Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από συζητήσεις γύρω από το «πρόσωπο της φερριτίνης», έναν όρο που περιγράφει μια έκφραση προσώπου η οποία υποτίθεται ότι συνδέεται με την έλλειψη φερριτίνης. Αυτή η τάση, που ξεκίνησε από πλατφόρμες όπως το TikTok, εντάσσεται στις αναζητήσεις για ανισορροπίες στην καθημερινή ζωή και την υγεία. Πολλοί χρήστες του διαδικτύου, αντιμετωπίζοντας συμπτώματα όπως τριχόπτωση, μαύρους κύκλους, σκασμένα χείλη ή θαμπή επιδερμίδα, έχουν πειστεί ότι παρουσιάζουν το «πρόσωπο της φερριτίνης».

Τι είναι το «πρόσωπο της φερριτίνης»

Ο όρος «πρόσωπο της φερριτίνης» έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να αποκαλύπτει πρώιμα σημάδια έλλειψης σιδήρου. Ο σίδηρος είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό, ζωτικής σημασίας για την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων, την ανάπτυξη των μαλλιών, την ισορροπία της διάθεσης και την σωστή ωορρηξία. Λόγω της σημασίας του, υπάρχει μια προσπάθεια εντοπισμού των συμπτωμάτων έλλειψης όσο το δυνατόν νωρίτερα, πριν αυτά εξελιχθούν σε πιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ωστόσο, από ιατρικής άποψης, το «πρόσωπο της φερριτίνης» δεν αποτελεί ιατρική διάγνωση ή πραγματικό κλινικό όρο. Η πιστοποιημένη δερματολόγος και μέλος της Εταιρείας Skin of Color, Regine J. Mathieu, αναφέρει ότι ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να περιγράψει αλλαγές στο πρόσωπο που ενδέχεται να εμφανιστούν με την έλλειψη σιδήρου, εφιστώντας έτσι την προσοχή στο θέμα.

Ο ρόλος της φερριτίνης στον οργανισμό

Η Yelena Ginzburg, διευθύντρια έρευνας στο Ινστιτούτο Μεταφραστικής Ιατρικής και Φαρμακολογίας και καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Καρκίνου Tisch της Ιατρικής Σχολής Icahn στο Όρος Σινάι, εξηγεί ότι η φερριτίνη είναι μια πρωτεΐνη που επιτρέπει στον οργανισμό να αποθηκεύει με ασφάλεια σίδηρο. Την περιγράφει ως ένα είδος «ενδοκυτταρικού κουτιού αποθήκευσης».

Όταν το σώμα χρειάζεται να αποθηκεύσει περισσότερο σίδηρο, παράγει περισσότερη φερριτίνη. Η Δρ. Ginzburg προσθέτει ότι οι γιατροί χρησιμοποιούν τη συγκέντρωση φερριτίνης ορού, η οποία μετριέται με εξέταση αίματος, ως έναν από τους πιο χρήσιμους δείκτες της ποσότητας σιδήρου που είναι διαθέσιμη στο σώμα. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια πιο ακριβή εκτίμηση των συνολικών αποθεμάτων σιδήρου, σε αντίθεση με την απλή μέτρηση του κυκλοφορούντος σιδήρου την ακριβή στιγμή της εξέτασης.

Γιατί η μέτρηση φερριτίνης είναι σημαντική

Η Δρ. Ginzburg τονίζει ότι η μέτρηση των επιπέδων σιδήρου στον ορό μας δείχνει μόνο την ποσότητα που είναι διαθέσιμη εκείνη την ακριβή στιγμή. Για παράδειγμα, ένα πρωινό πλούσιο σε σίδηρο μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα σιδήρου στον ορό για περίπου τριάντα λεπτά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχει επαρκές απόθεμα σιδήρου σε όλο το σώμα.

Απλώς υποδεικνύει ότι έχει απορροφηθεί αρκετός σίδηρος από ένα γεύμα για να προκαλέσει μια προσωρινή αύξηση των επιπέδων σιδήρου στον ορό. Για αυτόν τον λόγο, η μέτρηση της φερριτίνης θεωρείται πιο αξιόπιστη για την εκτίμηση των συνολικών αποθεμάτων σιδήρου του οργανισμού.

Με πληροφορίες από: vogue.gr