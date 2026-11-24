Η Πανσέληνος του Νοεμβρίου, η οποία φάνηκε ήδη ολοστρόγγυλη και παγωμένη από το βράδυ της Δευτέρας, κορυφώνεται απόψε Τρίτη, 24 Νοεμβρίου. Το ολόγιομο φεγγάρι, που είναι γνωστό ως «Φεγγάρι του Κάστορα», θα είναι ταυτόχρονα και Υπερπανσέληνος, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό. Η ανατολή του αναμένεται στις 17:00 ώρα Ελλάδος, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να το παρατηρήσουν.

Η κορύφωση της υπερπανσελήνου

Το φεγγάρι του Νοεμβρίου έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στον ουρανό από το βράδυ της Δευτέρας, παρουσιάζοντας μια ολοστρόγγυλη και παγωμένη όψη. Η κορύφωση του φαινομένου της Πανσελήνου πραγματοποιείται απόψε Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα σε όσους στρέψουν το βλέμμα τους προς τον ουρανό.

Σύμφωνα με τα αστρονομικά στοιχεία, η Σελήνη θα φτάσει σε απόσταση περίπου 359.347 χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας στις 25 Νοεμβρίου, στις 23:00. Αυτή η μικρότερη απόσταση από το περίγειο της Γης είναι που καθιστά την αποψινή Πανσέληνο και «Supermoon», δηλαδή Υπερπανσέληνο.

Γιατί ονομάζεται «φεγγάρι του κάστορα»

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου φέρει την παραδοσιακή ονομασία «Φεγγάρι του Κάστορα», ένα όνομα που προέρχεται από τους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής. Η ονομασία αυτή συνδέεται άμεσα με τη συμπεριφορά των καστόρων, καθώς τον Νοέμβριο τα συγκεκριμένα ζώα συγκεντρώνουν τροφή και προετοιμάζουν τις φωλιές τους.

Αυτή η προετοιμασία είναι ζωτικής σημασίας για τους κάστορες, καθώς τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν τις χαμηλές θερμοκρασίες των επερχόμενων χειμερινών μηνών. Η ονομασία συνδέεται επίσης με την ιστορική περίοδο του εμπορίου γούνας στη Βόρεια Αμερική.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής, ο Νοέμβριος αποτελούσε μια σημαντική περίοδο για την παγίδευση καστόρων, καθώς το τρίχωμά τους είχε γίνει πυκνότερο ενόψει του χειμώνα, καθιστώντας το πιο πολύτιμο. Με την πάροδο των χρόνων, το «Beaver Moon» καθιερώθηκε ως μία από τις πιο γνωστές παραδοσιακές ονομασίες της Πανσελήνου του Νοεμβρίου.

Τα χαρακτηριστικά της αποψινής υπερπανσελήνου

Η αποψινή Πανσέληνος είναι ταυτόχρονα και «Supermoon», ένα φαινόμενο κατά το οποίο το φεγγάρι μπορεί να εμφανίζεται ελαφρώς μεγαλύτερο και φωτεινότερο σε σχέση με μια συνηθισμένη Πανσέληνο. Αυτό οφείλεται στη μικρότερη απόστασή της από το περίγειο της Γης, δηλαδή το σημείο της τροχιάς της που βρίσκεται πλησιέστερα στον πλανήτη μας.

Καθώς η Σελήνη αναδύεται κοντά στον ορίζοντα, ενδέχεται να εμφανίζεται με πορτοκαλί ή κοκκινωπές αποχρώσεις. Αυτό το εντυπωσιακό χρωματικό φαινόμενο οφείλεται στη διέλευση του σεληνιακού φωτός μέσα από ένα μεγαλύτερο πάχος της γήινης ατμόσφαιρας, η οποία διαχέει το μπλε φως και αφήνει να περάσουν οι κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις.

Μια σειρά από διαδοχικές υπερπανσελήνους

Η αποψινή Πανσέληνος έχει και μια επιπλέον σημασία, καθώς αποτελεί την τελευταία Πανσέληνο του φθινοπώρου στο βόρειο ημισφαίριο. Παράλληλα, σηματοδοτεί την πρώτη από μια σειρά τριών διαδοχικών Υπερπανσελήνων που αναμένονται να λάβουν χώρα.

Οι επόμενες δύο Υπερπανσέληνοι αναμένονται έως τον Ιανουάριο του 2027, προσφέροντας στους παρατηρητές του ουρανού μια σειρά από εντυπωσιακά φαινόμενα. Η αποψινή εμφάνιση του «Φεγγαριού του Κάστορα» αποτελεί έτσι την αρχή μιας ενδιαφέρουσας αστρονομικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Topontiki