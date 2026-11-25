Μια πανεύκολη συνταγή για νηστίσιμα, υπέροχα τραγανά παξιμαδάκια έρχεται να προσφέρει μια γευστική επιλογή για κάθε στιγμή της ημέρας. Τα συγκεκριμένα μπισκότα, πλούσια σε γεύση και υφή, μπορούν να συνοδεύσουν ιδανικά τον καφέ ή το τσάι σας.

Επιπλέον, αποτελούν μια εξαιρετική πρόταση για να τα βουτήξετε σε γλυκό κρασί, ακολουθώντας την ιταλική παράδοση. Η συνταγή περιλαμβάνει διάφορες γευστικές παραλλαγές, καλύπτοντας διαφορετικές προτιμήσεις.

Η προετοιμασία και οι γευστικές επιλογές

Η διαδικασία ξεκινά με την προθέρμανση του φούρνου στους 170 βαθμούς Κελσίου, ενώ παράλληλα στρώνεται ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Αυτό εξασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή του ψησίματος και την αποφυγή κολλήματος των μπισκότων.

Για να δώσετε γεύση στα παξιμαδάκια, υπάρχουν συγκεκριμένες επιλογές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ¼ φλιτζανιού (35 γραμμάρια) αμύγδαλα και ½ φλιτζάνι (70 γραμμάρια) φουντούκια για μια εκδοχή με ξηρούς καρπούς. Εναλλακτικά, για τους λάτρεις της σοκολάτας, ½ φλιτζάνι (70 γραμμάρια) κομματάκια μαύρης σοκολάτας είναι αρκετά.

Μια τρίτη επιλογή συνδυάζει ¼ φλιτζανιού (35 γραμμάρια) σταγόνες μαύρης σοκολάτας με ¼ φλιτζανιού (35 γραμμάρια) αποξηραμένα κράνμπερι, προσφέροντας μια ισορροπημένη γλυκόξινη γεύση. Αυτά τα υλικά θα προστεθούν αργότερα στο μείγμα για να δώσουν τον χαρακτηριστικό τους χαρακτήρα.

Η διαδικασία ανάμειξης των υλικών

Σε ένα μπολ, τοποθετούνται αρχικά όλα τα υγρά υλικά της συνταγής, τα οποία είναι τα έξι πρώτα υλικά που αναφέρονται. Αυτά ανακατεύονται σχολαστικά μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομογενές μείγμα, εξασφαλίζοντας την καλή ενσωμάτωση όλων των συστατικών.

Στη συνέχεια, προστίθενται τα υλικά που θα καθορίσουν τη γεύση των μπισκότων. Αυτά περιλαμβάνουν τα αμύγδαλα ή τα φουντούκια, τις σταγόνες σοκολάτας ή τα αποξηραμένα κράνμπερι, ανάλογα με την επιλογή που έχει γίνει. Ακολουθεί ένα ανακάτεμα με ένα κουτάλι για να ενσωματωθούν τα νέα συστατικά στο υγρό μείγμα.

Το επόμενο βήμα είναι η προσθήκη των στερεών υλικών, δηλαδή του αλευριού και του μπέικιν πάουντερ. Το ανακάτεμα συνεχίζεται με μια σπάτουλα, μέχρι το μείγμα να αποκτήσει μια πηκτή υφή, παρόμοια με πάστα. Αυτή η φάση είναι κρίσιμη για τη σωστή σύσταση της ζύμης.

Το ζύμωμα και το πρώτο ψήσιμο

Αφού η ζύμη αποκτήσει την επιθυμητή σύσταση, μεταφέρεται σε μια καλά αλευρωμένη επιφάνεια. Εκεί, ζυμώνεται ελαφρά με τα χέρια για περίπου ένα λεπτό. Η οδηγία είναι να ζυμωθεί όσο το δυνατόν λιγότερο, καθώς αυτό συμβάλλει στο να γίνουν τα μπισκότα πιο τραγανά και ελαφριά στο τελικό τους αποτέλεσμα.

Η ζύμη χωρίζεται στη μέση και σχηματίζονται δύο ισόπαχα και μακριά μπαστούνια, με ύψος περίπου 2 εκατοστά το καθένα. Αυτά τα μπαστούνια τοποθετούνται στο ταψί που έχει ήδη στρωθεί με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Στη συνέχεια, ψήνονται στον προθερμασμένο φούρνο για 25 λεπτά.

Το κόψιμο και το δεύτερο ψήσιμο για τέλειο αποτέλεσμα

Μετά το πρώτο ψήσιμο, τα μπαστούνια αφήνονται να κρυώσουν μέσα στο ταψί για 20 λεπτά. Αυτό το στάδιο είναι σημαντικό για να σταθεροποιηθούν πριν κοπούν. Αφού κρυώσουν επαρκώς, χρησιμοποιείται ένα οδοντωτό μαχαίρι, ιδανικό για ψωμί, για να κοπούν σε μπισκότα πάχους 4-5 εκατοστών.

Τα κομμένα μπισκότα απλώνονται ξανά στο ίδιο ταψί, με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω. Ακολουθεί ένα δεύτερο ψήσιμο για επιπλέον 10 λεπτά, ή μέχρι να ροδίσουν και να αποκτήσουν την επιθυμητή τραγανή υφή. Μόλις ολοκληρωθεί και το δεύτερο ψήσιμο, τα μπισκότα αφήνονται να κρυώσουν εντελώς.

Μετά την πλήρη ψύξη τους, τα νηστίσιμα τραγανά παξιμαδάκια είναι έτοιμα να απολαυστούν. Μπορούν να σερβιριστούν με τον πρωινό ή απογευματινό καφέ, το τσάι, ή ακόμα και ως συνοδευτικό σε ένα ποτήρι γλυκό κρασί, προσφέροντας μια μοναδική γευστική εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Topontiki