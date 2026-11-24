Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην ιταλική Gazzetta dello Sport, λίγο πριν τον κρίσιμο αγώνα της Ένωσης στην Ιταλία. Στη συνέντευξη αυτή, ο Ριμπάλτα αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα, όπως η σχέση του με τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς, η θητεία του στην ΑΕΚ, αλλά και οι προσδοκίες του από την αναμέτρηση με την Κόμο. Παράλληλα, έκανε μια αναδρομή στην πλούσια καριέρα του σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κόμο

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας για να αντιμετωπίσει την Κόμο στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί σήμερα, 24 Νοεμβρίου, στις 22:00. Ο Μάρκο Νίκολιτς, μαζί με ολόκληρη την αποστολή της Ένωσης, βρίσκεται ήδη στην Ιταλία από χθες, ενόψει της αναμέτρησης.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, μιλώντας στην Gazzetta dello Sport, απάντησε φυσικά και για το επερχόμενο παιχνίδι απέναντι στην Κόμο, την οποία χαρακτήρισε ως μια «πολύ φορμαρισμένη ομάδα» που καθοδηγείται από τον Σεσκ Φάμπρεγας. Η συζήτηση επέκταθηκε και σε άλλες πτυχές της καριέρας του, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας του στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Η σχέση με τον Μάρκο Νίκολιτς και οι προηγούμενες θητείες

Ένα από τα θέματα στα οποία στάθηκε ο διευθυντής ποδοσφαίρου των «Κιτρινόμαυρων» ήταν η στενή σχέση που διατηρεί με τον Σέρβο κόουτς της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς. Ο Ριμπάλτα αποκάλυψε ότι ο Νίκολιτς είναι ο προπονητής με τον οποίο έχει δεθεί περισσότερο κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει το βάθος της συνεργασίας και της προσωπικής τους σύνδεσης.

Πέρα από την τρέχουσα θητεία του στην ΑΕΚ, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έκανε μια σύντομη αναδρομή και στις προηγούμενες θέσεις που κατείχε σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην παρουσία του σε ομάδες όπως η Γιουβέντους και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μοιραζόμενος εμπειρίες από την περίοδο που εργάστηκε για αυτούς τους συλλόγους.

Οι αποκαλύψεις για Μπρούνο Φερνάντες και Τσάρλι Λούντι

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα αναφέρθηκε και σε σημαντικές στιγμές της καριέρας του στο μεταγραφικό παζάρι. Αποκάλυψε ότι ήταν αυτός που έφερε τον Μπρούνο Φερνάντες στη Νοβάρα. Είχε ολοκληρώσει όλες τις συμφωνίες πριν από το καλοκαίρι, προτού μετακινηθεί στη Γιουβέντους. Ο Ριμπάλτα δήλωσε ότι ήταν αδύνατο να μην διακρίνει κανείς τη δύναμη του παίκτη, ωστόσο, εκείνη την εποχή, κανείς δεν περίμενε ότι θα έφτανε σε τόσο υψηλό επίπεδο, κυρίως λόγω της πορείας του που είχε σκαμπανεβάσματα. Μετά τη Νοβάρα, ο Φερνάντες αγωνίστηκε σε Ουντινέζε, Σαμπντόρια και Σπόρτινγκ, φτάνοντας στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα.

Επιπλέον, ο Ριμπάλτα μίλησε για την επανασύνδεσή του με τον Τσάρλι Λούντι, ο οποίος πλέον έχει διαφορετικό ρόλο. Ο Ριμπάλτα τον χαρακτήρισε ως τον αρχηγό τους, υπογραμμίζοντας ότι ήδη από τότε λειτουργούσε ως ηγέτης και ήταν ξεκάθαρο ότι θα είχε θέση στο ποδόσφαιρο. Τόνισε ότι πάντα είχαν καλή σχέση, και τώρα που έγιναν συνάδελφοι, μιλούν πού και πού για θέματα του μεταγραφικού παζαριού.

Η χρυσή εποχή της Γιουβέντους και οι τελικοί του Champions League

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα υπηρέτησε ως επικεφαλής σκάουτινγκ στη Γιουβέντους από το 2012 έως το 2017. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίστηκε από την κατάκτηση πέντε από τους εννέα συνεχόμενους τίτλους πρωταθλήματος από τους «Μπιανκονέρι», καθώς και από την παρουσία τους σε δύο τελικούς Champions League. Ο ίδιος περιέγραψε αυτή την περίοδο ως έναν «ανεπανάληπτο κύκλο» για τον σύλλογο του Τορίνο.

Σύμφωνα με τον Ριμπάλτα, αυτό που καθιστούσε εκείνη την ομάδα τόσο ξεχωριστή ήταν «τα πάντα». Από τον πρόεδρο Αντρέα Ανιέλι μέχρι τη διοίκηση, με τη συνεργασία των Μαρότα και Παράτιτσι, υπήρχε η σωστή νοοτροπία. Το μεγαλείο του συλλόγου φαινόταν σε κάθε τομέα και αυτό έφερνε αποτελέσματα. Υπήρχε κυριαρχία, με ένα σύνολο εξαιρετικών παικτών, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο, κάτι που θεωρείται καθοριστικό στα αποδυτήρια. Το μόνο παράπονο του Ριμπάλτα ήταν ότι έφτασαν σε δύο τελικούς Champions League απέναντι στις δύο ισχυρότερες ομάδες εκείνης της περιόδου: την Μπαρτσελόνα του Μέσι και τη Ρεάλ Μαδρίτης του Ρονάλντο.

Η απώλεια δυναμικής στο ιταλικό ποδόσφαιρο

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα αναφέρθηκε επίσης στην απώλεια της αίγλης και της δυναμικής που παρατηρείται σε έναν σύλλογο, επισημαίνοντας ότι η ανάκτησή της είναι πολύ δύσκολη. Αυτή η κατάσταση, όπως σημείωσε, είχε συμβεί στο παρελθόν και στην Ίντερ, και τώρα οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Οι λόγοι για αυτή την απώλεια είναι τόσο οικονομικοί όσο και αγωνιστικοί, και επηρεάζουν το ποδόσφαιρο τόσο στην Ιταλία όσο και σε ευρύτερο πλαίσιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta