Ο Χάνσι Φλικ, ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, προχώρησε σε μια αξιοσημείωτη κίνηση ανθρωπιάς, μοιράζοντας το μπόνους που έλαβε για την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος. Η ενέργεια αυτή, η οποία έγινε γνωστή μέσω του Catalunya Radio, αφορά την ισόποση διανομή του ποσού σε όλο το προσωπικό που εργάζεται καθημερινά δίπλα στην ομάδα. Ο Γερμανός τεχνικός, πέρα από την εξαιρετική του παρουσία στους πάγκους, αποδεικνύεται και ένας άνθρωπος με ιδιαίτερη ευαισθησία και αναγνώριση της προσφοράς των συνεργατών του.

Η σπουδαία ενέργεια του Γερμανού προπονητή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέρρευσαν από το Catalunya Radio, ο Χάνσι Φλικ δεν κράτησε για τον εαυτό του το χρηματικό ποσό που αντιστοιχούσε στο μπόνους για την κατάκτηση της περσινής λίγκας. Αντιθέτως, αποφάσισε να διανείμει το ποσό αυτό ισόποσα σε όλα τα μέλη του προσωπικού που εργάζονται καθημερινά δίπλα στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Πρόκειται για μια ομάδα 35 ανθρώπων, οι οποίοι ούτως ή άλλως λαμβάνουν μπόνους από τον σύλλογο σε περίπτωση κατάκτησης του πρωταθλήματος.

Ο 61χρονος προπονητής, ωστόσο, θέλησε να τους ευχαριστήσει ακόμη περισσότερο για την καθημερινή τους προσφορά και την αφοσίωσή τους. Για να διασφαλίσει την ορθή διανομή, ο Γερμανός τεχνικός φέρεται να επικοινώνησε απευθείας με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι κάθε ένας από τους εργαζομένους θα λάβει το μερίδιό του από το ποσό. Η πρωτοβουλία αυτή υπογραμμίζει την προσήλωση του Φλικ στην ομαδική δουλειά και την αναγνώριση της συνεισφοράς όλων των μελών του συλλόγου, από τους παίκτες μέχρι το παραμικρό μέλος του προσωπικού.

Η πορεία του Φλικ στην κορυφή της La Liga και οι στόχοι

Ο Χάνσι Φλικ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της La Liga, διεκδικώντας το τρίτο του πρωτάθλημα σε ισάριθμες σεζόν με την Μπαρτσελόνα. Έχοντας κατακτήσει τα δύο προηγούμενα πρωταθλήματα, η ομάδα του διατηρεί αυτή τη στιγμή προβάδισμα τριών βαθμών από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ύστερα από την ολοκλήρωση των 13ων αγωνιστικών. Η επιτυχία αυτή αντικατοπτρίζει την σκληρή δουλειά και την αποτελεσματικότητα του Γερμανού προπονητή στους πάγκους, ο οποίος έχει καταφέρει να διατηρήσει την ομάδα σε υψηλό επίπεδο απόδοσης.

Οι «Μπλαουγκράνα» έχουν θέσει ως στόχο τη δημιουργία μιας «μίνι-δυναστείας» όσον αφορά την κορυφαία εντός συνόρων διοργάνωση, κάτι που ο Φλικ επιδιώκει με συνέπεια και αφοσίωση. Παράλληλα με την πορεία στο πρωτάθλημα, ο Γερμανός προπονητής εργάζεται εντατικά και για τον μεγάλο στόχο του Champions League. Ο Φλικ επιθυμεί να οδηγήσει την ομάδα σε επιτυχίες και στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, προσθέτοντας ακόμα ένα σημαντικό τρόπαιο στην πλούσια καριέρα του.

Ένα παράδειγμα αλληλεγγύης με ιστορικό προηγούμενο

Η κίνηση του Χάνσι Φλικ να μοιράσει το προσωπικό του μπόνους θεωρείται μια ενέργεια που δεν έχει επαναληφθεί στο παρελθόν από προπονητές της Μπαρτσελόνα, με μία μόνο αξιοσημείωτη εξαίρεση. Το μοναδικό προηγούμενο, σύμφωνα με τις διαρροές, ήταν ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος είχε δωρίσει χρήματα που προέρχονταν από μια διαφημιστική καμπάνια σε μέλη του προσωπικού του συλλόγου. Αυτή η πληροφορία αναδεικνύει την ιδιαίτερη φύση της πρωτοβουλίας του Φλικ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας από τους προκατόχους του Φλικ δεν είχε πραγματοποιήσει παρόμοια οικονομική χειρονομία προς τους συγκεκριμένους εργαζομένους. Η πρωτοβουλία του Γερμανού τεχνικού καταδεικνύει ένα πνεύμα αλληλεγγύης και βαθιάς αναγνώρισης της συνεισφοράς όλων των ανθρώπων που εργάζονται παρασκηνιακά για την επιτυχία της ομάδας. Ο Χάνσι Φλικ, με αυτή του την πράξη, συνεχίζει να χτίζει μια εικόνα όχι μόνο ενός επιτυχημένου προπονητή, αλλά και ενός ανθρώπου που εκτιμά και επιβραβεύει την ομαδική προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου, διατηρώντας ζωντανό αυτό το πνεύμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta