προθεσμία για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων

Το περιθώριο που δίνεται στους δικαιούχους για την τακτοποίηση όλων των εκκρεμοτήτων και τη διόρθωση των στοιχείων τους φτάνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, παρόλο που η προθεσμία είναι συγκεκριμένη, η άμεση κίνηση για τη διόρθωση των στοιχείων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι όσοι θα ενεργήσουν άμεσα θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Με πληροφορίες από: Topontiki