Μια εκκωφαντική έκρηξη αναστάτωσε τους κατοίκους της Νέας Ιωνίας τα ξημερώματα της Τρίτης, περίπου στις 4:00, όταν άγνωστοι δράστες προκάλεσαν ολική καταστροφή σε καφετέρια που βρίσκεται στην οδό Σινώπης. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την ισοπέδωση της επιχείρησης και εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά καταστήματα και σταθμευμένα οχήματα.

Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται επί ποδός, αναζητώντας δύο υπόπτους που φέρονται να επέβαιναν σε μηχανάκι και να τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ευτυχώς, παρά την ισχύ της έκρηξης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε κανένας πολίτης από το σημείο.

Η στιγμή της έκρηξης και οι εκτεταμένες ζημιές

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που η καφετέρια ισοπεδώθηκε πλήρως, με την ψευδοροφή να καταστρέφεται και τα τραπεζοκαθίσματα να εκτινάσσονται έξω από το μαγαζί. Το ωστικό κύμα και τα θραύσματα προκάλεσαν ζημιές σε άλλα γειτονικά μαγαζιά και σταθμευμένα αυτοκίνητα, ακόμα και σε απόσταση είκοσι μέτρων από το σημείο της επίθεσης.

Οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους λόγω του εκκωφαντικού θορύβου. Μάλιστα, στο ίδιο κτίριο, πάνω από την καφετέρια, βρίσκεται διαμέρισμα, με τους ενοίκους να ξυπνούν μέσα στη νύχτα από τον δυνατό κρότο. Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στην τηλεοπτική κάμερα ότι την στιγμή της έκρηξης «ερχόμουν από τη γωνία, το μπαμ ήταν δυνατό».

Το βίντεο ντοκουμέντο και η δράση των υπόπτων

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας, το οποίο έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης. Σε αυτό διακρίνονται δύο άτομα, ντυμένα στα μαύρα και φορώντας κράνη, να προσεγγίζουν την καφετέρια και να σταματούν μπροστά από την είσοδο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το υλικό, ο ένας από τους δράστες κατέβηκε από το μηχανάκι, έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος χρησιμοποιώντας κάποιο μεταλλικό αντικείμενο και πέταξε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό εντός του μαγαζιού. Ο μηχανισμός εξερράγη περίπου τρία λεπτά αργότερα, προκαλώντας τις εκτεταμένες καταστροφές.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. και το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών. Συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας διπλανών καταστημάτων και της ευρύτερης περιοχής, ώστε να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι ύποπτοι πριν και μετά την έκρηξη.

Από την πρώτη στιγμή, στο σημείο έχει σπεύσει και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Τα στελέχη του ΤΕΕΜ περισυλλέγουν υπολείμματα του μηχανισμού, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδεσμολογία του. Οι εκτιμήσεις των ειδικών αναφέρουν ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός κατασκευάστηκε από πλαστικό δοχείο, στο οποίο τοποθετήθηκε εκρηκτική ύλη και σύστημα πυροδότησης με φυτίλι.

Στο «μικροσκόπιο» οι προηγούμενες επιθέσεις στον ίδιο ιδιοκτήτη

Οι αρχές διερευνούν επισταμένα το κίνητρο της επίθεσης, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με προηγούμενα περιστατικά που αφορούν επιχειρήσεις του ίδιου ιδιοκτήτη. Πηγές αναφέρουν ότι ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, αλβανικής καταγωγής, διαθέτει και ένα πλυντήριο αυτοκινήτων.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ιστορικό των επιθέσεων. Στις 13 Νοεμβρίου είχε σημειωθεί επίθεση στο πλυντήριο αυτοκινήτων του ιδιοκτήτη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Λιοσίων. Επιπλέον, η ίδια καφετέρια στη Νέα Ιωνία είχε βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων και το 2025, όταν είχαν σημειωθεί πυροβολισμοί εναντίον της, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Ο ιδιοκτήτης δεν έχει αναφέρει μέχρι στιγμής στο τμήμα εκβιαστών κάποιο στοιχείο που να μπορεί να αξιοποιηθεί ουσιαστικά για την έρευνα. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν εάν οι τρεις αυτές επιθέσεις συνδέονται μεταξύ τους και εάν η έκρηξη στην καφετέρια αποτελεί μήνυμα ή προειδοποίηση προς τον ιδιοκτήτη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis