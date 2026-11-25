Δύο νέα εμπορικά κέντρα ετοιμάζονται να ανοίξουν τις πόρτες τους στην Αθήνα, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στον εμπορικό χάρτη της πρωτεύουσας. Οι νέες αυτές αναπτύξεις αποτελούν μέρος της μεγάλης ανάπλασης του Ελληνικού και αναμένεται να φιλοξενήσουν συνολικά περίπου 450 καταστήματα. Πρόκειται για τη Riviera Galleria και το The Ellinikon Mall, δύο εμβληματικά έργα της Lamda Development.

Η μεγάλη ανάπλαση του Ελληνικού

Οι νέες εμπορικές μονάδες εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάπλασης του Ελληνικού, ένα έργο που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει την περιοχή. Η Lamda Development βρίσκεται πίσω από αυτές τις σημαντικές εμπορικές αναπτύξεις, οι οποίες αναμένεται να προσελκύσουν μεγάλο ενδιαφέρον από καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Ένα από τα δύο συγκροτήματα βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής. Μάλιστα, η πρώτη εμπορική μονάδα έχει ήδη παραδοθεί στον μισθωτή της, σηματοδοτώντας την πρόοδο του έργου.

Η Riviera Galleria στο παραλιακό μέτωπο

Η Riviera Galleria αναπτύσσεται σε μια προνομιακή τοποθεσία, στο παραλιακό μέτωπο του Ελληνικού. Το εμπορικό αυτό κέντρο θα έχει έκταση 23.000 τετραγωνικών μέτρων και θα φιλοξενεί περίπου 100 καταστήματα. Ο σχεδιασμός του δίνει έμφαση σε τρεις βασικούς τομείς: τις αγορές, την εστίαση και την αναψυχή, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους επισκέπτες.

Το The Ellinikon Mall, το μεγαλύτερο της χώρας

Ακόμη μεγαλύτερων διαστάσεων είναι το The Ellinikon Mall, το οποίο φιλοδοξεί να αναδειχθεί στο μεγαλύτερο εμπορικό συγκρότημα σε ολόκληρη τη χώρα. Ο σχεδιασμός του προβλέπει μια μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 100.000 τετραγωνικών μέτρων. Στους χώρους του θα στεγάζονται περίπου 350 καταστήματα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και προτιμήσεων.

Το ενδιαφέρον από πλευράς επιχειρήσεων και μεγάλων εμπορικών σημάτων για το The Ellinikon Mall είναι ήδη ιδιαίτερα έντονο, γεγονός που υποδηλώνει την εμπορική του δυναμική και την προσδοκία για την επιτυχία του.

Προχωρημένες συμφωνίες μισθώσεων

Η εμπορική πορεία των δύο νέων mall φαίνεται να ξεκινά με θετικούς οιωνούς, καθώς έχουν ήδη επιτευχθεί σημαντικές συμφωνίες μισθώσεων. Για το The Ellinikon Mall, οι συμφωνίες επί βασικών εμπορικών όρων με υποψήφιους μισθωτές έχουν καλύψει το 75% της συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας.

Αντίστοιχα, για τη Riviera Galleria, το ποσοστό των συμφωνιών μίσθωσης ανέρχεται στο 76%. Αυτά τα υψηλά ποσοστά δείχνουν την εμπιστοσύνη της αγοράς στα δύο νέα εμπορικά κέντρα και την προσμονή για την έναρξη της λειτουργίας τους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr