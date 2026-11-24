Ισχυρή έκρηξη αναστάτωσε τα ξημερώματα της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου 2026, τη Νέα Ιωνία, όταν σημειώθηκε σε καφενείο που βρίσκεται επί της οδού Σινώπης. Το περιστατικό προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κατάστημα, καθώς και σε γειτονικές επιχειρήσεις, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει επισταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανό ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που επιχείρηση του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη γίνεται στόχος επίθεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες της επίθεσης και να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των υπευθύνων.

Το χρονικό της έκρηξης στη Νέα Ιωνία

Η ισχυρή έκρηξη έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου 2026, σε καφενείο που βρίσκεται στην οδό Σινώπης, στη Νέα Ιωνία. Η ένταση της έκρηξης ήταν τέτοια που προκάλεσε άμεσα αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Ευτυχώς, κατά τη στιγμή του συμβάντος, το κατάστημα ήταν κλειστό, γεγονός που απέτρεψε τυχόν τραυματισμούς. Παρόλα αυτά, οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν είναι σημαντικές, επηρεάζοντας όχι μόνο το ίδιο το καφενείο αλλά και τις γύρω επιχειρήσεις.

Εκτεταμένες υλικές ζημιές και απουσία τραυματισμών

Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο εσωτερικό και το εξωτερικό του καφενείου της οδού Σινώπης. Η δύναμη της έκρηξης ήταν αρκετή ώστε να επηρεάσει και τέσσερις γειτονικές επιχειρήσεις, στις οποίες επίσης σημειώθηκαν ζημιές.

Παρά την ένταση του περιστατικού και τις σημαντικές καταστροφές, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα θετικό δεδομένων των συνθηκών. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν βρέθηκαν άτομα στο σημείο κατά τη στιγμή της έκρηξης.

Το βίντεο-ντοκουμέντο και οι έρευνες της ΕΛΑΣ

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ήδη βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο έχει καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης. Στο υλικό αυτό διακρίνονται δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται άμεσα στο συμβάν.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη βαρύτητα τα πλάνα από τις κάμερες παρακολούθησης, με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Η ανάλυση του βίντεο αποτελεί κεντρικό σημείο των ερευνών.

Η διερεύνηση των συνθηκών από τις αρχές

Αμέσως μετά την έκρηξη, στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Οι πυροτεχνουργοί πραγματοποίησαν ενδελεχή εξέταση του χώρου και συνέλεξαν ευρήματα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, τα πρώτα στοιχεία από την αυτοψία υποδεικνύουν ότι η έκρηξη προήλθε από το εσωτερικό του καφενείου. Η συγκεκριμένη πληροφορία αποτελεί ένα σημαντικό εύρημα για την πορεία των ερευνών.

Το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών

Οι αστυνομικοί δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Αυτή η εκδοχή εξετάζεται σοβαρά, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που επιχείρηση που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη γίνεται στόχος παρόμοιας επίθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο και προηγούμενα περιστατικά που συνδέονται με άλλες επιχειρήσεις του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη, αναζητώντας πιθανές διασυνδέσεις και μοτίβα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Με πληροφορίες από: Newsit