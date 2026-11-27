Η Θεσπρωτία βρέθηκε τα ξημερώματα της 27ης Νοεμβρίου 2026 αντιμέτωπη με σφοδρή κακοκαιρία, καθώς έντονες βροχές και καταιγίδες έπληξαν την περιοχή. Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν σε εκτεταμένες πλημμύρες σε Σύβοτα και Ηγουμενίτσα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί μεγάλο αριθμό κλήσεων για παροχή βοήθειας, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Τα προβλήματα σε Σύβοτα και Ηγουμενίτσα

Τα μεγαλύτερα προβλήματα από την κακοκαιρία εντοπίζονται στα Σύβοτα και την Πλαταριά, περιοχές που ανήκουν στον Δήμο Ηγουμενίτσας. Εκεί, οι έντονες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με τους δρόμους να έχουν πλημμυρίσει πλήρως, καθιστώντας δύσκολη την κυκλοφορία και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους κατοίκους.

Παράλληλα, οι πλημμυρισμένοι δρόμοι έχουν γεμίσει με φερτά υλικά, όπως χώματα και πέτρες, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο δυσκολίας στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Κλιμάκια του δήμου καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για να αποκαταστήσουν την προσβασιμότητα και να ανοίξουν τους δρόμους, αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια που έχουν δημιουργηθεί από την ορμή των υδάτων.

Εκατοντάδες κλήσεις στην πυροσβεστική

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία «δοκιμάστηκε» σκληρά από την κακοκαιρία, δεχόμενη συνολικά 150 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε διάφορες περιοχές της Θεσπρωτίας. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πλειονότητα των κλήσεων, συγκεκριμένα 145, αφορούσαν αιτήματα για αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις. Οι υπόλοιπες 5 κλήσεις αφορούσαν την ανάγκη για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, καθώς οι δρόμοι είχαν καταστεί αδιάβατοι.

Μέχρι στιγμής, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει 10 αντλήσεις υδάτων, ανταποκρινόμενες στις άμεσες ανάγκες των πληγέντων κατοίκων. Επιπλέον, έχουν ολοκληρωθεί 3 μεταφορές ηλικιωμένων ατόμων από τα σπίτια τους σε ασφαλή σημεία, εξασφαλίζοντας την προστασία τους από τους κινδύνους των πλημμυρών και την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων υγείας.

Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης

Για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία, έχει συγκροτηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Συνολικά, έχουν αναπτυχθεί 8 συνεργεία, αποτελούμενα από 22 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν αδιάκοπα στις πληγείσες περιοχές της Θεσπρωτίας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προέρχονται από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσπρωτίας, ενισχυμένες από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων, καθώς και από την 5η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ). Η συντονισμένη αυτή προσπάθεια έχει ως στόχο την παροχή άμεσης βοήθειας, τον απεγκλωβισμό ατόμων και την αντιμετώπιση όλων των περιστατικών που ανακύπτουν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συνδρομή από αρχές και τοπικούς φορείς

Στην επιχείρηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας συνδράμουν και άλλες αρχές και φορείς, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές, παρέχοντας υποστήριξη και διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ο Δήμος Ηγουμενίτσας και η Περιφέρεια Ηπείρου έχουν διαθέσει μηχανήματα για την αποκατάσταση των ζημιών στο οδικό δίκτυο και την απομάκρυνση των φερτών υλικών.

Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκαν τα προβλήματα, στο σημείο βρέθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας, καθώς και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της κατάστασης και συντονίζοντας τις ενέργειες. Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την Πυροσβεστική να διερευνά όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει για περιστατικά και ανάγκες παροχής βοήθειας, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να δείχνει τα «δόντια» της στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Newsit