Σε ρυθμούς Champions League κινείται η ΑΕΚ, καθώς ετοιμάζεται για την επόμενη ευρωπαϊκή της πρόκληση, η οποία θα λάβει χώρα επί ιταλικού εδάφους. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας θα κοντράρει τις δυνάμεις της με την Κόμο του Τάσου Δουβίκα την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 22:00, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Τα βλέμματα αναμένεται να είναι στραμμένα και στον διεθνή φορ, ο οποίος βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα, όντας ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης αυτή τη στιγμή με έξι τέρματα.

Ωστόσο, ο Τάσος Δουβίκας δεν είναι ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει συνδέσει το όνομά του με την Κόμο. Η ιστορία της ιταλικής ομάδας περιλαμβάνει μια προηγούμενη ελληνική παρουσία, αρκετά χρόνια πριν την έλευση του Δουβίκα.

Ο Θεόφιλος Καρασαββίδης στην Κόμο

Για να συναντήσουμε την πρώτη ελληνική παρουσία στην Κόμο, πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω στο έτος 2000. Τότε, ο Θεόφιλος Καρασαββίδης εντάχθηκε στο δυναμικό της ιταλικής ομάδας. Η μεταγραφή του στον σύλλογο πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2000, προερχόμενος από την Τόρες, μια ομάδα που αγωνιζόταν στις μικρότερες κατηγορίες του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Η παρουσία του Έλληνα επιθετικού στην Κόμο αποδείχθηκε ιδιαίτερα σύντομη. Ο Καρασαββίδης αποχώρησε από τον σύλλογο έναν μήνα αργότερα, την 1η Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Στο διάστημα αυτό, πραγματοποίησε τέσσερις συμμετοχές με τη φανέλα της Κόμο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να σημειώσει κάποιο γκολ. Επόμενος σταθμός στην ποδοσφαιρική του διαδρομή στην Ιταλία ήταν η Κατάνια.

Η αξιόλογη πορεία του στην Ελλάδα

Ο Θεόφιλος Καρασαββίδης, γεννημένος στις 27 Απριλίου 1971 στη Σκύδρα, πραγματοποίησε μια αξιόλογη καριέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο πριν μετακομίσει στην Ιταλία. Αγωνίστηκε σε σημαντικές ομάδες της Ελλάδας, όπως ο Απόλλων Σμύρνης, ο Ολυμπιακός και ο Πανιώνιος, αφήνοντας το στίγμα του σε κάθε σύλλογο.

Το 1995, έκανε ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα του, παίρνοντας μεταγραφή στους «ερυθρόλευκους» του Ολυμπιακού. Με την ομάδα του Πειραιά, ο Καρασαββίδης πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας τη σεζόν 1996/97. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε στον Πανιώνιο, με τον οποίο κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 1998. Επιπλέον, φόρεσε πέντε φορές τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, εκπροσωπώντας τη χώρα σε διεθνές επίπεδο.

Η μετακίνηση στην Ιταλία και οι επιτυχίες

Το 1999, ο Θεόφιλος Καρασαββίδης αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στο εξωτερικό, μετακομίζοντας στην Ιταλία για λογαριασμό της Τόρες. Εκεί, πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, οι οποίες τον ανέδειξαν σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της κατηγορίας. Συγκεκριμένα, κατέκτησε το πρωτάθλημα της Serie C2 και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της κατηγορίας, επιβεβαιώνοντας το επιθετικό του ταλέντο.

Οι εντυπωσιακές του επιδόσεις με την Τόρες τράβηξαν την προσοχή της Κόμο, η οποία τον απέκτησε τον Σεπτέμβριο του 2000. Παρόλα αυτά, όπως προαναφέρθηκε, η παρουσία του στην ομάδα της Κόμο αποδείχθηκε ιδιαίτερα σύντομη, καθώς πραγματοποίησε μόλις τέσσερις συμμετοχές, προτού αποχωρήσει για την Κατάνια, συνεχίζοντας την πορεία του στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Athletiko