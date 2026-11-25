Οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής για όσους αναζητούν στήριξη, προσφέροντας πρωτοβάθμια παρέμβαση και πρόληψη στον τομέα της ψυχικής υγείας. Η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, Ρουμπίνη Βασιλοπούλου, και η Κατερίνα Βέργου, μέλος του διοικητικού της συμβουλίου, μίλησαν για τον ρόλο τους και τις διαφορές τους από τους ψυχοθεραπευτές.

Σύμφωνα με τις εκπροσώπους της Εταιρείας, ο σύμβουλος παρεμβαίνει πριν ένας προβληματισμός εξελιχθεί σε πρόβλημα, μια δυσκολία σε δυσλειτουργία ή ένα δίλημμα σε αδιέξοδο. Η συμβουλευτική διαδικασία, που δεν είναι αυθαίρετη αλλά επιστημονική προσέγγιση, μπορεί να βοηθήσει στοχευμένα και καθοριστικά στην εξέλιξη του ατόμου.

Ο ρόλος του συμβούλου ψυχικής υγείας

Οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας παρέχουν πρωτοβάθμια παρέμβαση και πρόληψη, λειτουργώντας ως το αρχικό σημείο επαφής για άτομα που χρειάζονται υποστήριξη. Η συμβουλευτική τους προσέγγιση εστιάζει στην παρέμβαση πριν οι δυσκολίες κλιμακωθούν, βοηθώντας τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν ζητήματα στην αρχική τους φάση.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι σύμβουλοι δεν προσφέρουν θεραπεία ούτε δίνουν συγκεκριμένες συμβουλές. Αντιθέτως, στηρίζουν και αναπτύσσουν την ελεύθερη σκέψη των ατόμων. Η ίδια η λέξη «Συμβουλευτική» προέρχεται από το «Συν» και «Βουλεύομαι», υποδηλώνοντας τη διαδικασία του να σκέφτεται κανείς ή να εξετάζει κάτι μαζί με τον σύμβουλο.

Πώς λειτουργεί η συμβουλευτική διαδικασία

Οι σύμβουλοι εκπαιδεύονται ώστε να ακούν με ενσυναίσθηση και αποδοχή, βοηθώντας τους λήπτες των υπηρεσιών τους να αναπτυχθούν, να λάβουν αποφάσεις για τη ζωή τους, να ξεπεράσουν προβλήματα και κρίσεις, καθώς και να βελτιώσουν τις σχέσεις τους. Ασχολούνται με την υγεία και την καθημερινότητα, αντιμετωπίζοντας θέματα όπως σχέσεις, μεταβάσεις στη ζωή, απώλειες, κρίσεις, γονεϊκότητα, υπαρξιακά και κοινωνικά ζητήματα.

Ανάλογα με την εκπαίδευση ή την εξειδίκευσή τους, οι σύμβουλοι μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ατομικά, ομαδικά, ή σε ζευγάρια και οικογένειες. Τόσο η πρωτοβάθμια φροντίδα όσο και η πρόληψη θεωρούνται εξίσου σημαντικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις, προσαρμοσμένες στο χρονικό σημείο της ζωής του ατόμου.

Η διάκριση από την ψυχοθεραπεία

Η βασική διαφορά μεταξύ συμβούλων ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπευτών έγκειται στην εκπαίδευση και το πεδίο παρέμβασης. Οι ψυχοθεραπευτές διαθέτουν πιο εκτενή εκπαίδευση στην ψυχοπαθολογία, γεγονός που τους επιτρέπει να εργάζονται με άτομα που αντιμετωπίζουν πιο μόνιμα ψυχικά προβλήματα ή δυσχέρειες.

Αυτές οι περιπτώσεις απαιτούν μια πιο στοχευμένη και βαθιά δουλειά, η οποία υπερβαίνει τον ρόλο της συμβουλευτικής. Επομένως, ενώ και οι δύο κλάδοι προσφέρουν υποστήριξη, η φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθορίζει την κατάλληλη προσέγγιση.

Πότε απαιτείται παραπομπή

Ένας σύμβουλος ψυχικής υγείας θα παραπέμψει έναν λήπτη υπηρεσιών σε ψυχοθεραπευτή ή άλλο ειδικό όταν διαπιστώσει ότι η ψυχική δυσχέρεια υπερβαίνει τον ρόλο της συμβουλευτικής. Αυτό συμβαίνει επίσης όταν το ζήτημα υπερβαίνει τις γνώσεις ή την εξειδίκευση του ίδιου του συμβούλου, ακόμα κι αν εμπίπτει γενικά στη σφαίρα της συμβουλευτικής.

Η παραπομπή διασφαλίζει ότι το άτομο θα λάβει την πιο κατάλληλη και εξειδικευμένη βοήθεια για τις ανάγκες του, αναγνωρίζοντας τα όρια της κάθε προσέγγισης και την αναγκαιότητα βαθύτερης παρέμβασης όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη.

Με πληροφορίες από: ertnews.gr